Скоро всему нашему спорту кирдык? Через два месяца узнаем

Олимпиада 13 февраля 2019 08:15 Источник: «Советский спорт» Автор: Яременко Николай

Главный редактор «Советского спорта» пытается спрогнозировать, по какому пути пойдет история с допингом и чем все это для нас может закончиться.

РАНО ОБРАДОВАЛИСЬ

Мы как-то тут с вами расслабились, полагая, что долгая допинг-история понемногу завершается. И завершается она для России якобы благополучно. Нас вроде как везде прощают, реабилитируют, флаги возвращают и к соревнованиям допускают.

С формальной точки зрения – да, оттепель некоторая наступила. РУСАДА вернули статус, паралимпийцев снова допустили в большую спортивную семью, с легкоатлетами разговаривать стали. Часть наших чиновников сразу бросилась радостно рапортовать общественности о том, какие они, дескать молодцы, какую трудную победу одержали. Притом что это и не победа вовсе – это аванс. Мы стояли у края пропасти, а теперь просто на пару шагов от нее отошли. Но запросто можем разбежаться и, обезумев, прыгнуть вниз.

Давайте разберемся почему.

В результате повышенной лояльности, которую проявила по отношению к нам WADA, никто не стал сильно заморачиваться из-за того, что мы не вписались в дедлайн и не успели допустить комиссию WADA в московскую антидопинговую лабораторию до 31 декабря, хотя и брали на себя соответствующие обязательства. От своих источников я знаю, что речь идет вовсе не о синдроме вахтера, как многим показалось – нашим структурам не понравилось, что оборудование, с которым приехали иностранцы позволит легко определить, была ли манипуляция с базами данных. Ок, аутентичность базы проверят чуть иначе и о результатах проверки в ближайшую пару месяцев объявят. В том числе сопоставляя с данными Родченкова от 2015 года и с данными неизвестных нам информаторов от 2017 года.

Уже на этом этапе могут, как несложно догадаться, возникнуть проблемы. Но допустим, что и тут все будет ок. Я лично мало в это верю, но давайте все мои сомнения оставим за скобками. Раз уж нас настроены прощать и не представляют мировой спорт без сражения россиян с остальным человечеством, то пусть прощают дальше.

СЧЕТ ПОЙДЕТ НА ДЕСЯТКИ?

Но после этого, как объяснял нам в январском интервью генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус, в черновике появятся фамилии тех спортсменов, кого захотят проверить представители антидопингового фронта борьбы за честный спорт. И вряд ли тут кто-то рассчитывает на то, что все допинг-пробы будут отрицательными. Все, что вынимали до этого, вызывало вопросы, а теперь все пробирки – как одна – без царапин, без соли, с исключительно чистой мочой и без элементов коктейля Родченкова (как у бобслеиста Максима Белугина, который в свое время даже апелляцию не стал подавать, потому что стало понятно, что все-таки есть человек, кто реально этот коктейль – несмотря на всю фантасмагоричность ситуации с признаниями профессора, объявленного на родине сумасшедшим предателем – принимал).

И вот тут-то возникает самое неприятное. То, что отгоняют от себя как неприятную мысль все спортивные функционеры, но то, что имеет весьма высокую вероятность случиться. Перепроверка допинг-проб вызовет снова массовый пересмотр итогов всех спортивных соревнований последнего десятилетия. Ванкувер-2010, Лондон-2012, не говоря уже о чемпионатах мира и прочих международных соревнованиях. И ладно, если всплывут две-три-четыре фамилии. Им еще можно пообещать новые звания и звездочки, чтобы молчали, как, например, Анна Чичерова. Оплачивать все два года вынужденной дисквалификации, как Логинову, чтобы не сливал тех, кто пичкал эритропоэтином сборную. Посулить депутатский мандат, как еще одному – уже закончившему – биатлонисту, чтобы не рассказал всего того, что знает. Если наружу выплывут три-четыре десятка фамилий, то есть вероятность, что не со всеми договоришься, что кто-то из них и проартикулирует, наконец, самые страшные слова – что допинг в России был государственной системой.

ЛЕДОКОЛ ИЛИ «ТИТАНИК»?

Но как всегда все притаились и ждут: пронесет – не пронесет. А потом снова не исправлять ситуацию начнут, а громко кричать про нападки злобных иностранцев, которые, разумеется, нам завидуют.

Это не инсайд. Инсайда пока что в этой области быть не может. Это мое личное представление о том, как дальше может развиваться ситуация – исходя из всей логики, по которой допинг-тема развивалась все последние годы.

Боюсь, что и до первого лица, которое не раз высказывалось по теме допинга, отвечая, в частности, на вопросы «Советского спорта», не доносят всю информацию. Знаю, что и глава РУСАДА Юрий Ганус – человек, который вроде бы по должности своей поставлен не симулировать, а реально вести антидопинговую борьбу – пытался пробиться в прошлом декабре на аудиенцию, но не смог.

Да дело и не в аудиенции. Не обязательно первое лицо должно стучать кулаком по столу, чтобы в стране окончательно была изжита допинг-зараза и жулики от спорта разбежались, попрятавшись по углам. Вопрос в том, что мы опять зависим от того, простят или не простят, поймают или не поймают. Ведь никто не верит в то, что мы уже чисты и невинны.

Спустя пару-тройку месяцев может наступить настоящий допинг-армагеддон для всего российского спорта. И на этот раз выбираться из пропасти будет намного сложнее, чем было в последние три года.

На календарях, которые висят в офисе РУСАДА, нарисован ледокол, взламывающий льды допинга. Мне он кажется похожим больше на «Титаник», готовый пойти ко дну после неизбежного столкновения с айсбергом.