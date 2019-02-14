Павел Колобков: Поднимать спорт без частных инвестиций невозможно

Олимпиада 14 февраля 2019 17:40 Источник: «Советский спорт» Автор: Яременко Николай

Министр спорта ответил на вопросы «Советского спорта».

Министр спорта РФ Павел Колобков ответил на вопросы «Советского спорта» в рамках Российского инвестиционного форума, который проходит в эти дни в Сочи.

– Павел Анатольевич, на днях Вы встречались с президентом, докладывали о ситуации в спорте, говорили о ближайших спортивных проектах страны. Ваши впечатления от этой встречи?

– Обсуждать с президентом спортивные вопросы всегда легко, потому что Владимир Владимирович очень хорошо знает спорт, разбирается, вникает в проблемы спортивные. Всегда нам помогает, всегда поддерживает, если это возможно. Сам занимается спортом. Очень легко с ним говорить, да и тема очень приятная. Обсуждались и готовность к проведению Универсиады в Красноярске, и ряд перспективных проектов, о которых говорить рано, но они планируются. В дальнейшем мы планируем провести в России яркие, крупные турниры, которые развивают регионы, экономику и привлекают внимание к спорту. В принципе, как это сейчас происходит в Красноярске и как это было на чемпионате мира. Опыт проведения последних соревнований подсказывает то, что все-таки спорт может быть «драйвером» развития целых регионов и экономики регионов. Появляются рабочие места, новые технологии. У нас решаются те проблемы в городах, которые не решались годами. В этом я вижу заслугу нашей спортивной отрасли.

– На круглых столах в рамках форума в Сочи мы общаемся со спортсменами и спортивными чиновниками. Очень многие говорят о развитии спорта в регионах и делают акцент на том, что без поддержки государства это невозможно. Другие настаивают, что требуется серьезная поддержка инвесторов. Площадка в Сочи насколько поможет в реализации таких желаний?

– На многих площадках мы рассматриваем вопросы государственно-частного партнерства. Привлечение инвесторов не только к стройке, созданию инфраструктуры, но и к последующей эксплуатации спортивных объектов. Это направление очень активно развивается. У нас появились ряд узнаваемых и крупных сетей спортивных фитнес-клубов, которые рассматривают спорт не только как социальное явление, но и как возможность заработать деньги. Всегда есть запрос и потребность. Главное – найти ту нишу, которая, с одной стороны, будет доступна, с другой стороны – будет обеспечивать качество услуг. Решить задачи нашего федерального проекта без привлечения частных инвестиций достаточно сложно. Нам нужно вовлечь людей среднего и старшего возраста, пенсионеров. А они, конечно, хотят определенного качества услуг, многие даже готовы платить деньги, но деньги разумные. Государство тоже не может брать на себя все, и не должно это делать. С одной стороны, мы строим спортивные объекты, но это нам накладывает дополнительную нагрузку на бюджет.

Мы должны помогать социально незащищенным слоям населения, детям, готовить резерв – бесплатно. Мы постоянно наращиваем это финансирование, но параллельно с этим мы должны финансовую нагрузку с государства переносить на плечи инвесторов. Для этого должны быть решены ряд вопросов. Таких как, представление без конкурса земельных участков – по той цене, которое это делает государство. Также подключение инженерии, получение льгот. Эти вопросы мы постоянно рассматриваем. Я думаю, что в этом залог долгосрочной перспективы развития спорта. Сейчас, может быть, это будут выпадающие доходы, а через пять лет – это будут реальные доходы, которые будут приносить деньги в бюджет страны и снимать нагрузку с государства. Я хожу в фитнес-клуб, и большинство влиятельных людей, с которыми я общаюсь, готовы вкладывать деньги в эту услугу. Я много езжу по регионам, во многих из них близок показатель 55% вовлеченных людей в спорт. На том же Сахалине – 44% вовлеченности. В регионах много полезных практик, которые мы будем рекомендовать. У нас достаточно сильная программа на ближайшие шесть лет. Мы будем дополнительно готовить спортивные кадры, порядка 40 тысяч. Кроме того, мы увеличим сетку наших соревнований, усилим пропаганду спорта в ближайшее время. Проектов очень много.

Сами проекты направлены не только на привлечение граждан, но и на реформирование всей системы подготовки спортивного резерва, которые связаны с массовым спортом. К примеру, субсидирование ДЮСШ – мы будем его наращивать с помощью федерального бюджета. Все это приведет к привлечению кадров и новым методикам.

Аудиоверсия интервью министра спорта РФ доступна по ссылке

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. «Советский спорт» является генеральным информационным партнером спортивной программы форума.