Станислав Поздняков: Олимпийская команда России выступит в Токио В Олимпийском комитете России состоялось заседание Исполкома ОКР.

До II Европейских игр в Минске счет пошел на дни, в связи с этим весьма интересна готовность спортсменов к этому турниру.

– Вопрос утверждения состава олимпийской команды России для участия в Европейских играх в Минске стал самым важным на заседании исполкома, – заявил президент ОКР Станислав Поздняков. – Он будет включать 225 спортсменов, из них 58 атлетов – заслуженные мастера спорта. Среди участников российской делегации будет 18 победителей предыдущих Европейских игр в Баку (2015 года), а также пять олимпийских чемпионов.

По словам Позднякова, задача сборной в Минске: завоевать порядка 70 медалей, из них около 30 – золотых. Само собой, такие планы означают борьбу за первое командное место в общем зачете.

Президент ОКР заявил, что перед заседанием Совета IAAF, которое состоится в эти выходные, выполнен весь объем необходимых мероприятий для восстановления в правах Всероссийской федерации легкой атлетики.

– В ОКР организованы две рабочие группы под моим руководством, – проинформировал Поздняков. – Первая – по восстановлению ВФЛА, вторая – по защите российских спортсменов на международной спортивной арене. Для реализации поставленных задач разработаны планы первоочередных мероприятий организационного материально-технического характера, завершена разработка нормативной базы, ведутся консультации с заинтересованными сторонами.

В общении с журналистами после заседания еще раз был поднят вопрос о гипотетически возможном отстранении сборной России от Игр в Токио-2020 в связи с допинговым делом Данила Лысенко.

– Вся информация сейчас изучается отделом расследований IAAF, и по результатам будет вынесен вердикт, – сказал президент ОКР. – Если будет доказана вина тех или иных лиц, то они понесут персональную ответственность. О каких-то санкциях по отношению ко всей нашей легкоатлетической команде речь не идет. И, разумеется, вообще не обсуждается возможность отстранения всей Олимпийской команды России от мероприятий под эгидой МОК и ЕОК. В данном случае у нас нет никаких сомнений, что мы будет выступать на Олимпийских играх-2020.