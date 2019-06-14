Этому нет цены! Уникальная коллекция раритетов Олимпиады в ОКР

Увидеть уникальную коллекцию реликвий всех Игр, начиная с Афин-1896 и заканчивая Пхенчханом-2018, – большая удача, которая улыбнулась широкой публике.

13 июня в Инновационном центре Олимпийского комитета России основатель компании «Интеррос» и президент «Норильского Никеля» Владимир Потанин представил небольшую часть своей крупнейшей частной коллекции олимпийских артефактов. Золотые, серебряные, бронзовые и памятные медали, факелы, дипломы призеров, почетные знаки, кубки, статуэтки и горны Игр разных лет – все это составляет уникальны фонд олимпийских реликвий. Выставка была приурочена к пятилетию Олимпиады в Сочи, а само создание коллекции Владимиром Потаниным – новая инициатива бизнесмена по пропаганде идеалов спорта и олимпизма. «Я рад, что эта коллекция получает нормальную жизнь. Доносить идеалы спорта в нашей стране и по всему миру – правильная концепция. Это еще один повод вспомнить о людях, которые ковали славу спорта», – отметил Потанин. Кстати, бизнесмен уже внес огромный вклад в развитие олимпийского движения: был вдохновителем создания и инвестором горного курорта «Роза Хутор», учредил Российский Международный Олимпийский Университет.

Конечно, экспонаты коллекции бесценны, но все же и у них есть своя аукционная стоимость. К примеру, наградные медали стоят от 2 до 250 тысяч долларов, факелы – от 1,5 до 170 тысяч долларов в зависимости от «раритетности». Есть в коллекции Владимира Потанина и четыре кубка чемпионов, самый дорогой из которых был выпущен к парижской Олимпиаде 1924 года. Подробнее с содержанием коллекции можно ознакомиться на официальном сайте - www.olympic-collection.ru

«Эту уникальную экспозицию должна увидеть вся Россия», — отметил помощник президента РФ Игорь Левитин. Принимавший участие в презентации, – «Ее обязательно нужно показывать в рамках международных и внутрироссийских соревнований».И действительно, теперь коллекцию Олимпийских артефактов Владимира Потанина ждет длительное турне – сначала на II Европейские Игры в Минск, где в здании Городской Ратуши пройдет выставка. Затем, она отправится на Олимпиаду в Токио 2020 года, зимние Игры в Пекине в 2022 году и на летнюю Олимпиаду в Париж в 2024 году.

Еще один участник презентации президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, как и присутствовавшие знаменитые деятели спорта, не скрывал своего восторга: «За каждым экспонатом стоит своя история. Мы поднимаем целый пласт нашей олимпийской истории, это великолепное начинание. Ничьи спортивные заслуги не должны быть забыты».

«Коллекция несет большой образовательный и пропагандистский заряд. Мы не просто хотим выставлять эту коллекцию. Мы хотим, чтобы коллекция говорила. Чтобы люди, которые смогут приобщиться к ней приобщились к олимпийскому движению, к олимпийским ценностям», – отметил ректор РМОУ академик Лев Белоусов, который вместе с университетом непосредственно и занимается реализацией серии выставочных проектов Владимира Потанина.

Кстати, именно во время презентации коллекцию пополнил еще один экспонат. Владимир Потанин передал Льву Белоусову диплом города-кандидата, врученный президенту РФ Владимиру Путину в ходе выборов страны-хозяйки Олимпиады-2014.

«Получая эту бумагу, мы и не догадывались, что Сочи станет олимпийской столицей», — заявил Владимир Потанин. – «Она отражает волнение, испытанное во время анонимного голосования, предшествовавшего оглашению результатов. Надеюсь, диплом займет достойное место в нашей потрясающей коллекции!»