«Мы ехали за победой» Спортсмены Олимпийской команды России продолжают лидировать с солидным отрывом на II Европейских играх, проходящих в Минске. В копилке нашей команды 49 медалей – 22 золотых, 12 серебряных и 15 бронзовых.

«ДЛЯ МЕНЯ ЭТО КОМАНДА НОМЕР ОДИН»

Понедельник завершился блестящей победой российской сборной в турнире по баскетболу 3х3. Наши ребята сразу вышли вперед и, откровенно говоря, ни разу за весь матч не возникло сомнений в положительном исходе поединка. Напомним, что баскетбол 3х3 будет дебютировать в программе Олимпийских игр в Токио в 2020 году.

Сразу после матча спецкор «Советского спорта» поговорил с тренером нашей сборной Дмитрием Зиминым.

– Кроме вас есть команда под названием «Гагарин», она условно считается первой, а ваша команда второй. Это так?

– Не знаю, кто так считает. Для меня вот эта команда – номер один, с которой я приехал в Минск выигрывать. Да, есть команда «Гагарин», которая играет в мировом туре, есть «Королев». Здесь собраны люди из обеих этих команд, но на данный момент они представляют сборную России.

– Как будет формироваться сборная на Олимпиаду в Токио?

– Российская федерация баскетбола назначит тренера олимпийской сборной, он уже и будет формировать состав.

– Мы однозначно ехали за победой, – говорит в микст-зоне игрок сборной России Кирилл Писклов.

– Настолько были уверенны в себе?

– Мы с Алексеем Жердевым из Челябинска, у нас с ним всегда только такое желание – побеждать!

ЧЕСТВОВАНИЕ В ДОМЕ БОЛЕЛЬЩИКОВ

В понедельник Олимпийская команда России завоевала медали в баскетболе 3х3, дзюдо, пулевой и стендовой стрельбе и в спортивной аэробике. Поздно вечером в Доме болельщиков команды России, организованном ОКР, прошла традиционная церемония чествования чемпионов и призеров.

Медали ОКР, а также памятные призы и подарки получили стрелки, представители спортивной аэробики и баскетболисты. Вручала награды Генеральный секретарь ОКР, пятикратная чемпионка Олимпийских игр по синхронному плаванию Анастасия Давыдова.

Первыми на сцену вышли чемпионка Европейских игр по пулевой стрельбе Юлия Каримова вместе с Дарьей Семьяновой и Алексеем Алиповым, завоевавшими бронзу в стрельбе стендовой. Затем наступил черед бронзовых призеров турнира по спортивной аэробике Татьяны Конаковой и Григория Шихалеева. За баскетболистов «отдувались» Кирилл Писклов, Станислав Шаров и тренер Дмитрий Зимин.

– От лица Олимпийского комитета России хочу поздравить вас с завоеванными медалями, – обратилась к стоящим на сцене героям дня Давыдова. – Сегодня вы не только вписали свои имена в историю Европейских игр, но и приобрели навыки, которые пригодятся вам на пути к новым высотам.

На Играх глаз радует не только количество побед и медалей российских спортсменов. Но и их экипировка, не заметить которую невозможно. Как создавалась стильная и удобная одежда, рассказывает главный дизайнер и основатель бренда ZASPORT Анастасия Задорина.

– Европейские игры в Минске – это значимое событие в мире спорта, в котором принимают участие атлеты из 50 стран. Нам очень важно, чтобы российские спортсмены выделялись не только своими громкими победами, но и были модно и ярко экипированы. При разработке наша команда дизайнеров учитывала актуальные мировые fashion-тренды этого лета. Если меня спросить об любимых предметах, которые вошли в комплект экипировки, то это будут удлиненные ветровки на кулиске, спортивные костюмы, трикотажные платья для женщин и бриджи для мужчин, удобные сандалии на липучках и, конечно, солнцезащитные очки. Основные цвета коллекции – это цвета нашего флага: белый, синий, красный, а парадные костюмы выполнены в темно-синем варианте для мужчин и в бежевом для женщин. Для производства коллекции были использованы современные легкие и влаговыводящие материалы, чтобы спортсменам было комфортно в жару.