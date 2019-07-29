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29 июля 2019 12:00ОлимпиадаСтепахина Светлана

Юные олимпийцы вернулись домой

Участников Европейского юношеского Олимпийского фестиваля, прошедшего в Баку с 21-27 июля, торжественно встретили в международном аэропорту «Шереметьево».

Из столицы Азербайджана делегация России привезла 66 наград, опередив в командном зачете ближайших конкурентов из Великобритании на 41 медаль. В Баку наши спортсмены 28 раз поднимались на высшую ступень пьедестала, завоевали 17 серебряных и 21 бронзовую медаль.

По возвращении наших олимпийцев на торжественной церемонии поздравил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

– Перед началом этого Олимпийского фестиваля, на нашей с вами первой встрече, я отметил, что мы приехали в Баку отдельными командами по видам спорта, а уезжать будем одной дружной олимпийской семьей. Сейчас, встречая вас в аэропорту, я вижу, что именно так все и получилось. Вы очень успешно провели эту неделю – поддерживали друг друга, привезли большое количество наград, тяжелых и в прямом, и в фигуральном смысле, потому что это ваши первые медали Олимпийского достоинства. Мне очень хочется, чтобы они были не последними. Некоторые из вас сейчас думают: «Я завоевал медаль, и до Олимпийских игр еще далеко». Уверяю вас, они на расстоянии вытянутой руки. Не успеете оглянуться на этот фестиваль, как уже будете выступать не за юношескую, а за взрослую олимпийскую команду. Время в спорте бежит очень быстро. Я желаю вам потратить его с пользой. Поверьте мне, ваш труд окупится, а ваши достижения станут предметом гордости и уважения со стороны болельщиков, ваших тренеров, родных, близких и ваших соперников, в том числе. Я с большим удовольствием поздравляю вас с этим успехом и желаю новых спортивных побед!

От лица спортсменов с ответным словом выступила Александра Сабитова, обладательница шести медалей в плавании, пять из которых высшего достоинства.

– Я очень рада приехать домой с победой. Благодарна всем тренерам и специалистам и, конечно же, нашим болельщикам за поддержку, а также Олимпийскому комитету России за предоставленную возможность участвовать в этих замечательных соревнованиях.

Своими эмоциями от прошедших игр с «Советским спортом» поделилась пятикратная чемпионка Фестиваля, гимнастка Виктория Листунова.

– Спасибо всем за поздравления. Чувствую себя сейчас очень счастливой, запомню эти соревнования с самой лучшей стороны. Своей главной медалью считаю награду в командном зачете, потому что нам удалось справиться со всеми трудностями. Соперники на этих соревнованиях были хорошего уровня, особенно девочки из Румынии, с ними было тяжело бороться. Для меня медаль в опорном прыжке стала относительно неожиданной, потому что фаворитками были как раз спортсменки из Румынии, но у меня получилось в этот раз лучше. В целом, был тяжелый соревновательный период: несколько серьезных стартов за лето. Впереди пара дней отдыха, а затем снова к снарядам, но сейчас приехали мои родители и я отправлюсь домой.

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