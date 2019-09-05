В рамках ВЭФ организована сессию по спортивной тематике «Олимпизм и АТР: взаимное влияние - Советский спорт
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05 сентября 2019 16:36Олимпиада

В рамках ВЭФ организована сессию по спортивной тематике «Олимпизм и АТР: взаимное влияние

В рамках 5-го Восточного экономического форума во Владивостоке Олимпийский комитет России совместно с Фондом «Росконгресс» организовал сессию по спортивной тематике «Олимпизм и АТР: взаимное влияние».

В этом году обсудить актуальные вопросы развития Олимпийского движения, перспективы и особенности проведения Олимпийских игр в азиатско-тихоокеанском регионе, поделиться опытом организации крупных спортивных соревнований и подготовки спортсменов к ним, на площадке ВЭФ-2019 собрались представители Международного олимпийского комитета и четырех НОКов, главы Оргкомитетов Олимпийских игр, президенты международных и национальных спортивных федераций, олимпийские чемпионы, руководители профильных спортивных организаций и средств массовой информации.

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Открыл сессию помощник Президента Российской Федерации, заместитель председателя Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, Первый вице-президент ОКР Игорь Левитин, который рассказал о том внимании, которое уделяется в нашей стране развитию спорта и здоровью граждан на самом высоком уровне, а также поблагодарил всех собравшихся за их вклад в ставшее возможным выступление российских спортсменов на Играх 2018 года в Пхенчхане и ту поддержку, которая была оказана нашей команде.

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Президент ОКР, 4-кратный Олимпийский чемпион Станислав Поздняков в своем выступлении подробно остановился на ключевых аспектах деятельности Олимпийского комитета России в рамках Программы содействия подготовке спортсменов-кандидатов на участие в грядущих Играх 2020 года и важности эффективного использования наследия Олимпийских игр с экономической, социальной и спортивной точек зрения.

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Перед собравшимися также выступали 3-кратный Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, Герой России Александр Карелин, заместитель генерального директора Международного олимпийского комитета Пере Миро, президент Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита, спортивный директор Оргкомитета Токио-2020 Кодзи Мурофуси, президент НОК Республики Корея Ки Хьюн Ли, вице-президент Олимпийского комитета КНР Ли Линвэй, президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер, а также руководитель ФМБА Владимир Уйба.

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В ходе панельной дискуссии участники неоднократно возвращались к тезису о том, что Олимпийские игры – это соревнования, в первую очередь, для спортсменов и никто не вправе лишать их возможности выступать на них. За исполнением данного правила МОК впредь будет следить очень внимательно. И с такой позицией полностью согласны все участники Сессии, включая представителей Оргкомитетов Игр-2020 в Токио и 2022 в Пекине.

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О ходе подготовки к ближайшим главным спортивным стартам также говорилось много, в том числе об экономической, культурной и экологической составляющих, которые призваны обеспечить богатое наследие Игр для всего региона.

После завершения Сессии гости ВЭФ-2019 приняли участие в открытии Дома Сумо и стали зрителями показательного турнира между спортсменами Японии и России.

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