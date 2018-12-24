Вахтеры против WADA. Россию вот-вот опять выкинут из мирового спорта

Олимпиада 24 декабря 2018 19:15 Источник: «Советский спорт» Автор: Тигай Лев

Неважно, что обещали WADA президент, министр и спортсмены. Важно, что решит вахтер на проходной

Второй визит экспертов WADA в российскую столицу завершился ничем. Им не удалось взять данные из базы московской допинг-лаборатории. И это очень опасно.

Причина сформулирована весьма подозрительно: оборудование вадовцев оказалось не сертифицировано так, как это полагается по нашему законодательству. Грубо говоря, у них не оказалось правильной бумажки. Причем этот вопрос не поднимался во время первого визита экспертов в Москву в конце ноября. Я тогда, признаться, поспешил порадоваться – мол, лед тронулся, наш Следственный комитет (именно он опечатывал лабораторию в связи с «делом Родченкова») пошел на попятный, Россия теперь выполняет свои обещания – а значит, нам можно верить…

Ага, щас!

Сам же четыре недели назад писал, что не дай бог, если СК все-таки «упрется, начнет играть в молчанку или тормозить процесс какими-то другими способами – благо, с их арсеналом у него проблем нет». Это же старая, как мир, советско-бюрократическая история! Проходили миллион раз.

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ

…Здравствуйте, уважаемые. Очень, очень вам рады. Как доехали? Хорошо? Ну и чудненько. Добро пожаловать, исполать-хлеб-соль, фром май харт, просим в закрома. Да-да, все прекрасно, вы не волнуйтесь, сейчас все бу… Ах, какая незадача… У вас тут с бумажкой одной не в порядке кое-что. Печать, знаете ли, на текст налезает. Ну как же вы не видите – вот ведь оно. Да, на чуть-чуть, но по нашим нормам это неважно – километр или миллиметр. Закон есть закон. Недействителен документик, к сожалению. Вот прямо расстроили вы меня, ей-бог. Боюсь, до утра заснуть не сумею… Ну чем же я вам, дорогие мои, могу здесь помочь? Бумажка она, знаете ли, любит точность. Порядок должен быть…

Нет, никаких срочных вариантов «в виде исключения» тут не предусмотрено. Вы же не взятку мне, надеюсь, пробуете предложить (от иностранцев, находящихся под пристальным прицелом западных СМИ – конечно, упаси бог!), да? Закон не я писал. Я его просто должен соблюдать – вот и соблюдаю. И зря вы так нервничаете, май френд. Возвращайтесь к себе, поправьте все, как полагается, – и вэлкам к нам взад в любой момент. Мы ж завсегда, мир-дружба-жвачка…

Ну-ну, не нервничайте так, берегите себя. Да, я что-то где-то слышал про крайний срок 31-го числа. Но я-то тут при чем? Если и правда до 31-го, то поторопитесь, уж будьте любезны. Точнее, до завтрашнего утра, а то мы потом уже не работаем, все закрыто. Праздники, знаете ли, Новый год, и все такое прочее. У вас ведь, насколько я знаю, тоже Рождество. Ну вот и прекрасно, отдохните, дело святое. Я на Бали с женой и детьми улетаю на днях…

Что, не успеете до завтра? Жаль, очень жаль. Просто беда. Ну, тогда приходите, когда успеете. В середине января, а еще лучше где-нибудь летом. Тепло, снег растает, совсем другой будет разговор. Если застанете меня, конечно. Ой, кстати, уже обед, я пошел.

Да не трогайте вы меня, уберите ручонки. Эй, охрана! Выведите-ка этих ненормальных с нашей территории. А еще лучше в полицию позвоните – там все готовы-предупреждены. Мигом приедут, и все тут подчистят. Пусть посидят ребята денек-другой в нашем «обезьяннике». У себя такого, чай, не видали Не-не, я наряд ждать не буду, у меня обед…

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО, СТОЯЩЕЕ НА ВХОДЕ

Следственный комитет, гаишники на дороге, потребнадзор, санинспектора, участковые врачи, пожарные инспектора… Помните советские «облавы на кипятильники»? Как такое забудешь? Только вот WADA, боюсь, этого не помнит, не знает – и не станет дежурить всю оставшуюся неделю 2018-го под дверями нашей лаборатории, поднося каждый день заново исправленные бумажки. Они развернутся, поедут домой, справят Рождество, напишут для исполкома WADA доклад, а исполком на своем очередном заседании 14-15 января выкинет наш спорт обратно из мирового в новом году, как уже было в году уходящем. И только глава РУСАДА Юрий Ганус будет до последнего метаться туда-сюда, бить тревогу и жалобно кричать, что передать данные (и вообще, сотрудничать с WADA) «это в наших интересах».

Чьих интересах-то? Пожарника-гаишника, сразу замечающего наметанным глазом все неполадки в сертификатах и, что еще важнее, прекрасно знающего, когда это надо замечать, а когда нельзя? Нет! Это в интересах Гануса, российского спорта и спортсменов, нас с вами – и все. А зависим мы все равно от вахтера, проверяющего документы на входе в московскую лабораторию. Как тот решит – так и будет.

Все это очень грустно. Есть разве что одно возможное «но»: министр спорта Павел Колобков говорит, что эксперты WADA до конца года готовы вновь приехать в Москву, пожертвовав рождественской индейкой, и тогда все должно быть тип-топ. Что ж, поверить – не поверим, но недельку еще подождем. А потом еще две – до судилища на ихнем исполкоме. Только вот будет ли вместе с нами ждать его величество вахтер? Он же явно не получил до сих пор соответствующей внятной команды. А билеты-то на Бали у него, тем временем, наверняка уже куплены…