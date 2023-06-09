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Российских атлетов пустят на Олимпиаду? У президента Франции проснулась совесть

Участие России и Белоруссии в главном старте четырёхлетия получило поддержку на самом высоком уровне.
Российских атлетов пустят на Олимпиаду? У президента Франции проснулась совесть
09 июня 2023 16:00
автор: Владимир Лазарев
автор фото: Getty Images

Российский спорт переживает сейчас, пожалуй, самые тяжёлые времена в своей истории. Даже нападки антидопинговых органов после памятных выступлений Ричарда Макларена кажутся сейчас каплей в море на фоне отстранения практически всех наших федераций от мировой спортивной жизни. Сборную России по футболу не пустили на чемпионат мира, клубы отстранили от еврокубков, было сорвано проведение домашнего первенства планеты по волейболу — и это только малая часть того, чего была лишена наша страна по политическим причинам. Постепенно ситуация начала меняться в чуть лучшую сторону, но международные федерации по отдельным видам выставили настолько несуразные и противоречивые требования по допуску россиян к олимпийским отборам, что многим показалось — с надеждой выступить на Играх в Париже. Но помощь, похоже, приходит, откуда не ждали.

Источник фото: РИА Новости

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Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с главой МОК Томасом Бахом и обсудил с ним вопрос допуска российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм. Конечно, спорт высших достижений — это та сфера деятельности, где за приглашение гостей отвечают не хозяева дома, а чиновники. Но не учитывать мнение главы страны, которой сами чиновники МОК своим голосованием доверили право проведения главного старта четырёхлетия, у Томаса Баха уже не получится.

А мнение это вполне однозначно и не предусматривает двойной трактовки. Впервые Эммануэль Макрон высказал его ещё на саммите «Большой семёрки» в Хиросиме. А теперь повторил и лично главе МОК. Президент Франции выразил мнение, что спорт должен быть отделён от политики и призвал не чинить препятствий российским атлетам в вопросах олимпийского отбора. При этом в рамках личной встречи Макрон заявил, что Франция примет любое решение МОК, но рекомендует прислушаться к мнению властей страны.

Источник фото: Getty Images

Бах поблагодарил президента Франции и в свойственной ему обтекаемой манере заверил его, что консультации по этому вопросу продолжаются и окончательное решение будет принято позже.

Что дальше?

Конечно, мнение президента Франции ни к чему не обязывает международные спортивные власти. Это в своём заявлении тактично подчеркнул и сам Макрон. Но факт остаётся фактом — у российских и белорусских спортсменов в вопросе выступления на Олимпийских играх 2024 года появился очень серьёзный союзник. Чем руководствуется Макрон — более бережным, чем у чиновников МОК отношением к Олимпийской хартии или какими-то другими соображениями, в данном случае не так уж важно. Отстранить российских спортсменов от главного события следующего лета, ссылаясь на статус изгоев, персон нон грата и нежеланных гостей, которых не хотят видеть в Париже сами французы, теперь уже не получится. Так что ситуация с вопросом участия наших спортсменов в олимпийских отборах может измениться в самое ближайшее время. Окончательное решение будет принято уже этим летом — ждать осталось совсем недолго.

источник: «Советский спорт»
Российских атлетов пустят на Олимпиаду? У президента Франции проснулась совесть
Российских атлетов пустят на Олимпиаду? У президента Франции проснулась совесть
Участие России и Белоруссии в главном старте четырёхлетия получило поддержку на самом высоком уровне.
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