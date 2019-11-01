Казнить Россию? Еще успеется. Этот исполком WADA вряд ли что-то решит - Советский спорт
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01 ноября 2019 20:30ОлимпиадаТигай Лев

Казнить Россию? Еще успеется. Этот исполком WADA вряд ли что-то решит

4 ноября в Катовице состоится заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства. На нем должна обсуждаться ситуация с данными из московской лаборатории.

Когда эксперты WADA обнаружили исправления в скачанной ими базе данных, они запросили у России объяснений и получили их от Министерства спорта РФ в начале октября. Дальше планировалось, что комиссия WADA по соответствию, рассмотрев ответ нашей стороны, к 23 октября сформулирует свои рекомендации для исполкома. Однако уложиться в эти сроки не получилось. И хотя российский пункт по-прежнему значится в повестке дня заседания в Катовице, без вердикта комиссии исполком ничего решать, видимо, не будет. Во всяком случае, так в интервью ТАСС утверждает замдиректора нашего антидопингового агентства РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

И не она одна. В начале этой недели WADA опубликовало на своем сайте заявление, где сказано: из-за большого объема исследуемой информации и «технически сложного характера расследования» назвать конкретное время его окончания сейчас невозможно. Есть лишь расплывчатая формулировка – мол, ожидается, что комиссия разберется с этим делом до конца ноября. И лишь затем исполком соберется «в максимально сжатые сроки», чтобы принять решение.

УЛОЖИТЬСЯ БЫ ДО КОНЦА ГОДА

В заявлении специально подчеркивается: внеочередной исполком «по России» пройдет «под руководством Крэйга Риди, срок полномочий которого истекает 31 декабря». Напомним, что в Катовице пройдут выборы нового президента WADA и их результат уже ясен, так как кандидат всего один – поляк Витольд Банька. Голосование, которое де-юре сделает его главой агентства, состоится 7 ноября на совете учредителей. А фактическую работу на этой должности Банька начнет с 1 января.

Раз уж WADA само «показывает пальцем» на Риди, несложно предположить, что вердикт о будущем российского спорта должен быть вынесен до конца года. Такая задержка не будет иметь для нас принципиального значения. А вот если дело растянется еще сильней и залезет в 2020-й, это уже плохо. Времени до летней Олимпиады в Токио, чтобы как-то оспорить возможные санкции и скорректировать состав сборной России останется совсем мало.

Помните, какой нокаутирующий эффект произвели списки наших спортсменов, допущенных на зимние Игры-2018 в Пхенчхане? До Олимпиады оставались считанные дни, и выяснять, почему этих пригласили в Корею, а тех нет, было уже поздно, поезд ушел. В лыжных гонках Елена Вяльбе подстраховалась заранее: заявила на Игры много молодежи, которая в старых историях с допингом замазана быть не могла, – и мы получили на выходе пусть урезанную, но сильную команду, вернувшуюся домой с медалями. А в биатлоне просто ждали и дождались: в Пхенчхан допустили лишь четверых и ничего внятного они там, естественно, не показали.

ПО ПРОГНОЗАМ В ТОКИО БУДЕТ КАК В ПХЕНЧХАНЕ

Вариант двухлетней давности – с выборочным, персональным допуском на Олимпиаду «нейтральных» спортсменов без флага, гимна и прочей российской символики – считается наиболее вероятным и сейчас, перед Токио-2020. Плюс новая дисквалификация РУСАДА. По идее, оно не имеет отношения к махинациям в лаборатории, но таков уж регламент вадовской процедуры.

Самый плохой вердикт с «отстранением отовсюду» полностью исключать тоже нельзя. А вот в то, что Россию помилуют, сейчас уже не верит практически никто. Глава РУСАДА Юрий Ганус, будучи в редакции «Советского спорта», говорил, что из базы данных удалены тысячи файлов, и совершенно непонятно, какие тут могут быть внятные оправдания.

Хотя с другой стороны: раз уж WADA никак не может разобраться с нашими ответами, значит, разбираться там по крайней мере есть с чем. Что-то заковыристое понаписали для них в российском Минспорта. Так что подождем. Лишь бы недолго, а то уже надоело болтаться на крючке в подвешенном состоянии. Пусть уж решают жестко, но быстро. Хоть поймем на каком свете находимся.

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