Русское чудо на немецком пляже. Последние новости про отбор в Токио-2020 Наши спортсмены продолжают квалификационную кампанию перед летней Олимпиадой будущего года. Сегодня речь пойдет об игровых видах спорта.

БРАВО, КРАСИЛЬНИКОВ, БРАВО, СТОЯНОВСКИЙ!

Признаться, меня совершенно ошарашили Вячеслав Красильников с Олегом Стояновским, в воскресенье в Гамбурге принесшие России первое в истории золото чемпионата мира по пляжному волейболу. Новый дуэт, выступающий вместе лишь несколько месяцев (с прошлой осени), сразу сделал громогласную заявку на медали Токио-2020. До полуфинала этого ЧМ ветеран Красильников и молодой гигант Стояновский вообще сметали с пути всех подряд со счетом 2-0. И пусть на финише им пришлось поковыряться побольше, даже немцы, при поддержке 12 тысяч болельщиков, в финале ничего поделать с нашими не смогли. Это было по-настоящему мощно и классно. Браво!

Помимо чемпионского титула Красильников и Стояновский завоевали олимпийскую путевку. Не лично для себя, а для страны – в списке видов спорта, где предусмотрены персональные лицензии, волейбол на данный момент не значится. Впрочем, если не случится какого-то ЧП, вряд ли что-то помешает нашим чемпионам мира попасть в олимпийскую команду. Где, кстати, еще хватает свободных мест – ведь в бич-волее каждая страна может выставить на Игры по два мужских дуэта и по два женских.

Как Россия может добрать максимальные олимпийские квоты в пляжном волейболе

1. Через межконтинентальную квалификацию (18-22.09.2019, Китай). Нужно выйти в финал.

2. Через европейскую квалификацию (июнь 2020 года). Нужно занять 1-е место.

3. По специальному олимпийскому рейтингу FIVB на 15 июня 2020 года. Нужно попасть в топ-15 рейтинга – за вычетом пар, уже отобравшихся в Токио через различные турниры, или не проходящих туда из-за лимита «не больше двух пар от страны».

ПЛОХОЙ УИК-ЭНД ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ ИГР

До минувшей недели единственным видом спорта, где Россия уже полностью и окончательно провалила отбор в Токио-2020, был наш многострадальный футбол. Но, к сожалению, за последние дни поголовье этого стада «паршивых овец» ощутимо выросло.

Особенно разочаровали баскетболистки, не сумевшие попасть в топ-6 чемпионата Европы и, соответственно, в февральскую олимпийскую квалификацию, где формула будет довольно несложной: из каждой группы-квартета на Игры там не попадает только одна, худшая сборная. И чтобы попасть в этот турнир россиянкам надо было одержать лишь одну победу в двух матчах ЧЕ, но… Сначала они вчистую проиграли четвертьфинал сборной Испании, а в субботу капитулировали и перед Швецией – в схватке за путевку в ту самую квалификацию. В сумме за две последних игры наша команда сподобилась только на 106 набранных очков, что в дополнительных комментариях, увы, не нуждается. Скорее, в корректировках лимита на легионерок в нашем чемпионате, где россиянки просто забывают, что и как нужно делать в атаке с баскетбольным мячом, – будь то дриблинг, бросок или передача.

Также отборочно-олимпийская неудача постигла в эти выходные наши сборные в двух разновидностях бейсбола. Женщины на континентальном первенстве по софтболу в Остраве вместо минимально-необходимого шестого места ограничились одиннадцатым, а мужчины в болгарском Благоевграде уступили в полуфинале отбора на ЧЕ сборной Израиля. Чуть-чуть, со счетом 2:3 – и тем не менее. Впрочем, махание битой, в отличие от женского баскетбола, в число козырей российского спорта не входило никогда. Даже с учетом традиций лапты, которая олимпийским видом спорта все равно не является.

Игровые виды спорта, где Россия уже потеряла все шансы попасть в Токио

Баскетбол. Женщины

Сборная не отобралась в олимпийскую квалификацию через чемпионат Европы-2019.

Бейсбол

Сборная не прошла отбор на чемпионат Европы-2019.

Софтбол

Сборная не отобралась в олимпийскую квалификацию через чемпионат Европы-2019.

Футбол. Мужчины

Сборная не прошла отбор на молодежный чемпионат Европы-2019.

Футбол. Женщины

Сборная не прошла отбор на чемпионат мира-2019.

НА ОЧЕРЕДИ – ВОДНОЕ ПОЛО И РЕГБИ

12 июля в корейском Кванджу стартует чемпионат мира по водным видам спорта, где одними из основных претенденток на медали будут наши ватерполистки. Насчет золота я бы, правда, поостерегся (две последних Олимпиады и два последних ЧМ уверенно выиграла сборная США), но выходить в Токио российская команда должна – если не сейчас, так попозже (см. ниже выжимку из регламента). У мужчин, не отобравшихся на первенство планеты, ситуация посложнее, но об этом мы с вами поговорим через несколько дней, непосредственно перед стартом корейского чемпионата.

А сейчас лучше обратить внимание на регби, где уже в ближайшее воскресенье Россия может оформить вообще первую командно-игровую (речь о видах спорта, где, в отличие от бич-волея, на Играх может выступать только одна сборная от страны) путевку в Токио. Точнее, на регби-7 – облегченную версию этой безумно популярной по всему миру игры, поскольку «классика» для коротких Олимпиад чересчур энергозатратна – в нее больше раза в неделю обычно не играют. Так вот, в «семерке» наши женщины вполне способны выиграть домашний квалификационный турнир в Казани (главный конкурент – Франция) и решить отборочный вопрос. А уж если не выйдет теперь, то сохранить последний шанс до следующего лета они обязаны точно. Да и мужчины на аналогичных стадиях тоже наверняка поборются.

Как Россия может отобраться в Токио в игровых видах спорта, где квалификационные турниры с нашим участием состоятся в ближайшее время

Водное поло. Женщины

1. Через чемпионат мира-2019 (12-28.07. Корея). Нужно занять 1-е место (без учета результатов США и Японии).

2. Через чемпионат Европы-2020 (12-26.01, Венгрия). Нужно занять 1-е место (без учета чемпиона мира-2019, если он из Европы).

3. Через межконтинентальную квалификацию-2020. Нужно занять место не ниже 3-го. В турнире сыграют пять команд из Европы – 2-6-е места на ЧЕ-2020.

Регби-7. Мужчины

1. Через европейскую квалификацию (13-14.07.2019, Франция). Нужно занять 1-е место.

2. Через межконтинентальную квалификацию (июнь 2020 года). Нужно занять 1-е место. В турнире сыграют две команды из Европы – 2-3-е места в континентальной квалификации.

Регби-7. Женщины

1. Через европейскую квалификацию (13-14.07.2019, Казань). Нужно занять 1-е место.

2. Через межконтинентальную квалификацию (июнь 2020 года). Нужно занять 1-е место. В турнире сыграют две команды из Европы – 2-3-е место в континентальной квалификации.