Станислав Поздняков: Формировать команду на Олимпиаду-2020 будет ОКР

«К ОКР ПРЕТЕНЗИЙ НЕТ»

Такого скопления журналистов, представляющих все главные российские СМИ, а также ведущие зарубежные, в инновационном центре ОКР, похоже, еще не было.

– Главный итог Олимпийского собрания – Олимпийский комитет России продолжает в плановом режиме полноценно готовиться к Олимпийским играм в Токио, – сообщил Станислав Поздняков. – Такое решение мы принимали, исходя из того, что ОКР является полноправным участником олимпийского движения, исполняет все свои обязанности и имеет такие же права, как и все остальные Национальные олимпийские комитеты. ОКР не является предметом какого-либо расследования и к нему нет никаких претензий со стороны ни одной международной спортивной организации, включая Международный олимпийский комитет или WADA. Мы исходим из того, что именно ОКР будет формировать команду для участия в Олимпийских играх в Токио в соответствие с Олимпийской хартией.

Поздняков напомнил, что в нынешнем сезоне российские спортсмены в олимпийских дисциплинах завоевали 68 медалей, из них 25 золотых, и такой результат свидетельствует о том, россиянам по силам побороться за место в первой тройке в общекомандном зачете Игр-2020.

Затем Поздняков остановился на самой горячей теме последних дней – предстоящем Исполкоме WADA, который пройдет 9 декабря в Париже. Глава ОКР напомнил, что в соответствии с Олимпийской хартией Олимпиады проводят не страны. На Олимпийских играх соревнуются спортсмены, которых туда делегируют Национальные олимпийские комитеты (НОКи).

Еще один вопрос – это предполагаемые санкции Исполкома WADA. Поздняков напомнил, что ОКР является открытой общественной организацией, куда входят национальные федерации по различным видам спорта. Он подчеркнул, что на данный момент ни к ОКР, ни к национальным федерациям, кроме Всероссийской федерации легкой атлетики, нет никаких претензий.

– В связи с этим возникает справедливый вопрос: на каком основании руководители ОКР или наших федераций, которые никак не связаны с какими-либо обвинениями или подозрениями по поводу нарушения антидопингового законодательства, могут стать фигурантами предполагаемых санкций?

Президент ОКР подчеркнул, что этот вопрос на данный момент является важнейшим и самым обсуждаемым в международном олимпийском движении, в международных федерациях.

«РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИТЕТА ПО СООТВЕТСТВИЮ WADA – ЧРЕЗМЕРНЫ»

– Наши коллеги из Международного олимпийского комитета, из различных международных спортивных федераций не видят никакой причинно-следственной связи между некоторыми рекомендациями Комитета по соответствию WADA и полным отсутствием претензий к руководителям наших федераций. Я бы хотел обратить внимание на заявление МОК, в котором говорится, что нет никаких свидетельств тому, что ОКР и его члены каким-либо образом причастны к сложившейся ситуации. В связи с этим, мы считаем предполагаемые меры со стороны Комитета по соответствию WADA чрезмерными, – подчеркнул Поздняков.

В конце президент ОКР рассказал, что олимпийский комитет делает все, чтобы не только защитить интересы наших легкоатлетов, но и прилагает большие усилия для проведения серьезных преобразований в ВФЛА.

Затем настало время для вопросов журналистов. Самый первый – был по поводу возможного решения Исполкома WADA, который может обязать наших спортсменов выступать под нейтральным флагом.

– Речи о нейтральном флаге не идет, – категоричен Поздняков. – В Олимпийской хартии есть соответствующий пункт, где четко регламентированы вопросы флага и гимна на Олимпийских играх.

– Что Россия делает для того, чтобы исправить данную ситуацию?

– На этот вопрос сейчас сложно ответить. Как только мы получим решения Исполкома WADA, тогда можно будет реагировать соответствующим образом.

– Что вы можете сказать чистым российским спортсменам, репутация которых тоже страдает из-за всей этой истории?

– Я уверен, что международное спортивное сообщество адекватно воспринимает репутацию чистых российских спортсменов.

Последовал вопрос от представителя зарубежного СМИ по поводу возможного отстранения России от участия в Олимпийских играх на четыре года, и в частности, от Игр в Токио.

– Я уже говорил выше, что российская команда будет принимать участие в Играх в Токио, потому что у ОКР есть все права и обязанности, и мы будем формировать команду для участия в летней Олимпиаде в 2020 году.

– В Олимпиаде в Пхенчхане российские спортсмены принимали участие в нейтральном статусе. После Исполкома WADA не может повториться подобная ситуация?

– В Пхенчхане наши спортсмены выступали под олимпийским флагом по той причине, что был временно отстранен Национальный олимпийский комитет. Поэтому не ОКР собирал команду, а были персональные приглашения от МОК, и называлась наша сборная, как вы помните, «Олимпийские атлеты из России». Сейчас ситуация принципиально иная, Олимпийский комитет России будет самостоятельно формировать команду для участия в Играх в Токио, – еще раз подчеркнул Поздняков.