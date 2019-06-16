Всероссийский олимпийский день. Равнение на знамя! - Советский спорт
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16 июня 2019 20:36ОлимпиадаВолохов Юрий

Всероссийский олимпийский день. Равнение на знамя!

В «Лужниках» прошел ХХХ Всероссийский олимпийский день. В его рамках состоялись проводы Олимпийской команды России на II Европейские игры, которые пройдут с 21 по 30 июня в Минске, и вручение олимпийского знамени российской делегации.

ОТ СУМО ДО КАПОЭЙРЫ

ХХХ Всероссийский олимпийский день был посвящен 125-летию создания Международного олимпийского комитета и II Европейским играм. Программа дня была очень разнообразной и насыщенной. Посетившим главную спортивную арену страны в этот теплый воскресный день, предлагались зрелища на любой вкус: от матчевой встречи по сумо Россия – Япония, до мастер-класса по загадочной бразильской борьбе капоэйра, от выставочного матча по флорболу, до показательных выступлений дзюдоистов, борцов на поясах, представителей гиревого спорта и даже последователей древней китайской оздоровительной гимнастки Цигун. Всего не перечислить. Интересом у гостей пользовались талисманы Олимпийской команды России - кот-ушанка и медведь-неваляшка. Они нравились всем, но, особенно восхищали детей.

Также гости праздника смогли услышать выступление Аниты Цой, которая традиционно принимает участие во всех олимпийских мероприятиях.

Перед началом основной части программы - проводов нашей олимпийской команды на II Европейские игры в Минск, состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Олимпийским комитетом России (ОКР) и Фондом поддержки олимпийцев России. Соглашение подписали президент ОКР Станислав Поздняков и исполнительный директор фонда Александр Катушев.

Затем состоялось торжественное открытие ХХХ Всероссийского олимпийского дня.

- Уважаемые спортсмены, руководители федераций, тренеры и любители спорта, приветствую вас на ХХХ Всероссийском олимпийском дне, - обратился к гостям праздника президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. – Для нашей страны, имеющей огромные олимпийские победы, очень важно передавать знания следующим поколениям спортсменов. В этом большую роль играют наши прославленные олимпийцы, которые находятся сегодня здесь. И мы надеемся, что следующие поколения наших спортсменов будут не менее, а может, и более успешным, чем те спортсмены, которые сейчас находятся на этой сцене.

На главной сцене рядом с главой ОКР, который сам является четырехкратным олимпийским чемпионом по фехтованию, расположилось целое созвездие спортсменов, принесших славу нашему спорту в разные годы.

- Через несколько дней в Минске откроются II Европейские игры, и символично, что сегодня мы проводим наших спортсменов на эти соревнования, - завершил выступление глава ОКР.

Затем слово было предоставлено министру спорта России, олимпийскому чемпиону по фехтованию Павлу Колобкову.

- Сегодня большой праздник, я благодарен Олимпийскому комитету России, что в такой праздник здесь, в «Лужниках» присутствуют в качестве гостей наши прославленные спортсмены. И они вместе с любителями спорта отмечают Олимпийский день, - приветствовал гостей Колобков.

Министр спорта подчеркнул, что российская команда отправится в Минск в максимальном составе, в количестве 225 спортсменов, и выступит во всех видах программы, которая включает в себя 21 вид спорта.

С приветственным словом также выступили посол Японии господин Тоёхиса Кодзуки и руководитель Делового культурного комплекса Посольства Республики Беларусь Василий Черник.

«О ТОМ, ЧТО БУДУ НЕСТИ ЗНАМЯ, УЗНАЛ ОТ ТРЕНЕРА»

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Затем состоялась церемония вручения Олимпийского знамени нашим спортсменам, которые отправятся на Европейские игры. Знамя из рук президента ОКР принял семикратный чемпион мира по самбо Артем Осипенко. Он выбран знаменосцем сборной России на церемонии открытия II Европейских игр.

- Большое спасибо за оказанное доверие, сборная России сделает все возможное для успешного выступления в Минске, - произнес краткую речь Артем Осипенко.

После окончания церемонии корреспонденту «Советского спорта» удалось пообщаться со спортсменом.

- Как вы узнали, что вы будете знаменосцем?

- Узнал эту новость от главного тренера нашей команды Дмитрия Викторовича Трошкина. Был немного удивлен. Что сказать, это высокая честь. Соперников хорошо знаем. По традиции сильны белорусы, грузины. Но мы настраиваемся на максимальный результат.

А тем временем, Станислав Поздняков рассказал, как удалось добиться, чтобы наши легкоатлеты на Играх в Минске выступали под российским флагом.

- Не скрою, этому предшествовала большая работа с Европейским олимпийским комитетом, с нашими партнерами из Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Ситуация была сложной, но все стороны нашли общий подход, - пояснил президент ОКР.

В составе сборной России по борьбе несколько выдающихся спортсменов. Поэтому мы решили выяснить, какие задачи перед борцами в Минске ставит федерация.

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БОМБАРДИР ПАНЖИНСКИЙ, ЗАЩИТНИК СКОБРЕВ

Москвичи и гости столицы смогли понаблюдать за необычным футбольным матчем, в котором встретились «Олимпионики зимники» и «Олимпионики летники». Сразу скажу, что игра завершилась вничью 2:2, но, как очевидец, могу заверить, что играли олимпионики серьезно, и это не тот случай, когда победила дружба. У «летников» выделялись олимпийский чемпион по легкой атлетике Юрий Борзаковский и экс-полузащитник сборной России Алексей Смертин, у «зимников» оба мяча забил серебряный призер Олимпиады-2010, лыжник Александр Панжинский.

- Дмитрий Булыкии играет за зимников, потому что он, будучи действующим футболистом, часто мерз, - экспромт-комментарий матча от Дмитрия Губерниева. Действительно, надо же пояснить публике, почему экс-форвард сборной России по футболу выступает за представителей зимних видов спорта.

- Здорово, что Олимпийский комитет организовывает такие праздники, - беседуем после матча с игроком «зимников», призером Олимпиады-2010 по конькобежному спорту Иваном Скобревым. – Столько людей пришло в «Лужники», и каждый может себе выбрать зрелище по душе.

- Иван, вам не удалось забить, хотя действовали с полной выкладкой.
- Мы играли на Сашу Панжинского, он сегодня был нашим лидером. У соперников здорово выглядели Борзаковский и Смертин. Алексей ведь бегает марафоны, видно, что в отличной форме. Про форму Юрия то же самое могу сказать – просто красавцы.

За Ивана в этот день болел его сын Филипп. Фото для истории - два поколения Скобревых.

Можно с уверенностью сказать, что праздник в воскресенье в «Лужниках» получился уникальный и с размахом проведенный спортивный праздник, который ОКР организовал вместе со своими партнерами - Генеральным спонсором ПАО «Газпром», генеральными партнерами - компаниями «Аэрофлот» и ZASPORT. Самое активное участие в Олимпийском дне, причем в разных активациях, принял партнер ОКР, компания Норникель. Очень интересную площадку, на которой можно было замерить силу боксерского удара, организовала корпорация Ростех.

Самое главное, что на протяжении всего дня, до самого вечера почти 40 тематических площадок работали в режиме аншлага. Желающих попробовать себя в тех или иных видах спорта или же протестировать настоящие спортивные снаряды и экипировку было очень много. И это, наверное, самый важный итог.

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