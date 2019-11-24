РУСАДА снова будет наказано: российский спорт превратился в театр абсурда - Советский спорт
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24 ноября 2019 08:07ОлимпиадаЯременко Николай

РУСАДА снова будет наказано: российский спорт превратился в театр абсурда

Главный редактор «Советского спорта» объясняет, что происходит вокруг РУСАДА и почему другого решения ВАДА принять не могло.

К РУСАДА ПРЕТЕНЗИЙ НЕТ, РУСАДА БУДЕТ НАКАЗАНО

Субботнее утро началось с не слишком приятных новостей. Ленты информагентств принесли весть, которая сенсационной стать не могла и к которой мы-то с вами уж точно давно были готовы. И тем не менее…

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал исполкому ВАДА лишить Российское антидопинговое агентство так называемого статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Иначе говоря – дисквалифицировать.

Мы уже писали о том, что ситуация с последним витком расследований сложилась во многом патовая. ВАДА ведь не может наказать какую-то федерацию, ОКР, Минспорт, не может наказать кого-то из спортсменов. В силах ВАДА наказать только одно наше ведомство - РУСАДА. При этом, положа руку на сердце, к РУСАДА – ни у ВАДА, ни у кого из здравомыслящих людей – претензий сейчас вообще быть не может. В течение года с лишним можно было видеть только одно – как организация борется за полную прозрачность всего, что связано и со спортом в целом, и с ведомством в частности. Причем иногда борется не с ветряными мельницами, а с вполне конкретными оппонентами (достаточно прочитать любое интервью генерального директора РУСАДА Юрия Гануса «Советскому спорту»). Но других способов обратить внимание на бардак в российском спорте возможности нет. Поэтому ВАДА и принимает это решение.

Крейг Ридди, уходящий через месяц с небольшим глава ВАДА, не так давно высказал весьма симптоматичную мысль: история с неспособностью России очиститься в спорте – серьезное проявление системного кризиса в антидопинговой сфере. То есть все те шаги, которые по выстроенным регламентным нормам применяются, в случае с нами не работают вообще.

ХИТРЕЕ ПРЯТАТЬ УЖЕ НЕ ПОЛУЧИТСЯ

Иноземец, не понявший и не раскусивший нашу русскую душу, не смог постичь одного единственного факта. Факта, на котором все абсолютно у нас базируется. «Они» что делают? Принимают все свои нормы и алгоритмы исходя из презумпции адекватности и добропорядочности – что все пойманные за руку будут отстранены, все их кураторы наказаны, а пришедшие на их место спортивные функционеры искренне собираются делать все для исправления. Как воспринимаем ситуацию «мы»? Поймали нас? Тогда мы хитрее будем прятать!

Но в этот раз уже не хватило ни хитрости, ни элементарного креатива. Банальное внесение правок в электронную базу данных московской антидопинговой лаборатории нельзя было не заметить. На одной из международных конференций тот же Ганус недвусмысленно дал понять, в чьих интересах это делается – в интересах экс-спортсменов, которые сейчас оказались при власти. Фамилий он не назвал. И я понимаю гендира РУСАДА: надо ли напоминать, что два его предшественника, которые только намекнули в свое время на желание «поделиться воспоминаниями», неожиданно ушли в мир иной. При очень странных обстоятельствах.

Но я в данном случае не о позиции главы РУСАДА. Интересно, как живется всем этим спортивным функционерам, которые зачистили все, что связано с ними и с их допинг-прегрешениями? Они же произносят с трибун такие правильные слова, так негодуют, но при этом своими действиями именно они втаптывают наш спорт и своих подопечных в грязь.

Если отвлечься от эмоций… Что будет дальше с нашим спортом? Как говорится, что же будет с родиной и с нами?

17 ноября Комитет по соответствию анализировал все полученные данные – отчеты целого ряда независимых судебно-медицинских экспертов. Каждая экспертиза касалась разных аспектов, и Комитет получил объективную и взвешенную картину. В этот же день были проанализированы ответы российской стороны, которые готовил в начале октября Минспорт.

Комитет не принимает решений сам – он дает рекомендацию. И рекомендация для исполкома ВАДА звучит коротко и ясно: лишить РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

Легко предположить, что на своем внеочередном заседании, которое намечено на 9 декабря, исполком ВАДА именно такое решение примет. Иначе зачем было в сентябре начинать городить весь этот огород?

ВСЕМИРНЫЙ ЗАГОВОР ИЛИ НАША НЕСПОСОБНОСТЬ ОЧИСТИТЬСЯ?

Наверное, российская сторона поступила правильно, что на тридцать один вопрос, поступивший в адрес Минспорта, были даны, на сколько можно судить по имеющейся у нас информации, изощренно-подробные ответы. Это отдаленно напоминает тактику, которую порой используют адвокаты в судебном процессе: не уходя в сторону, отвечать на все вопросы и задавать их чересчур долго, выступать с речью так, чтобы максимально затягивать ход процесса. Но рано или поздно любой адвокат ставит в своем выступлении точку. И тогда слово берет судья. Точно также в нашей истории: ответов было так много, что перевести их и разобраться в сути оказалось не так просто, поэтому Комиссия по соответствию не успела подготовить свои рекомендации в предполагавшиеся изначально сроки – к 23 октября. Но ведь перевели, разобрались, и теперь становится не очень понятно, чего ради мы затягивали время. Мы успели опять что-то зачистить? Мы смогли за это время с кем-то договориться? Проводили ли мы какие-то консультации в высоких политических кабинетах?

Лично у меня здесь много вопросов. Главный – кто конечный бенефициар этой истории в России? Что за игра ведется? Не верю, что каждый околоспортивный депутат сам по себе включает свой органчик (помните, как было у Салтыкова-Щедрина?) и начинает нести порцию нелепостей о том, как давным-давно было решено отодвинуть Россию от Олимпиад, так как все боятся нашей очередной славной победы. А в этот момент кто-то либо пробирки меняет, либо в компьютер лезет и в таблицах фамилии меняет. Зачем все это делается?

Не наказать нас тут не могли. Не надо испытывать иллюзий. Вопрос – что дальше? Само по себе негативное решение 9 декабря нас не отстранит от Олимпийских Игр и международных турниров – все эти вопросы уже будут решать инстанции повыше – МОК и международные федерации. Но если российское антидопинговое агентство подвергнется санкциям, все это может стать реальностью. Кроме того – так же, как это было до января 2019-го, когда РУСАДА вернули в большую спортивную семью полноценных национальных агентств - Россия не сможет подавать заявку на то, чтобы принимать у себя международные старты и выдвигать своих представителей на должность в спортивных федерациях.

Общество (та часть, которая не отмахнулась, а продолжает следить за ситуацией с ВФЛА, с РУСАДА и за всем, что стоит за этими историями) задается вопросом: это нас теперь всегда так будут пинать или это мы никак не можем изыскать в себе способность исправиться? Вопрос уже потерял свою актуальность. Те, кто верят во всемирный заговор, внимать никаким аргументам не будут все равно. Вопрос теперь в другом: сколько лет нашему спорту предстоит еще провести на дне той ямы, в которую мы сами себя загнали? Поиски заговора в решении этой проблемы точно не помогут.

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