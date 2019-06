Празднуй, Италия! Милан и Кортина-д’Ампеццо примут зимнюю Олимпиаду 2026 года

По итогам голосования победу одержала совместная заявка Милана и Кортина-д’Ампеццо. «Советский спорт» – о том, как принималось решение и почему члены МОК отдали предпочтение Италии.

Изначально о желании принять Олимпиаду-2026 высказалось без малого три десятка городов. География – широчайшая! Из одних только США поступило четыре предварительные заявки – от Рино, Денвера, Солт-Лейк-Сити и Бостона. Включиться в борьбу пробовала Новая Зеландия (Окленд и Куинстаун), Финляндия (Хельсинки), Казахстан (Алма-Ата), Германия (Дрезден), Чили (Сантьяго), Украина (Львов) и много кто еще. Правда, большинство в итоге отсеялись на ранних стадиях. В шорт-лист МОК вошли семь претендентов, однако в период с июня по ноябрь прошлого года пять из них сняли свои кандидатуры – Калгари (Канада), Эрзурум (Турция), Саппоро (Япония), Грац (Австрия) и Сион (Швейцария). В итоге до выборов столицы Игр-2026 «дожили» всего две заявки. Первая – от Стокгольма и Аре (Швеция). Вторая – от Милана и Кортина-д’Ампеццо (Италия).

Сама процедура голосования проходила стандартно. Правда, МОК пришлось перенести свою 134-ю сессию в Лозанну – изначально она планировалась как раз в Милане. Из-за конфликта интересов, право голоса на выборах потеряли три представителя Италии и два представителя Швеции. Еще четыре члена МОК не смогли прибыть в Швейцарию по разным причинам, а полномочия троих пока приостановлены. В итоге из 95 членов в голосовании участвовали 82 (в том числе, двое россиян – Шамиль Тарпищев и Елена Исинбаева). Для победы одному из кандидатов достаточно было набрать простое большинство голосов – 42. Само голосовании завершилось в 18.00 по московскому времени. А в 19.00 были объявлены итоги.

И победила Италия!

