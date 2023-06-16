Откуда бежали то? Россиянам выставили самые унизительные требования

Уж сколько длятся бесконечные разговоры о том, в каком же виде допустить главных виновников всех бед международного спорта – российских спортсменов. И в нейтральном статусе, и при подписывании документа об отрицании поддержки СВО, хотели даже смотреть на причастность к армейским спортивным организациям. Но в этот раз предложили нечто иное, невиданное раньше.

Спортсмен = беженец

Как сообщила информационное агентство «Весь спорт» Международный олимпийский комитет (МОК) донес до ОКР в индивидуальном порядке, что планирует принимать спортсменов из России по правилам регистрации команды беженцев.

Что же это из себя представляет? По сути, ничего нового: индивидуальная регистрация на Игры, запрет на въезд для российских чиновников и сложный бюрократический процесс для спортсменов со всеми бумажками «за», и листками «против».



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Важно отметить, что за спортсменами сохранится флаг… Олимпийского комитета и вместо российского гимна будет, как всегда, композиция Чайковского. Вряд ли можно было ожидать чего-то нового.

Но самое интересное это то, что вместо обычного статуса «нейтральных спортсменов» будет присвоен статус «беженцев». Всем прекрасно понятно, что это «де-юре», но, согласитесь, не самое приятное, когда в глазах общественности спортсменов пытаются выставить якобы «сбежавшими». Дело даже не в поддержке правительственных решений, сам такой статус является в некоторой степени унизительным.

Но есть и приятная по-своему весть в этом всем: вопросом разработки формы и размещения спортсменов займется непосредственно МОК. Страшно даже представить, что это может из себя представлять.

Они вообще общаются между собой?

Подобные изменения в критериях допуска спортсменов предлагала в феврале мэр Парижа Анн Идальго.

«Есть спортсмены-диссиденты. Они соревнуются по флагом команды беженцев. Выступление же под нейтральным флагом было последствием допинг-скандала. Я не сторонник этого варианта. Я бы сочла его совершенно неприличным, мы не будет делать вид, что ничего не происходит. Я против того, чтобы на Олимпиаде в Париже присутствовала российская делегация, пока идут военные действия», – сказала Идальго.



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Если честно, не очень понятны заявления Анн Идальго касательно команды беженцев. Все это заявление с прошением о смене статуса просто выглядит как попытку усесться на двух стульях. С одной стороны, российские спортсмены будут допущены на игры и с правителей не будет никакого спроса, а с другой, поездка в статусе якобы униженного и брошенного на родине – слишком унизительно, и не каждый мог бы на такое согласиться. Задача выполнена, с российскими спортсменами разобрались. Но нет, это предложение и среди европейской общественности сочли абсурдным, ведь если такое предлагать, то лучше и уже не допускать.

Позже следовали заявления с рекомендациями МОК о допуске российских спортсменов, которые казались более-менее вменяемыми: отсутствие символики, запрет на участие в командных соревнованиях, проверка на причастность к военным формированиям. Звучит странно, но всяко лучше, чем внезапно оказаться «беженцем».

А еще совсем недавно лидер Франции Эммануэль Макрон высказался о желании видеть французских спортсменов на Олимпийских играх.

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«Президент Макрон заявил, что спорт не должен быть политизированным, и подчеркнул в отношении Олимпиады и Паралимпиады 2024 года, что представители всех стран, в том числе и тех, которые находятся в состоянии активных боевых действий, должны участвовать в Играх», – заявил Бах на пресс-конференции по итогам заседания исполкома МОК.

Таким образом складывается непонятная картина и полное непонимание: они там общаются между собой?

И ведь действительно непонятно, практически каждый месяц нас заверяют новыми критериями, которые постоянно меняются в своих формулировках. В каком-то месяце нас хотят видеть, в каком-то, где-то частично. Остается лишь надеться, что в этой лотерее за несколько месяцев до Олимпийских игр представители правительственных кабинетов захотят встретить российских спортсменов в Париже.

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И куда все это ведет?

Если честно, то подобные заявления, меняющиеся из месяца в месяц, больше напоминают попытки нелепого троллинга. Но если смотреть с позиции адекватности, странные попытки выработать специальную формулу «допуска русских» смотрятся очень жалко, но жалко больше всего спортсменов, готовившихся к Олимпиаде большую часть своей жизни и которые из-за ссор среди министров лишиться возможности проявить себя, а ведь такой шанс может выпасть раз в жизни. Стоило бы наконец вспомнить слова Пьера де Кубертена, который нарекал никогда не вмешивать политику не только в Олимпийское движение, но и в любой спорт.