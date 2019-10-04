250 тысяч человек в 50 регионах отметят Всероссийский день ходьбы

Олимпийский комитет России приглашает принять участие в мероприятиях Всероссийского дня ходьбы, который с 2015 года отмечается в рамках программы «Олимпийская страна».

Благодаря регулярной ходьбе по лестнице человек может на 17 процентов увеличить выносливость, а один час ходьбы в день на 75 процентов снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

В этом году отмечать Всероссийский день ходьбы будут 5-6 октября в 50 регионах России с участием 250 000 человек.