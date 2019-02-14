Анатолий Артамонов: Занимаемся спортом – значит, таблеток придется пить меньше

Олимпиада 14 февраля 2019 21:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Яременко Николай

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ответил на вопросы «Советского спорта» в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

– Спорт сегодня для очень многих регионов и губернаторов имеет важное значение. Много говорят об инфраструктуре, о наследии Олимпиады или чемпионата мира. Но при этом надо понимать: с помощью одного лишь государства спорт мы никак не сумеем развить.

– В целом, в стране сейчас активно повышается интерес к спорту. Я бы даже сказал: к физической культуре. Именно благодаря тому, что у нас президент – спортсмен. Нам, руководителям регионов, было бы очень стыдно от него отставать.

Жители Калужской области знают, что я не равнодушен к спорту. Активно им занимаюсь. Интерес жителей области тоже растет: куда ни приедешь – люди наши активно занимаются спортом. В первую очередь всегда просят площадки и места для занятия спортом. Мы уже по полному кругу прошли все муниципалитеты, помогаем им. Я иногда говорю, что мой спортивный зал – это коврик, где я делаю упражнения.

Видя, что интерес к спорту повышается, частные компании активно вкладывают свои средства в строительство спортивно-оздоровительных комплексов и фитнес-залов. У нас все государственные площадки переполнены. Это вселяет надежду, что нам надо будет меньше покупать таблетки и меньше строить различных медицинских центров. Каждый человек должен охранять свое здоровье.

– У многих регионов есть такое понятие как базовые виды спорта. И для видов спорта давно существует в государственных документах понятие «базовый регион». Чем может гордиться Калужская область?

– Это, конечно, Центр спортивной гимнастики имени Ларисы Латыниной. Я уверен, что на следующих Олимпийских играх наши выпускницы будут участвовать. Они уже побеждают на очень многих соревнованиях.

Волейбольный центр Александра Савина тоже популярен среди действующих спортсменов.

Мы снова возрождаем греблю, раньше у нас были сильные спортсмены. Скоро будем строить центр подготовки для этих спортсменов.

Спортсмены из конного спорта традиционно занимают призовые места в конкуре и троеборье.

Мы активно занимаемся настольным теннисом, выделяем столы – около 4 тысяч.

Все знают наших пловцов – они участники Олимпийских игр и международных соревнований. У нас великолепный комплекс с плавательным бассейном в Обнинске. Сейчас строим 50-метровый бассейн в Калуге, там также будет вышка для прыжков и хоккейная арена.

К чемпионату мира мы построили два тренировочных поля для футболистов. Сразу скажу, что футбольный клуб первой лиги я не потяну. Нашим футболистам немного обидно, но мы являемся одними из поставщиков игроков из Калуги в именитые клубы. Когда-нибудь, может, у нас появится такой человек, который захочет создать клуб. Бюджетные деньги все-таки надо распределять на массовый спорт, чтобы оздоровлять большее количество людей. Зрелище – это хорошо, но не за бюджетные деньги. Это нам президент справедливо сказал.

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«Советский спорт» является генеральным информационным партнером спортивной программы Российского инвестиционного форума в Сочи.