Российскому международному олимпийскому университету – 10 лет

Загрузка...

За этот период университет стал одним из лучших вузов мира по подготовке спортивных менеджеров.

РМОУ готовит кадры мирового уровня для спортивной индустрии, а также занимается переподготовкой атлетов, завершивших спортивную карьеру.

Еще в 2013 году была запущена программа «Мастер спортивного администрирования». В 2017 году эта программа РМОУ заняла второе место в Европе, согласно рейтинга SportBusinessInternational. И вторую строку все последние три года.

Сейчас в англоязычной группе РМОУ занимаются студенты из 19 стран. Всего в этой группе 29 студентов. 30 студентов обучаются в русскоязычной группе В сентябре 2018 года по заказу Олимпийского комитета России была открыта группа заочно-удаленной формы обучения по программе «Мастер спортивного управления».

Обучение, наряду с российскими преподавателями, ведут лучшие специалисты из 11 стран. Выпускники РМОУ успешно работают в Национальных олимпийских комитетах своих стран, в национальных федерациях по различным видам спорта.

Лев Белоусов: За 10 лет РМОУ стал мировым центром подготовки спортивных менеджеров

Ректор Российского международного олимпийского университета (РМОУ) Лев Белоусов рассказал, чего достиг университет за 10 лет.

- За 10 лет РМОУ с олимпийской скоростью ворвался в международное образовательное пространство спортивного менеджмента. Уже третий год подряд мы занимаем вторую строчку в европейском рейтинге SportBusinessInternational, а также вошли в десятку лучших в мире среди пятисот программ.

Лев Белоусов отметил, что РМОУ стал ведущим международным центром подготовки спортивных менеджеров широкого профиля. Ведь обучение по программе «Мастер спортивного администрирования» ведется на русском и английском языках.

- За эти годы у нас обучались и продолжают учиться сейчас студенты из 63 стран мира, а преподают в РМОУ преподаватели из 11 стран, - подчеркнул ректор Российского международного олимпийского университета.

В прошлом году РМОУ совместно с ОКР запустили программу «Мастер спортивного управления». По ней за это время обучилось порядка 3,5 тысяч человек.