Алексей Ягудин: Выбросите гаджеты и занимайтесь спортом!

- К 39 годам жизни понимаешь, что не все крутится вокруг тебя, а есть что-то еще ради чего стоит жить. Я понимаю, очень много было высказываний, по поводу II Европейских игр: «Зачем это нужно, кому это нужно? Это трата времени». Любое спортивное состязание - это не трата времени, это возможность для людей, которые посвящают свою жизнь спорту, показать себя и заявить о себе на будущую жизнь.

Я и послом студенческих игр был, и нес олимпийский огонь, и нес огонь студенческих игр в Красноярске, сегодня несу здесь огонь II Европейских игр. Очень почетно и приятно, и поэтому здесь я являюсь послом этих Игр. Моя задача как отца двух дочек - интеграция спорта в жизнь каждого человека, который живет на планете Земля. Да, есть спорт высоких достижений, олимпийских высот, но есть еще спорт под названием «физкультура». И к большинству людей, живущих на планете Земля, нам надо применять вот этот термин. Нужно заниматься собой, потому что, поверьте, никто никогда не будет о вас заботится больше, чем вы можете позаботится о себе. Всё крутится вокруг здоровья. Не зря же мы на многих праздниках желаем друг другу помимо огромных финансов прежде всего здоровья.

Любые достижения, любого спортсмена на любых мировых аренах - это показатель и стабильности, и уровня, и силы той или иной нации. Достижения, допустим, белорусских спортсменов на мировых аренах показывает, что спорт развивается, и это сильная спортивная держава. Поэтому занимайтесь спортом, думайте о себе.

У меня растут две дочки, ну про младшую давайте промолчим (смеется), пока ей всего 3,5 года, а старшей - 9,5 лет, и скоро придет время, когда нужно будет посвящать человека в современную жизнь. И самое главное, вот мы сейчас здесь стоим разговариваем, у многих гаджеты, и все сводится, к сожалению, в современной жизни в мессенджеры, а там мы видим «доставленопрочитано», или «не прочитано», но к сожалению все уходит вот сюда (показывает на гаджет). А хочется вернуть то время, когда мы вот так общались просто с людьми. Через прямое общение ты можешь понять, кто твой оппонент и доставать это нутро. И поверьте, у любого человека есть огромное количество положительных вещей, которые нужно доставать, и через спорт, через общение, через своевременное лечение, тестирование мы сделаем весь мир здоровее.

II Европейские игры - это не Олимпийские игры, но я повторюсь, это площадка для многих заявить о себе. Недавно прочитал хорошую фразу сказанную Мухаммедом Али, что есть люди, которые выигрывают, но никогда не бывает проигравших. Это о тех людях, которые набираются опыта. Мы будем здесь радоваться победам достойных спортсменов, мы будем радоваться ярким победам, но в то же время мы не будем огорчаться за тех, кто проиграл, потому что эти люди набираются опыта.