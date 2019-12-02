«Спортивная журналистика – это совесть спорта»

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В Олимпийском комитете России состоялись семинары и мастер-классы с участием ведущих российских и иностранных журналистов. В рамках IV Всероссийского фестиваля –конкурса спортивной журналистики «Энергия побед» выступили народный артист РФ Валерий Баринов, известный спортивный фотограф, обладатель российских и международных профессиональных премий Сергей Киврин, спортивный телекомментатор, заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии «ТЭФИ» Геннадий Орлов и главный редактор журнала World Sport Service Кир Рэднедж. Организатором IX фестиваля-конкурса «Энергия побед» стал Олимпийский комитет России (ОКР).

У футболистов, как у актеров, есть второй план

Спорт – это искусство, а искусство – это спорт. Именно с таким посылом перед зрителями предстал актер Валерий Баринов в Инновационном центре Олимпийского комитета России. Как ни странно, даже сами непосредственные участники футбольного матча – своего рода актеры. Валерий Баринов, будучи болельщиком «Локомотива», рассказал о главном тренере железнодорожников Юрии Семине: «У него всегда есть второй план – он думает о футболе. В жизни и в футболе он – две разные фигуры. Мы знакомы с детства. Можем говорить о семьях, о театре, о чем-то еще, но Семин всегда думает о футболе».

Это фото расскажет всё об Олимпиаде

Но иногда все-таки стоит отбросить то, что происходит на поле, что сделать по-настоящему уникальные кадры. Так считает спортивный фотограф Сергей Киврин. «А это Пхенчхан», - рассказывает известный фотограф и включает на экране снимок забавного мужчины на трибуне в красной одежде. «Нам же нельзя было брать с собой флаги, но наши болельщики с ними ходили. И вот этот кореец проявил солидарность к нам, раскрасил себя в цвета российского флага и пришел к нашим болельщикам». Да, снимок такого молодого человека говорит об Олимпиаде куда больше, чем финиш спортсмена.

«Мы за «Спартак», но вас уважаем»

Но если спортивная фотография – это глаза турнира, то голос – это комментатор у микрофона. «Я выбрал название для нашей встречи «Комментатор у микрофона» не случайно. Ведь именно микрофон – наш главный помощник, ловящий все интонации голоса в эфире», - начал свой рассказ известный комментатор Геннадий Орлов.

Он также поделился и своей секретной формулой успеха: русский язык, знание предмета и доброжелательность. Возможно, именно эти принципы помогли однажды комментатору добраться до места назначения в компании болельщиков «Спартака». «О! Вы – Геннадий Орлов! Комментатор и болельщик «Зенита». Мы за красно-белых, но вас уважаем», - рассказывал лауреат премии «ТЭФИ».

Журналисты должны знать больше других и заниматься образованием

«Роналду, Месси, Кейн, Черчесов», - называли участники семинара фамилии игроков и тренеров, фотографии которых переключал на экране следующий гость - Кир Рэжнедж. По его, своей популярностью эти люди во многом обязаны именно журналистам. Кстати, Кубок европейских чемпионов тоже придумал коллектив издания L’Equipe, а не футбольные функционеры. В итоге, известный спортивный журналист четко определил главные цели своей профессии – знать больше других, развлекать, информировать и заниматься образованием. «Наша с вами работа – это совесть и сознание спорта в современном мире бизнеса, политики, допинга и скандалов», - заключил Кир Рэднедж.

Ну а после семинаров и мастер-классов в историческом центре Москвы, на территории арт-кластера Красный Октябрь прошло чествование лауреатов IX Всероссийского фестиваля-конкурса спортивной журналистики «Энергия побед».