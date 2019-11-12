Наши первые игры. 1912 год! Удивительные и неизвестные факты олимпийской истории России - Советский спорт
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12 ноября 2019 08:00Олимпиада

Наши первые игры. 1912 год! Удивительные и неизвестные факты олимпийской истории России

Сергей Белоголовцев погружается в дебри седой спортивной старины вековой давности.

Мэтр телецеха внимательно выслушивает исторические байки Тараса Тимошенко о том, почему в нашу олимпийскую сборную по футболу 1912 года брали только московских и питерских игроков.

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