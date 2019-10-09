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09 октября 2019 20:12Олимпиада

2020 шагов к Токио

В 50 регионах нашей необъятной страны 5 и 6 октября прошли массовые мероприятия, посвященные Всероссийскому дню ходьбы. Центральной площадкой главного спортивного праздника осени стал Ижевск.

УДМУРТИЯ – ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА

С раннего утра жители столицы Удмуртии начали заполнять Центральную площадь, недавно открытую после реконструкции. Конкурсы, выступления творческих коллективов и разминка с лучшими фитнес-инструкторами города никому не дали замерзнуть этим пасмурным утром. За час до официальной церемонии открытия Дня ходьбы у красочно украшенной сцены яблоку было негде упасть.

Оно и неудивительно, ведь, помимо уроженцев Удмуртии биатлониста Ивана Черезова, многократных олимпийских чемпионок по лыжным гонкам Тамары Тихоновой и Галины Кулаковой, призеров Игр по стрельбе Марии Феклистовой и Натальи Падериной, лыжника Дмитрия Япарова, гостей главной площадки Всероссийского дня ходьбы ждали герои-паралимпийцы Владимир Кононов и Владислав Лекомцев, а также мощный десант в лице победителей Олимпийских игр биатлонистки Натальи Снытиной, синхронистки Аллы Шишкиной, фигуриста Дмитрия Соловьева и четырехкратного олимпийского чемпиона, президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова.

– Рад находиться в регионе, уделяющем большое внимание развитию массовых занятий физической культурой, – обратился к собравшимся Поздняков. – ОКР занимается не только спортом высших достижений, но и пропагандой здорового образа жизни среди сограждан. В том числе и собравшихся сегодня на площадках Дня ходьбы по всей стране. Меньше чем через год олимпийская команда России отправится на Игры-2020 в Токио. Именно поэтому длина дистанции, которую мы пройдем, составит 2020 метров.

Ведущим Дня ходьбы стал популярный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев, отметивший в этот день свой 45-й день рождения! Как в шутку отметил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, такого праздника у «голоса российского биатлона» еще никогда не было.

– Спасибо ОКР, что выбрал нашу столицу главной площадкой этого замечательного праздника, – отметил Бречалов. – Количество людей, вовлеченных в скандинавскую ходьбу, в нашем регионе превышает число скандинавов в мире, так что скоро ее можно будет переименовать в удмуртскую. Не случайно местом старта пешей дистанции стала Центральная площадь: 19 сентября мы открыли ее после глобальной реконструкции, и она тут же стала излюбленным местом прогулок горожан. Также в следующем году мы примем I Всероссийские зимние любительские игры, что еще раз подтверждает: Удмуртия – территория спорта!

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СУВЕНИР ДЛЯ КАЖДОГО УЧАСТНИКА

Мелкий осенний дождик сменило солнце, и людской поток, растянувшийся практически на всю длину символического маршрута, отправился в путешествие по Ижевску. Дети и их родители, школьники, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, работники различных организаций и ведомств, семейные пары вслед за звездами российского спорта проследовали в Парк культуры и отдыха имени Кирова, где их уже ждала насыщенная культурная и спортивная программа, кульминацией которой стал футбольный матч с участием олимпийцев.

– Раньше часто играл в футбол, но после травмы пришлось повесить бутсы на гвоздь, – признался один из лучших игроков завершившейся в ничью товарищеской встречи Иван Черезов. – Теперь оттачиваю мастерство владения клюшкой и шайбой. Поразило количество жителей и гостей города, посетивших праздник. Даже немного напомнило первомайскую демонстрацию из детства.

– Сразу видно, что в Ижевске любят спорт, – отметила двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина. – Пока шла по дистанции, люди подходили, желали удачи на Олимпийских играх в Токио. Мне как кандидату на поездку в Японию было крайне приятно услышать столько теплых слов. Даже не смогла сдержать слез.

Гости праздника, заполнившие в этот день живописный парк, смогли принять участие в «Кругосветке» – традиционном фестивале оздоровительного туризма, проходящем в Ижевске на протяжении последних лет. Любители спорта преодолели дистанции в 2,5 и 5 км, получив на память о походе вымпелы. Самые же стойкие выявляли сильнейших на 25- и 30-километровых маршрутах.

При этом из 15 000 человек, принявших участие в праздновании Дня ходьбы, без сувенира на память не остался никто: шоколадные медали, дипломы и памятные сертификаты получили все прошедшие дистанцию в 2020 метров.

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«ПОБОРЕМСЯ ЗА ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ ТАФИСА»

– День ходьбы отмечается в 50 регионах, торжества проходят от Владивостока до Калининграда, но центральной площадкой был выбран именно Ижевск, – отметил Станислав Поздняков. – Я впервые посетил этот город и благодарен руководству республики за столь теплый прием и великолепную организацию праздника. Олимпийские игры – важнейшее событие для всей страны. Поэтому было принято решение преодоленную нами дистанцию в 2020 метров посвятить олимпийцам, которые скоро отправятся на Игры-2020 в Токио. Сегодня мы поддержали всех спортсменов, добывающих на различных турнирах квалификационные очки и олимпийские лицензии. Особняком стоят наши легкоатлеты, в непростых условиях завоевавшие на чемпионате мира в Дохе две золотые, три серебряные и одну бронзовую медали. Ходок Василий Мизинов в тридцатиградусную жару преодолел дистанцию в 10 раз больше, чем мы! Так что День ходьбы-2019 предлагаю посвятить именно представителям «королевы спорта», а также всем олимпийцам, находящимся на полпути в Токио.

– Как еще ОКР готовится к Играм-2020?
– Не стану раскрывать всех секретов, но следующий год будет напряженным. Одним из центральных мероприятий в подготовке к Олимпийским играм в Токио станет празднование 40-летия Игр-1980 в Москве, которое состоится 4 июля в спортивном комплексе «Лужники». На торжества приглашены участники тех соревнований, все представители олимпийского движения и президент МОК Томас Бах.

– Успешное проведение Дня ходьбы повлияет на выбор столицы Всемирных игр ТАФИСА (Международной ассоциации спорта для всех. – Прим. ред.)?
– В ноябре на конгрессе Международной федерации спорта для всех будет рассмотрена заявка Олимпийского комитета России на проведение Всемирных игр ТАФИСА в 2024 году. День ходьбы, отгремевший сегодня по всей стране, является индикатором того, что россияне предпочитают вести здоровый образ жизни и заниматься физической культурой. Это, безусловно, поможет нам победить в голосовании и провести Игры в Нижнем Новгороде.

Напомним, Всероссийский день ходьбы проводится в рамках программы ОКР «Олимпийская страна» при поддержке Генерального спонсора ОКР – глобальной энергетической компании «Газпром», Генеральных партнеров ОКР – крупнейшей авиакомпании России «Аэрофлот», официального экипировщика Олимпийской команды России – компании ZASPORT, а также Партнера ОКР – горно-металлургической компании «Норникель» и является частью Международного дня ходьбы, который проходит при поддержке Международной ассоциации спорта для всех (ТАФИСА) во всем мире уже более 20 лет. Ежегодно в Международном дне ходьбы участвуют более 12 миллионов человек из 150 стран.

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