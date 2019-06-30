Где Россия – там победа!

ИЗ БЕЛАРУСИ – С ЛЮБОВЬЮ

Завершились II Европейские игры. Немного грустно от того, что не нужно больше мчаться на Стрелковый комплекс имени маршала Тимошенко, расположенный в живописном лесопарке на окраине Минска. Оттуда – в центр города во Дворец спорта, чтобы успеть на решающие схватки борцов. Стремительно пролетели эти одиннадцать незабываемых дней. Кто никогда не был в Беларуси, как автор этих строк, открыл для себя новую страну, ее прекрасную столицу с замечательными людьми.

Гостеприимство, отличное состояние спортивных объектов и потрясающая организация – три основные составляющие успеха II Европейских игр.

И, конечно, красавец Минск с его уличными музыкантами, многочисленными уютными ресторанчиками и волонтерами на каждом шагу, готовыми оказать любую посильную помощь гостям Игр.

КАК ЭТО БЫЛО

А теперь вкратце хочется вспомнить события Игр. Вся прошлая пятница, 21 июня, первый день Игр, была посвящена официальным мероприятиям. Начался день с открытия Дома болельщиков команды России с участием президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова и министра спорта РФ Павла Колобкова. Дом болельщиков, организованный ОКР, стал, извините за тавтологию, настоящим домом в эти дни для спортсменов, журналистов и многочисленных поклонников наших атлетов, многие из которых являются жителями Минска. Вообще, должен заметить, белорусы болели за россиян, как за своих – от души, с российскими флагами. Вот и простые минчане ежедневно заходили на огонек в Дом болельщиков.

Дом был открыт с 10 до 22 часов. Жизнь в нем не замирала ни на минуту. На главной сцене танцоры сменяли певцов, к услугам детей были разнообразные игры. Здесь же работал павильон компании ZASPORT – официального экипировщика Олимпийской команды России.

Каждый день был посвящен какой-то теме: День мира и дружбы, Международный олимпийский день, День здоровой пищи и т.д.

А уже в субботу, 22 июня, начались соревнования и наши спортсмены стразу же, без раскачки, взялись за дело. Первое золото России в Минске в смешанных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м принесли действующие чемпионы мира в этой дисциплине Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов.

– Для победы нужна холодная голова. Стрелять умеют все, а побеждает только тот, кто лучше может справиться с собой, – сказал Артем Черноусов.

Всех героев Игр невозможно перечислить, для этого не хватит газетной полосы, поэтому просто напомним некоторые этапы победного пути Олимпийской сборной России.

Эстафету подхватила восьмикратная чемпионка мира Дина Аверина, она первенствовала в индивидуальном многоборье в соревнованиях по художественной гимнастике.

На следующий день Дина завоевала еще четыре медали (!) в личных соревнованиях – две золотых, одну серебряную и одну бронзовую! Так и пришла хрупкая девушка с пятью нелегкими во всех смыслах наградами на чествование в Дом болельщиков.

В понедельник, 24 июня, российские парни победили в турнире по баскетболу 3х3. Этот успех очень важен: ведь баскетбол 3х3 будет дебютировать в программе Олимпийских игр в Токио в 2020 году.

ПЛАН ВЫПОЛНЕН ДОСРОЧНО

Дзюдоисты, борцы, самбисты, стрелки, велогонщики, акробаты продолжили ежедневно добывать медали для сборной России. И 27 июня был покорен важный рубеж: Олимпийской команде России потребовалась всего неделя для выполнения медального плана, озвученного президентом ОКР Станиславом Поздняковым. За семь дней было завоевано 72 награды, 32 из которых – высшего достоинства!

В этот день начали ударно «ковать железо» гребцы-байдарочники, затем продолжили серебряные призеры Олимпиады, двукратные чемпионки мира в женском командном спринте Анастасия Войнова и Дарья Шмелева, а также Екатерина Роговая, заменившая Шмелеву в предварительных заездах.

В финале дуэт Воиновой и Шмелевой на секунду опередил литовок, при этом девушки побили рекорд минского трека.

– Мы часто приезжаем на этот трек, и он еще ни разу нас не подводил, – рассказала Дарья Шмелева.

В предпоследний день, 29 июня, блестяще выступили гимнасты – Ангелина Мельникова и Давид Белявский, завоевавшие золото в самом престижном виде гимнастической программы – индивидуальном многоборье.

Серебряный призер Олимпады-2016 Мельникова обошла на три с лишним десятых балла лидировавшую французскую гимнастку Лоретт Шарпи в последнем виде программы – опорном прыжке.

Продолжили покорять подиум наши бадминтонисты, борцы греко-римского стиля и боксеры.

Поздно вечером в Доме болельщиков прошла церемония чествования чемпионов и призеров. Которая по традиции завершилась совместным исполнением гимна многочисленными болельщиками и нашими олимпийцами. Мощное – «Россия – священная наша держава!» разлилось по всей округе.

СУШКИ С ЧАЕМ И ТИМАТИ

В минувшую субботу в течение всего дня в фан-зоне рядом с Дворцом спорта прошло важное мероприятие – День культуры и спортивных традиций России в рамках II Европейских игр.

Площадка работала с самого утра – здесь развернулись тематические выставки и торговые точки с сувенирами. Можно было посетить мастер-классы по изготовлению куклы из соломы или приготовить ягодный десерт.

В восемь вечера с главной сцены к огромному количеству собравшейся публики, заполнившей всю фан-зону, с приветственным словом обратились посол России в Республике Беларусь Дмитрий Мезенцев и глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

– Я хочу сказать несколько слов минчанам. Сегодня мы вместе на этой площади и всех нас переполняют эмоции, посвященные участию в Европейских играх, – сказал Дмитрий Мезенцев.

Российский посол напомнил слова президента Беларуси Александра Лукашенко на церемонии открытия ЕИ-2019.

– Хочу напомнить слова Александра Лукашенко, что минчане и Беларусь проведут Игры на высочайшем уровне. Свидетелями этого мы с вами стали сегодня, – подчеркнул Мезенцев.

Затем слово взял Станислав Поздняков.

– Я посетил соревнования почти по всем видам спорта – и везде на трибунах очень много болельщиков. Вот главный ответ скептикам, которые сомневались в нашем общем успехе. Приятно, что в таблице наши страны стоят рядом и стоят особняком. На площади развиваются флаги Беларуси и России. Уверен, и в будущем мы будем идти вместе, нога в ногу, как это делают сейчас спортсмены и спортивные делегации, – подчеркнул Станислав Поздняков.

А затем на сцену вышел хедлайнер вечера Тимати, которого минская публика встретила бурными овациями.

В воскресенье наши спортсмены продолжили добывать медали, а вечером на стадионе «Динамо» прошла церемония закрытия II Европейских игр, которую посетил Президент России Владимир Путин.

Остается лишь напомнить, что наших спортсменов на II Европейских играх поддерживали и радовались их победам генеральный спонсор ОКР – глобальная энергетическая компания «Газпром», генеральные партнеры ОКР – крупнейшая авиакомпания России «Аэрофлот», официальный экипировщик Олимпийской команды России ZASPORT, а также Партнер ОКР – горно-металлургическая компания «Норникель».