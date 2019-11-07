Павел Колобков: Изменений в базе московской лаборатории не было

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«ОТВЕТЫ WADA ГОТОВИЛИ ЭКСПЕРТЫ ОДНОГО ИНСТИТУТА»

– Сегодня ночью я вернулся из Катовице с конференции Всемирного антидопингового агентства, – начал министр. – Конечно, там обсуждались вопросы по поводу предоставленной в распоряжение WADA базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Заседания прошли достаточно неплохо, мы плотно пообщались со всеми ответственными чиновниками по нашей теме.

– Как прокомментируете слова Юрия Гануса (главы РУСАДА. – Прим. ред.), что информация о допинг-пробах некоторых спортсменов была удалена из базы?

– Я не хочу комментировать слова Гануса. Ни в одном документе, предоставленном нами в WADA, нет тех формулировок, на которые ссылается Юрий Александрович. Мы с ним постоянно встречаемся, общаемся. Он имеет возможность задать мне любой вопрос. Я ему разъяснил ситуацию, в которой мы сейчас находимся. Поэтому такие вопросы задавайте самому Ганусу.

– После изучения базы московской лаборатории WADA направила российской стороне 31 вопрос, попросив дать на них ответы. Какие из этих вопросов самые неприятные для нас?

– Это были чисто технические вопросы, связанные с некоторыми разночтениями между частями базы данных, которые были предоставлены Григорием Родченковым (бывшем главой лаборатории. – Прим. ред.) и той базой, которая в январе была предоставлена WADA нами. Но кроме этих баз, мы предоставили WADA огромный массив в объеме четырех терабайт информации.

Что касается вопросов WADA, то на все наши эксперты, в том числе в области компьютерных технологий, направили свои ответы. Затем мы получили дополнительно еще восемь вопросов. По ним также была предоставлена информация.

– Однако существует мнение, что на некоторые из этого 31 вопроса просто не существует ответов.

– Это частное мнение одного журналиста, ответы есть на все вопросы.

– Кто готовил ответы?

– Эксперты одного института. Была назначена экспертиза в рамках работы Следственного комитета. К работе были привлечены специалисты по компьютерным технологиям. Они подготовили достаточно аргументированные ответы.

– Как получилось, что образовались разночтения между данными Родченкова и базой данных, которую предоставило Минспорта?

– Это и должны объяснить наши эксперты в области компьютерных технологий. Система LIMS Московской антидопинговой лаборатории, в которой хранится вся база данных, была сделана достаточно кустарным способом еще в 2000-х. Эта система имеет много изъянов.

«ГАНУСУ ЛУЧШЕ ЗАНЯТЬСЯ СВОЕЙ РАБОТОЙ»

– Ганус утверждает, что последние изменения в базу были внесены 6 января буквально накануне ее передачи в WADA.

– Юрий Александрович выдает много разной информации, мне сложно уследить за всеми его заявлениями. Сейчас после принятия новых документов, у него очень много работы по защите чистых спортсменов и по борьбе с допингом. Поэтому ему лучше заняться своей непосредственной работой, а не интерпретировать документы, в которых нет той информации, которую он озвучивает.

– Есть понимание, каким образом могли быть внесены изменения в базу московской лаборатории, если она находилась под полным контролем Следственного комитета?

– Вы в своем вопросе пытаетесь дать ответ. Никакие файлы из базы не удалялись. Это чисто технические вопросы, связанные с организацией работы самой системы. На ближайшей встрече специалистов из России и WADA эти вопросы могут быть объяснены.

– Можно уточнение: наши эксперты считают, что никаких изменений в базе данных не было?

– Так называемых, как говорит Ганус, манипуляций там не было. Тем более, этого слова нет ни в одном документе WADA.

– Вы говорили в Польше с людьми из WADA. Какие там сейчас настроения – в пользу России или нет?

– Конечно, обстановка сложная. Очень большое внимание к этому вопросу. Все наши партнеры в WADA, в МОК, в различных международных федерациях заинтересованы закончить эту тему, она сильно затянулась и всем уже надоела.

– WADA направило документы по 47 нашим спортсменам, которые, видимо, нарушили антидопинговое законодательство, в различные международные федерации. Вы знаете имена этих спортсменов?

– Вы сами сказали – видимо. Действительно, после перепроверки данных московской лаборатории документы по 47 нашим спортсменам направлены в международные федерации. Эта информация поступила в наши федерации по различным видам спорта. Они ее сейчас перепроверяют. Конкретные фамилии я назвать не могу. Когда появится окончательная информация, вы все узнаете от самих федераций.

– С 1 января вступит в должность новый глава WADA Витольд Банька. Как можете его охарактеризовать?

– Мы давно знакомы. Судя по его заявлениям в прессе, он хорошо разбирается в вопросах антидопинга. Я с ним общался неоднократно, и Банька произвел на меня положительное впечатление. Он объективно смотрит на все проблемы.