Вместо футбола – яхты, штанги и лошади. Что у России с отбором в Токио-2020?

10 ФАКТОВ О КВАЛИФИКАЦИИ НА ЭТИ ИГРЫ

1. Первая олимпийская лицензия-2020 была добыта Россией еще 12 августа прошлого года яхтсменкой Стефанией Елфутиной. Обладательница бронзовой медали Рио-2016 заняла на чемпионате мира в Дании не самое высокое 17-е место, однако этого хватило, чтобы получить путевку в Токио в классе RS:Х. Не лично для Елфутиной, а для российского паруса в целом.

2. Первый конкретный участник Игр от нашей страны определился 10 ноября2018 года в Ашхабаде, где штангистка Татьяна Каширина пятый раз стала чемпионкой мира. Поскольку в тяжелой атлетике лицензии являются не национальными, а именными, Каширина досрочно забронировала себе место в олимпийской команде.

3. В большинстве видов спорта квалификационные квоты получает страна, а не конкретный спортсмен. Хотя есть и исключения - в виде персональных, именных лицензий. Их доля особенно велика в настольном теннисе, спортивной гимнастике, современном пятиборье и той же тяжелой атлетике.

4. На сегодняшний день российские спортсмены и команды успешно прошли отбор в 46 дисциплинах из 339– и в 9 из 45 видов спорта, входящих в программу Игр.

5. В 34 видах программы наши не только отобрались, но и обеспечили себе максимально разрешенные квоты.

6. Только в одном виде спорта России уже гарантированы максимальные квоты во всех дисциплинах. Это синхронное плавание, где будут разыграны всего два комплекта наград – в групповых упражнениях и среди дуэтов.

7. Только в одном виде спорта Россия уже точно не будет представлена на Играх. Это многострадальный футбол, где наши сборные исчерпали все возможности пройти отбор как у мужчин, так и у женщин.

8. Во всех видах командных игр кроме футбола 16 российских сборных продолжают выступать в квалификационных турнирах и сохраняют шансы попасть в Токио.

9. Самым приятным сюрпризом этой квалификационной кампании пока является успех наших конников, которые впервые с московской Олимпиады-1980 отобрались на соревнования по выездке целой командой из трех человек. Это произошло в конце июня благодаря победе на турнире в Подмосковье. Там же аналогичного успеха пыталась добиться сборная России по конкуру, но она заняла лишь третье место.

10. В большинстве видов спорта отбор идет уже давно, но кое-где он еще не начинался - например, в борьбе. Или в индивидуальных игровых дисциплинах вроде тенниса, где все будет определяться в следующем году по мировому рейтингу.

ВИДЫ СПОРТА, В КОТОРЫХ РОССИЯ ТОЧНО НЕ ВЫСТУПИТ В ТОКИО

ВИДЫ СПОРТА, В КОТОРЫХ РОССИЯ УЖЕ ПРОШЛА ОТБОР В ТОКИО

* Именные лицензии.

В таблице не учтены российские легкоатлеты, выполнившие квалификационные нормативы, так как все эти результаты были показаны в нейтральном статусе, и участие нашей сборной в Олимпиаде находится под вопросом.