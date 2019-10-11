Удачи в Дохе! Возвращайтесь с медалями!

Загрузка...

«Становясь членами Олимпийской команды России, вы берете обязательства перед страной»

Внимание пассажиров зоны прилета было приковано к атлетам, одетым в белые спортивные костюмы ZASPORT. В церемонии участвовали волонтеры, а также болельщики с российскими триколорами. Они прибыли в аэропорт, чтобы проводить наших атлетов на Игры в Катар. Пассажиры, находящиеся в это время в Домодедово, тоже поучаствовали в церемонии. Видя такое внимание, российские олимпийцы пообещали вернуться домой с медалями.

С напутственными словами к представителям баскетбола 3х3, воднолыжного спорта, скейтбординга, пляжных тенниса и футбола обратился Директор по спорту Олимпийского комитета России Андрей Конокотин.

– Сегодня мы провожаем в Доху уникальную команду, ведь она отправляется на первые в истории Всемирные пляжные игры. Мы не строим медальных планов, но надеемся на успешное ваше выступление. Будем за вас переживать и радоваться успехам. Желаю, чтобы эти соревнования подарили только положительные эмоции.

– Не секрет, что на всех комплексных олимпийских мероприятиях царит особая атмосфера. Показать на них высокие результаты, с психологической точки зрения, порой труднее, нежели на других международных стартах. Уверен, вы приложите максимум усилий, чтобы на аренах Дохи российский гимн звучал как можно чаще, а российский флаг поднимался как можно выше. По возвращении мы организуем вам самый теплый прием, ведь в Москву вы приедете не только с ровным загаром, но и с уникальными медалями.

В заключение хочу напомнить, становясь членами Олимпийской команды России, вы берете на себя определенные обязательства перед страной. Не буду рассказывать, насколько напряженная ситуация сложилась вокруг отечественного спорта, – добавил Андрей Конокотин.

Самому младшему – 10 лет, самому старшему – 44

Затем состоялась традиционная процедуры передачи знамени Олимпийского комитета России капитану нашей команды, самому опытному атлету, 44-летнему Владимиру Рянзину, специализирующемуся на прыжках на водных лыжах с трамплина

– Спасибо ОКР за возможность выступить на турнире в Катаре, – отметил Владимир Рянзин. – Их формат для всех нас крайне необычен, но тем интереснее будет соревноваться. Надеюсь, у нас получится отблагодарить вас своими достойными результатами.

В завершении торжественной церемонии проводов спортсмены, болельщики, волонтеры и пассажиры, только вернувшиеся на родину через воздушные ворота аэропорта Домодедово, исполнили гимн Российской Федерации.

Россию в Дохе представят 55 атлетов (29 мужчин и 26 женщин) в девяти видах спорта: триатлон-акватлон, баскетбол 3х3, скалолазание, кайтбординг, скейтбординг-парк, пляжный футбол, плавание на открытой воде, пляжный теннис, воднолыжный спорт.

В пляжной борьбе, пляжном гандболе, каратэ-ката и волейболе 4х4 россияне не заявлены.

На I Всемирные пляжные игры АНОК в составе нашей Олимпийской команды отправляются 11 Заслуженных мастеров спорта, 4 мастера спорта международного класса и 8 мастеров спорта.

Самыми юными спортсменами в нашей заявке являются два представителя скейтбординга, одной из самых молодых олимпийских дисциплин: это участник чемпионата мира-2018 среди взрослых Александр Гусев, которому всего 10 лет (!), и 12-летняя Елизавета Банникова, чемпионка России в категории U-16. Ну а самым старшим, как мы уже сказали выше, является наш капитан 44-летний Владимир Рянзин.

Церемонию проводов Олимпийской команды России на I Всемирные пляжные игры АНОК поддержали Генеральный спонсор ОКР – глобальная энергетическая компания «Газпром», Генеральные партнеры ОКР: крупнейшая авиакомпания России «Аэрофлот», официальный экипировщик Олимпийской команды России ZASPORT, а также Партнер ОКР – горно-металлургическая компания «Норникель».

А В ЭТО ВРЕМЯ…

ПЕРВЫМИ НАЧНУТ ГАНДБОЛИСТЫ И ФУТБОЛИСТЫ

Ассоциация национальных олимпийских комитетов провела первую встречу руководителей делегаций НОКов, чьи команды примут участие в I Всемирных пляжных Играх АНОК.

Подобные оперативные совещания будут проходить в отеле Ezdan, ставшем на время Игр Деревней спортсменов, ежедневно на протяжении всего срока соревнований.

Представителям НОКов рассказали о транспортной системе и сервисе, предоставляемом Оргкомитетом «Катар-2019», а также медицинском сопровождении мультиспортивного форума.

– Прибытие в Доху лучших представителей пляжных видов спорта заставило нас замереть в ожидании старта турнира, – сказала генеральный секретарь АНОК Гунилла Линдберг. – Всемирные игры станут уникальной платформой, на которой НОКи смогут взаимодействовать с атлетами, выступающими в молодых и очень зрелищных дисциплинах.

А уже сегодня, 11 октября, за день до официальной церемонии открытия, в борьбу за медали вступят мастера пляжного гандбола и футбола. Всего в Играх участвуют спортсмены из 79 стран, представляющие все континенты.