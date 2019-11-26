Россию хотят отстранить от международных турниров на 4 года. За что?

Как пишут сами представители Всемирной антидопинговой ассоциации на своем сайте: «Отчет WADA, в частности, был основан на судебной экспертизе несоответствий, обнаруженных в некоторых данных, которые были получены WADA из московской лаборатории в январе 2019 года. После решения WADA от 17 сентября 2019 года открыть официальную процедуру комплаенса в отношении РУСАДА, этот обзор также включал рассмотрение ответов российских властей на перечень вопросов, заданных WADA и независимыми экспертами».

WADA рассмотрела все ответы и данные экспертизы и сделала окончательный вывод, что данные из московской лаборатории «не являются ни полными, ни полностью достоверными». Да, есть подтверждение тому, что копия базы данных системы управления лабораторной информацией (LIMS) за 2019 год во многом совпадает с копией базы данных LIMS за 2015 год. Но беда в том, что WADA считает, что определенные сведения, естественно неблагоприятные, были просто удалены из копии базы за 2019 год.

Как оказывается, изменения и удаления разного рода доказательств происходили то ли в 2016, то ли в 2017 годах, а затем – в декабре 2018 и январе 2019 года. Получается, что это произошло уже после установления WADA требований к данным. Что же об этом пишут сами представители комитета по соответствию? «Все действия были намеренно скрыты с помощью датировки компьютерных систем и файлов для того, чтобы изобразить неизменное состояние данных 2015 года. Также были удалены и команды, данные для выполнения манипуляций».

А дальше начинается самое интересное – период с даты установления требований к данным по факт передачи данных в WADA. По календарю это совсем небольшой промежуток времени – с 25 ноября 2018 года по 10 января 2019 года. Но по факту за это время в московской лаборатории успели совершить сразу два преступления:

1. Подбросить сфабрикованные липовые доказательства того, что Григорий Родченков и его сообщники фальсифицировали записи в базе данных LIMS, чтобы вымогать деньги у спортсменов. Кстати, именно такую версию сейчас активно продвигает российское правительство.

2. Удалить из базы LIMS доказательства причастности одного из сотрудников к сокрытию факта употребления допинга российскими спортсменами в 2014 и 2015 годах. Тут тоже нужно уточнение. Сейчас этот некий «сотрудник» называет Родченкова лжецом и говорит об отсутствии какого-либо допингового заговора.

Конечно, решение WADA носит рекомендательный характер. Но скорее всего 9 декабря Исполком с ним согласится и тогда у нашего спорта появятся такие серьезные проблемы, которых мы еще не видели. О серьезности ситуации говорит и тот факт, что президент России Владимир Путин собирает 28 ноября главы всех спортивных федераций на круглый стол.