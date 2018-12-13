ОКР подвел итоги и наметил планы

Олимпиада 13 декабря 2018 10:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Мысин Николай

В среду в здании ОКР в Москве прошло традиционное Олимпийское собрание, на котором подвели итоги уходящего года и утвердили планы на ближайшее будущее. «Советский спорт» – о ключевых решениях, принятых на Лужнецкой набережной.

Само Олимпийское собрание является высшим руководящим органом ОКР. И его очередное заседание, помимо прочего, было посвящено утверждению поправок в устав организации. Как рассказал журналистам глава ОКР Станислав Поздняков, в частности, было принято решение об увеличении состава членов исполкома – с 25 до 29 человек.

– Пожалуй, это самое главное изменение в уставе, – отметил президент ОКР. – В остальном ограничились различными редакционным правками. Что касается исполкома, то в его состав теперь автоматически входят члены МОК и почетные члены МОК от России. Таким образом, мы планируем ввести в работу больше неравнодушных людей, в первую очередь из общероссийских спортивных федераций.

В настоящий моменты членами и почетными членами МОК являются Виталий Смирнов, Александр Попов, Елена Исинбаева и Шамиль Тарпищев. Поскольку все они уже входили в исполком ОКР, после принятия соответствующей поправки в нем образовались четыре свободные вакансии.

О НАГРАДАХ

На этот раз при подведении итогов года, который к тому же был олимпийским, не обошлось без вручения государственных наград. Их получили Харийс Витолиньш, Елена Вяльбе и Александр Горшков.

Напомним, что Витолиньш раньше входил в тренерский штаб сборной России по хоккею, которая на Играх в Пхенчхане в феврале впервые с 1992 года завоевала золотые медали. Вяльбе в настоящий момент возглавляет Федерацию лыжных гонок России, и успехи наши лыжников в Корее тоже не остались незамеченными – несмотря на то, что на Олимпиаду не допустили лидера команды Сергея Устюгова (а также многих других наших заслуженных спортсменов, включая чемпиона Сочи Александра Легкова), наша совсем юная сборная завоевала сразу 8 наград (3 серебряные и 5 бронзовых), что на тот момент считалось настоящей сенсацией. Наконец, Горшков является президентом национальной Федерации фигурного катания. Напомним, что наши фигуристы в Пхенчхане добыли 3 награды – золото в женском одиночном катании завоевала Алина Загитова, серебро – Евгения Медведева, кроме того, наша сборная стала второй в командном турнире (уступив только соперникам из Канады).

По поручению Президента РФ Владимира Путина помощник Главы государства, Первый вице-президент ОКР Игорь Левитин вручил Харийсу Витолиньшу орден Александра Невского, Елене Вяльбе – орден Почета, а Александру Горшкову – орден Дружбы. Кроме того, почетная грамота Президента была вручена почетному президенту ОКР Виталию Смирнову.

О БЮДЖЕТЕ И ПОДГОТОВКЕ К ОЛИМПИАДЕ-2022

– В ближайшее время мы с Министерством спорта РФ подпишем соглашение о подготовке сборной команды страны к Олимпийскими играм 2022 года, которые пройдут в Пекине, – рассказал Поздняков. – Сегодня на олимпийском собрании была принята общая программа данной подготовки. Этот документ поддержали все представители национальных федераций по зимним видам спорта, равно как и сам Минспорта.

Также глава ОКР рассказал о бюджете организации, который принят на ближайшие 4 года.

– До 2022 года он составит 9,9 миллиарда рублей. В целом этой суммы полностью достаточно, – пояснил Поздняков. – Финансовый план сформирован с учетом подтвержденных источников дохода, существующих договоров с нашими партнерами – «Газпромом», «Норникелем». Порядка 60 процентов будет потрачено на финансирование мероприятий, 24 процента пойдет на административно-хозяйственную часть, в том числе – на ремонт в здании ОКР. Еще 13 процентов – налоговые обязательства, и 3 процента от бюджета заложено в качестве резерва.

Игорь Левитин (слева) вручил Харийсу Витолиньшу орден Александра Невского.

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ НОАК

Независимая общественная антидопинговая комиссия (НОАК), возглавляемая почетным членом МОК Виталием Смирновым, официально завершила свою работу. Напомним, что она была создана в 2016 году по инициативе Владимира Путина, а ее главной задачей было восстановление доверия к российскому спорту на международной арене, серьезно подорванного после публикации доклада Ричарда Макларена.

– У нас работал слаженный коллектив, включавший 28 человек, – отметил Смирнов в ходе олимпийского собрания. – Эти люди многое сделали для решения проблем нашей сборной. Хочу поблагодарить ОКР, Минспорта, РУСАДА за их всестороннюю помощь, без которой многие вопросы просто невозможно было решить. Также отдельно благодарю за оказание содействия Администрацию президента РФ и лично помощника главы государства Игоря Левитина.

– Нашей комиссией был подготовлен первый в истории национальный план по борьбе с допингом, утвержденный Правительством РФ в июле 2017 года. Нам удалось обеспечить полную операционную и формальную независимость РУСАДА и Московской антидопинговой лаборатории, которая передана под управление МГУ в соответствии с практикой, принятой в ведущих странах мира. Конечно, нужно сделать еще очень многое, чтобы очистить имена всех наших спортсменов. Но у нас есть все основания и возможности для этого, – отметил Смирнов.

Добавим, что одним из главных итогов деятельности НОАК стало восстановление РУСАДА в правах и признание того, что Российское антидопинговое агентство соответствует кодексу ВАДА. Такое решение Исполком ВАДА принял 20 сентября.

ОБ ОТНОШЕНИЯХ С МОК

– Недавно состоялся визит в ОКР президента МОК Томаса Баха. Он высказал активную поддержку наших инициатив как в плане образования, так и по части расширения российского представительства в различных организациях, – рассказал Станислав Поздняков. – В настоящий момент у нас выработаны конструктивные и надежные рабочие отношения с Международным олимпийским комитетом. Важно отметить и эффект от проведения в России чемпионата мира по футболу, который состоялся в этом году. Он не только открыл нашу страну для многих иностранцев, но и расширил возможности ОКР по части сотрудничества с международными спортивными организациями.

О СТАТУСЕ ОЛИМПИЙСКОЙ КОМАНДЫ В ТОКИО-2020

Вспоминая, что в нынешнем году российские спортсмены выступали на Олимпийских играх в Пхенчхане в статусе нейтральных атлетов, вопрос о том, не повторится ли такая ситуация на летних ОИ-2020 в Токио, возник сам собой.

– Конкретно сегодня вопрос участия нашей команды на Играх в Токио в повестке олимпийского собрания не стоял, – рассказал журналистам Поздняков. – Но мы в постоянном режиме работаем над повышением качества антидопинговой культуры в России. Наши зарубежные партнеры видят плоды этой работы и поддерживают наши инициативы. Думаю, это позволит российским олимпийцам в полном составе выступить на Олимпиаде-2020 именно под флагом нашей страны.

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