И грянул гимн России!

На момент сдачи этого материала в копилке нашей сборной 67 медалей – 30 золотых, 15 серебряных и 22 бронзовых.

30-е золото принесла Юлия Зыкова в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м, бронза у еще одной россиянки - Полины Хорошевой.

ДОЖДЬ С НЕБА И МЕДАЛЬНЫЙ ДОЖДЬ

Белорусские синоптики объявили на пятницу оранжевый уровень опасности, предсказав сильный дождь и шквалистый ветер. Однако стихия на столицу Беларуси нагрянула раньше - в четверг к вечеру погода в Минске резко испортилась, на город обрушился сильный дождь. В это время во Дворце спорта проходили решающие схватки борцов-вольников за бронзовые и золотые медали. Российские борцы переняли победную эстафету у наших дзюдоистов – медали разных достоинств посыпались в командную копилку.

Первым выиграл бронзу Завур Угуев (57 кг). Затем олимпийский чемпион Рио-2016 Абдулрашид Садулаев (97 кг) по прозвищу «русский танк» не отставил ни единого шанса в полуфинале сильному белорусскому борцу Александру Гуштыну – 6:0. Садулаев является фаворитом номер один в этой весовой категории.

А завершился вечер победами Заурбека Сидакова (74 кг), Даурена Куруглиева (86 кг) и Анзора Хизриева (125 кг).

Три золота и бронза за один день – потрясающий результат!

- Настраивался на финал с особой тщательностью, мы с тренером до мелочей разбирали соперника, - сказал Заурбек Сидаков, победивший в финале призера Олимпиады-2016, трехкратного чемпиона Европы турка Зонера Демирташа. - Я провел удержание, немного злился на судей, что никак не давали туше. Но четко понимал — его уже не отпущу. Могу ли назвать сегодняшний день тяжелым? Больше психологически. Ведь с самого утра думаешь о схватках, о финале, о том, как будешь бороться. Ведь сюда никто не приезжает только ради участия.

«ЖЕЛАЮ ВСЕМ ВСТРЕТИТЬСЯ В ДОМЕ БОЛЕЛЬЩИКОВ В ТОКИО»

Вечером стихи разошлась в полную силу, но никакой ливень не может помешать традиционной церемонии чествования победителей и призеров Игр в Доме болельщиков команды России, организованном ОКР. Всего в четверг российские олимпийцы завоевали 4 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые награды! Медали в командную копилку принесли борцы-вольники, стрелки-пулевики, лучники и гребцы.

Из-за непогоды встреча героев Игр прошла не на площадке перед входом, а внутри Дома болельщиков.

- На протяжении всех Европейских игр мы проводим торжественные церемонии чествования победителей и призеров, — приветствовала собравшихся Генеральный секретарь ОКР, пятикратная Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова. – Благодаря вам сегодняшний день не стал исключением. Глядя на ваши победы, по коже бегут мурашки, ведь ради них вы прошли длинный путь, полный лишений. Уверена, что опыт, полученный на II Европейских играх, поможет достойно представить нашу страну на Играх-2020 в Токио.

Первыми именные награды Олимпийского комитета России из рук Анастасии Давыдовой получили байдарочники — бронзовые призеры Игр Владислав Литовка и Роман Аношкин.

Следом на награждение в стильных белых костюмах от ZASPORT вышли каноисты — Илья Первухин и Кирилл Шамшурин, также завоевавшие «бронзу». Кирилл кроме бронзы в четверг завоевал еще и серебряную медаль в заезде одиночников.

Борцы-вольники прибыли в Дом болельщиков вместе с главным тренером сборной России Дзамболатом Тедеевым.

- Вот уже почти 18 лет я нахожусь в сборной, - обратился к собравшимся Дзамболат Тедеев. – Пользуясь случаем, хочу сказать спасибо болельщикам, которые нас горячо поддерживают, и спортсменам, прославившим нашу страну на Европейских играх. Через полтора года нас ждут Олимпийские игры в Токио. Сегодняшний старт стал отличной репетицией. Ребята, желаю всем попасть в Олимпийскую команду России и собраться в токийском Доме болельщиков.

Под занавес торжественной церемонии под сводами Дома болельщиков грянул гимн России, в совместном исполнении болельщиков и спортсменов.

Но и после этого атлеты не спешили покидать уже ставший родным Дом, раздавая автографы и фотографируясь со всеми желающими.