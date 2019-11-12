Наши первые игры. 1912 год! Удивительные и неизвестные факты олимпийской истории России

Мэтр телецеха внимательно выслушивает исторические байки Тараса Тимошенко о том, почему в нашу олимпийскую сборную по футболу 1912 года брали только московских и питерских игроков.
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