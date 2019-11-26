Мы буйные – поэтому нас просто привязали. Как воспринимать наезды WADA - Советский спорт
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26 ноября 2019 09:00ОлимпиадаЯременко Николай

Мы буйные – поэтому нас просто привязали. Как воспринимать наезды WADA

Это не наезды, а необходимое операционное вмешательство. Потому что болезнь достигла критической стадии, считает главный редактор «Советского спорта».

Что делают с теми, кто в лечебнице излишне буйствует и не слушается врачей? Правильно, привязывают, хорошо фиксируют. Вот это совершенно конкретный наш случай. Нас связали, потому что традиционное лечение не помогло. И обижаться на это… Ну, зачем обижаться на врачей? Обижаться нужно только на себя. Ведь это ты сам запустил болезнь до такой стадии.

В понедельник вечером, дождавшись, когда вся наша редакция будет сидеть на закрытом просмотре фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», The New York Times выкатил на свет божий свой инсайд. Как пишут коллеги, Комитет по соответствию Всемирному антидопинговому кодексу (тот самый, что готовил в последние два месяца свои рекомендации для исполкома WADA) предложил (пока надо добавить словечко «якобы» – потому что информация еще не официальная) отстранить Россию от всех международных соревнований на четыре года.

Лишение РУСАДА статуса соответствия означает (так же, как означало в прошлый раз – до 2018 года включительно) еще и запрет на проведение международных соревнований на территории страны и запрет на выдвижение кандидатов от России в международные спортивные структуры. Последний момент неприятный – все-таки интересы российских спортсменов кто-то должен отстаивать, в том числе в кабинетах. Но запрет на соревнования неприятен вдвойне, так как тут есть размытые трактовки. Но речь идет только о тех организациях, которые подписали антидопинговый кодекс. УЕФА не подписал, поэтому Евро-2020 у Санкт-Петербурга точно не отберут и российскую сборную туда допустят. А вот ФИФА подписал. И угроза вообще не участвовать в отборе к ЧМ-2022 в Катаре становится реальностью.

Кроме того, Россия не сможет подавать заявку на проведение Олимпиады-2032, РУСАДА выплатит штраф (но не гигантский – до 100 тысяч долларов).

9 декабря будет приниматься окончательное решение на исполкоме WADA в Париже. Неожиданностей ждать не стоит: до сих пор исполком всегда подтверждал решение своего комитета. Да и глава РУСАДА Юрий Ганус ничего оптимистичного не ждет от исполкома.

То, что базой данных Московской антидопинговой лаборатории манипулировали – доказано. Да и российская сторона никаких контраргументов в этом вопросе не привела.

Неприятные диагнозы врачей никогда не приятно слышать. Но ведь не врачи в этом виноваты, правда? Но если отвлечься от эмоций, то в этом решении можно увидеть множество здравых тезисов. Есть конкретный срок – четыре года. Не «начните исправляться, а там посмотрим, как будем вас прощать», а совершенно четкий и понятный: четыре года, иначе говоря – две Олимпиады. Полный олимпийский цикл для зимников и полный – для летников.

Дальше. Чистым спортсменам (тех, кого не подозревали в приеме допинга – кто не упоминался в докладе Макларена, с чьими данными не манипулировали в Московской антидопинговой лаборатории) выступить в нейтральном статусе все-таки дадут, а значит – это самое главное! – наши звезды не пострадают. За Кучину, Шубенкова и других сможем болеть, прекрасно понимая, что они – наши.

И напоследок. У меня ко всем читателям, кто неравнодушен к судьбам отечественного спорта, одна коротенькая просьба: когда будете слушать очередные завывания «экспертов» и «политиков» о том, что допинг принимают все, а ловят только нас из политических соображений – помните, что это те буйные, которые лечиться не хотят. Этими завываниями, которым уже больше четырех лет (а именно столько бушует уже допинговая проблема в России), разговорами о политическом заговоре прикрывались все те безобразия, опустившие наш спорт в яму.

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