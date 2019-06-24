Празднуй, Италия! Милан и Кортина-д’Ампеццо примут зимнюю Олимпиаду 2026 года - Советский спорт
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24 июня 2019 20:00ОлимпиадаМысин Николай

Празднуй, Италия! Милан и Кортина-д’Ампеццо примут зимнюю Олимпиаду 2026 года

На очередной сессии МОК, прошедшей в швейцарской Лозанне, состоялись выборы столицы ОИ-2026.

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По итогам голосования победу одержала совместная заявка Милана и Кортина-д’Ампеццо. «Советский спорт» – о том, как принималось решение и почему члены МОК отдали предпочтение Италии.

КАК ВЫБИРАЛИ?

Изначально о желании принять Олимпиаду-2026 высказалось без малого три десятка городов. География – широчайшая! Из одних только США поступило четыре предварительные заявки – от Рино, Денвера, Солт-Лейк-Сити и Бостона. Включиться в борьбу пробовала Новая Зеландия (Окленд и Куинстаун), Финляндия (Хельсинки), Казахстан (Алма-Ата), Германия (Дрезден), Чили (Сантьяго), Украина (Львов) и много кто еще. Правда, большинство в итоге отсеялись на ранних стадиях. В шорт-лист МОК вошли семь претендентов, однако в период с июня по ноябрь прошлого года пять из них сняли свои кандидатуры – Калгари (Канада), Эрзурум (Турция), Саппоро (Япония), Грац (Австрия) и Сион (Швейцария). В итоге до выборов столицы Игр-2026 «дожили» всего две заявки. Первая – от Стокгольма и Аре (Швеция). Вторая – от Милана и Кортина-д’Ампеццо (Италия).

Сама процедура голосования проходила стандартно. Правда, МОК пришлось перенести свою 134-ю сессию в Лозанну – изначально она планировалась как раз в Милане. Из-за конфликта интересов, право голоса на выборах потеряли три представителя Италии и два представителя Швеции. Еще четыре члена МОК не смогли прибыть в Швейцарию по разным причинам, а полномочия троих пока приостановлены. В итоге из 95 членов в голосовании участвовали 82 (в том числе, двое россиян – Шамиль Тарпищев и Елена Исинбаева). Для победы одному из кандидатов достаточно было набрать простое большинство голосов – 42. Само голосовании завершилось в 18.00 по московскому времени. А в 19.00 были объявлены итоги.

И победила Италия!

ПОЧЕМУ ИТАЛИЯ?

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Сенсации не случилось – заявка Милана и Кортина-д’Ампеццо изначально считалась фаворитом в этой борьбе. Причин несколько. Возможно, главная – инфраструктура.

В Швеции так и не смогли решить проблему компактного расположения объектов. Ради этой задачи даже планировалось построить в Стокгольме новый лыже-биатлонный стадион, чтобы не проводить соревнования в Фалуне и Эстерсунде (хотя указанные города в течение четырех последних лет успели принять чемпионаты мира по лыжным видам спорта и биатлону, соответственно). Однако горнолыжный турнир все равно планировался в Оре, который расположен в 450 км от шведской столицы. А санно-бобслейную трассу в Стокгольме вовсе строить отказались – слишком дорого! Предполагалось, что скелетонисты, саночники и бобслеисты разыграют медали в Сигулде. Которая, вообще-то, находится в Латвии!

Второй серьезной минус шведской заявки – отсутствие поддержки среди местного населения. Соцопросы давно показали, что шведы не в восторге от идеи принять в своих стенах Игры, поскольку на это потребуется много денег (даже с учетом того, что МОК выделит 925 миллионов долларов на помощь в подготовке к Олимпиаде). Собственно, по этой причины были отозваны большинство заявок. Стокгольм и Оре держались до конца, но члены МОК учли возможные риски – зачем отдавать Игры стране, население которой против подобного шага?

Итальянцы же, наоборот, горели желанием принять Олимпиаду. Милан и Кортина-д’Ампеццо расположены чуть ближе друг к другу (расстояние – примерно 400 км). Вся необходимая инфраструктура в городах уже есть, включая главный стадион для церемоний Открытия и Закрытия – их проведут на легендарном «Сан-Сиро». Кроме того, члены МОК учли и опыт Италии в проведении Игр, которые состоялись здесь трижды за последние 60 лет (Турин-2006, Рим-1960, Кортина-д’Ампеццо-1956). Стокгольм, конечно, тоже принимал Олимпиаду. Формально, даже дважды. Но в 1956 году здесь проводился лишь турнир по конному спорту – сами Игры состоялись в Мельбурне, куда было сложно и дорого доставлять лошадей. А вспоминать про Олимпиаду-1912 спустя 107 лет, согласитесь, нет смысла. Слишком много воды утекло…

ИТОГ

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В общем, как и ожидалось, все решилось в пользу Италии. Заявка Милана и Кортина-д’Ампеццо получила 47 голосов. Стокгольм и Оре – 34. Один член МОК воздержался. Победа не разгромная, но это – победа! Так что именно здесь, на севере Италии, через семь лет и состоятся юбилейные, 25-е зимние Олимпийские игры.

ВСЕ ЗИМНИЕ ОЛИМПИАДЫ

Год

Город

Страна

1924

Шамони

Франция

1928

Санкт-Мориц

Швейцария

1932

Лейк-Плэсид

США

1936

Гармиш-Партенкирхен

Германия

1948

Санкт-Мориц

Швейцария

1952

Осло

Норвегия

1956

Кортина-дАмпеццо

Италия

1960

Скво-Вэлли

США

1964

Инсбрук

Австрия

1968

Гренобль

Франция

1972

Саппоро

Япония

1976

Инсбрук

Австрия

1980

Лейк-Плэсид

США

1984

Сараево

Югославия

1988

Калгари

Канада

1992

Альбервиль

Франция

1994

Лиллехаммер

Норвегия

1998

Нагано

Япония

2002

Солт-Лейк-Сити

США

2006

Турин

Италия

2010

Ванкувер

Канада

2014

Сочи

Россия

2018

Пхенчхан

Корея

2022

Пекин

Китай

2026

Милан, Кортина-дАмпеццо

Италия

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