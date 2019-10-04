250 тысяч человек в 50 регионах отметят Всероссийский день ходьбы - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
04 октября 2019 15:45Олимпиада

250 тысяч человек в 50 регионах отметят Всероссийский день ходьбы

Праздник отмечается в рамках программы «Олимпийская страна».

Олимпийский комитет России приглашает принять участие в мероприятиях Всероссийского дня ходьбы, который с 2015 года отмечается в рамках программы «Олимпийская страна».

Благодаря регулярной ходьбе по лестнице человек может на 17 процентов увеличить выносливость, а один час ходьбы в день на 75 процентов снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

В этом году отмечать Всероссийский день ходьбы будут 5-6 октября в 50 регионах России с участием 250 000 человек.

Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Лиза Виттоцци: Бороться с Вирер – это нормально, никаких конфликтов не возникает Дарья Домрачева: От Белорусской федерации биатлона предложений не поступало Игорь Малиновский: Прошлым летом тренеры не дали мне стопроцентной нагрузки
Медведева в Китае: Турсынбаеву обходим, Загитова – в уме На турнире в Шанхае Евгения Медведева выиграла короткую программу. При спорном судействе не в ее пользу и – не решившись исполнить новый элемент. 03.10.2019 18:00 Фигурное катание Тигай Лев
Капризов подарил Знарку хет-трик. ЦСКА учинил «Спартаку» разгром Первое для Олега Знарка дерби с ЦСКА завершилось разгромом его команды 3:9. В Пхенчхане лидер атак армейцев Капризов подарил олимпийскому тренеру золотой гол, теперь – хет-трик. 01.10.2019 22:15 Хоккей Домрачев Владислав
В НХЛ стартует новый сезон. Где и как смотреть лучший хоккей на планете «Советский спорт» рассказывает, кто будет показывать матчи НХЛ в этом году. 02.10.2019 14:30 Хоккей Костяев Иван
Еще по теме:
Зибанежад, Шири и Хэмилтон стали звездами дня в НХЛ «Бостон» победил «Даллас» (видео) «Колорадо» нанес поражение «Калгари», у Задорова передача (видео)
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев
Как до Луны пешком. Россия проиграла Испании все три матча на неделе «Краснодар» дома уступил «Хетафе» во втором туре Лиги Европы и подвел печальную черту под противостоянием российских клубов с испанскими в еврокубках на этой неделе. 04.10.2019 00:00 Футбол Мощенко Захар
Михаил Боярский: Сейчас надо выйти из группы, а в 2021 году – сыграть в финале Народный артист России и преданный болельщик «Зенит» восхищен игрой команды против «Бенфики». 04.10.2019 13:30 Футбол Августин Александр
Мозалев вывел в финал Гран-при и себя, и Самсонова. Обзор турниров уик-энда В Загребе завершился предпоследний отборочный этап юниорской серии Гран-при. У России уже 11 мест в финале, который пройдет в Турине в начале декабря. 29.09.2019 13:00 Фигурное катание Тигай Лев
Крылов проиграл возрастному бразильцу, Гейтжи вырубил Серроне (видео) В Ванкувере (Канада) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 158. В одном из главных поединков бойцовского шоу 27-летний Никита Крылов раздельным решением судей уступил 39-летнему Гловеру Тейшейре. 15.09.2019 10:00 ММА Ващенко Сергей
Была зеленая – стала черная. Туктамышева показала новую короткую программу Экс-чемпионка мира Елизавета Туктамышева легко выиграла короткую программу на этапе Кубка Санкт-Петербурга – с новой музыкой и очень высокими оценками. 26.09.2019 12:45 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
16:14 ММА Кокляев – о бое с Емельяненко: Часть моего гонорара пойдет на благотворительность (видео)
16:00 Футбол Жена сотрудника ЦСКА: Гончаренко ставит в состав по личному отношению, а не по готовности
15:48 Футбол Максим Боков: Ничего не предвещало поражения ЦСКА
15:42 Футбол «Динамо» одолело «Оренбург», одержав девятую победу кряду
15:17 Художественная гимнастика У Мамун и Сухорукова родился ребенок (фото)
15:11 Футбол Агент: Магнуссон вывихнул лодыжку, предстоит рентген
15:06 Фигурное катание Отец Сотниковой: Информация о гадалке – это левак полнейший
14:57 Футбол Унаи Эмери – о матче со «Стандардом»: Команда была уставшей, но все равно сыграла фантастически
14:50 Футбол Игнатьев и Могилевец получили вызов в сборную России
14:44 Теннис Касаткина проиграла Возняцки и не смогла выйти в полуфинал в Пекине
14:36 Футбол Главный тренер «Хетафе» Пепе Бордалас: «Краснодар» был бы важной командой в испанской лиге
14:30 Футбол Ари: «Краснодару» надо разобраться в своей игре и показывать другой футбол
14:24 Футбол Клопп и Лэмпард претендуют на звание лучшего тренера премьер-лиги в сентябре
14:22 Футбол Хавбек «СКА-Хабаровска»: Если выйдем в РПЛ, власти региона найдут необходимые средства
14:13 Футбол Сергей Матвеев: «Краснодару» нужно дождаться игроков, тогда будут связи и контроль мяча
14:03 Футбол Виктор Гончаренко: Когда имеешь преимущество в еврокубках, надо забивать, а мы играем эмоционально
14:03 Футбол Гнабри – игрок недели в Лиге чемпионов
13:58 Хоккей Михаил Кравец: Мы хотим не рекорд установить, а чтобы «Витязь» был на слуху не только за счет драк
13:53 Футбол Хасанби Биджиев: Нельзя сказать, что «Эспаньол» был на голову сильнее ЦСКА
13:43 Футбол «Реал»: У Куртуа нет панических атак
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика