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05 декабря 2019 20:06ОлимпиадаВолохов Юрий

Владимир Путин: Университет призван объединить спортсменов

3 декабря 10-летний юбилей отметил Российский международный олимпийский университет. РМОУ - единственный ВУЗ в России, специализирующийся на спортивном менеджменте, и входит в десятку лучших университетов мира подобного профиля.

РМОУ – В МИРОВОЙ ДЕСЯТКЕ

Прямо сейчас, в эти дни в университете на очном отделении по программе «Мастер спортивного администрирования» обучаются 29 студентов в англоязычной группе и 30 – в русскоязычной. Программа рассчитана на 10 месяцев. Кроме этого, на удаленно-заочном обучении по программе «Мастер спортивного управления» учатся бывшие спортсмены и спортивные менеджеры. Эта программа была запущена в прошлом году РМОУ совместно с Олимпийским комитетом России. Всего за 10 лет РМОУ подготовил порядка 4 тысяч спортивных управленцев.

В англоязычной группе обучаются ребята и девушки из Чили, Иордании, Испании, Франции, Алжира и т.д. Почему молодые люди со всего мира едут именно в Сочи? Потому что РМОУ – уникальный ВУЗ, он входит в десятку лучших профильных учебных заведений планеты и удерживает уже третий год подряд второе место в Европе согласно рейтингу SportBusinessInternational (Лондон).

Анастасия Лесик из Минска обучается в англоязычной группе. Настя получила направление на учебу в РМОУ от Национального олимпийского комитета Республики Беларусь.

- Программы у нас и в русской группе во многом аналогичные, но я решила пойти в англоязычную группу, - говорит Анастасия. – Это счастье попасть в университет такого уровня. Уверена, что знания, полученные здесь, помогут мне в моей карьере.

«ОКР И РМОУ СВЯЗЫВАЮТ ДАВНЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО»

Поздравить РМОУ приехали видные деятели олимпийского движения из разных стран — президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, почетный президент ОКР Александр Жуков, министр спорта России Павел Колобков, почетный член МОК Жан-Клод Килли, член МОК и глава Международной федерации хоккея Рене Фазель, долгие годы работавший исполнительным директором МОК Жильбер Фелли, экс-глава оргкомитета Игр в Сочи Дмитрий Чернышенко и многие другие.

Глава ОКР Станислав Поздняков зачитал обращение Президента МОК Томаса Баха и выступил с приветственной речью перед руководителями РМОУ, гостями и участниками международной научно-практической конференции «Старт после финиша».

- Университет молод и амбициозен, стремится решать самые серьезные задачи, - отметил глава ОКР. - Достаточно сказать, что одним из первых внимание к нашему общему празднику, а ОКР и РМОУ связывают давняя дружба и сотрудничество, проявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. Безусловно, важнейшая и главная миссия РМОУ – образовательная. И справляетесь вы с ней успешно. Но я хочу обратить внимание на один из важных тезисов поздравления Томаса Баха. Он говорит о разобщенности, которая сегодня становится все заметнее. Я искренне надеюсь, что та идеология, которая изначально заложена в стратегию развития РМОУ и направлена на взаимодействие со всеми странами и континентами, сделает в ближайшем будущем наш Олимпийский университет флагманом международного спортивного образовательного движения. На благо мира и прогресса, на основе единства и взаимоуважения.

«УНИВЕРСИТЕТ ЗАВОЕВАЛ УВАЖЕНИЕ В ОЛИМПИЙСКОЙ СЕМЬЕ»

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Председателем попечительского совета университета является Президент России. Именно Владимир Путин в июне 2010-го закладывал символическую капсулу при начале строительства кампуса вместе с президентом МОК Жаком Рогге.

Глава государства начал свое посещение университета с осмотра интерактивного информационно-образовательного центра OVAL (Olympic virtual athletic land), который открылся накануне. Здесь представлены редкие материалы из Олимпийского музея в Лозанне, есть вся информация об университете. Также желающие могут с помощью специальных очков виртуально прокатиться по биатлонной и бобслейной трассам.

Затем Путин посетил уникальную выставку артефактов из Олимпийской коллекции Владимира Потанина. Среди экспонатов – медали первых Олимпиад современности, дипломы участников Игр разных лет, факелы эстафет Олимпийского огня.

Также глава государства пообщался в паралимпийцами, которые попросили его увеличить квоты для поступления в РМОУ. Президент пообещал оказать содействие в решении этого вопроса.

В заключение своего визита в РМОУ Владимир Путин выступил в конференц-зале перед студентами, преподавателями и многочисленными гостями.

- У университета благородная, высокая миссия - он призван объединить спортсменов, ученых, представителей государства, гражданского общества, бизнеса, причем не только из нашей страны, - подчеркнул Владимир Путин. - За эти годы он стал хорошей международной площадкой, передовым образовательным и исследовательским центром, завоевал уважение в олимпийской семье. И сейчас является единственным университетом в мире с олимпийскими кольцами на дипломе. Мы осмотрели его здание, аудитории, оборудование — все отвечает самым современным требованиям. А главное — учебные программы наполнены востребованным содержанием. Выпускниками РМОУ уже стали свыше 100 победителей Олимпийских игр, чемпионов мира и Европы. Здесь учатся и работают представители почти

всех регионов России, а также 63 стран мира — внушительная цифра, - подчеркнул Президент России.

Праздничный день получился весьма насыщенным. Его завершила конференция «Старт после финиша», посвященная проблемам адаптации спортсменов после завершения карьеры.

Ректор РМОУ Лев Белоусов в торжественной обстановке вместе со студентами университета вскрыл специальную капсулу с посланием, заложенную при начале строительства, а затем напомнил, с чего все начиналось.

- За 10 лет с того момента, как у РМОУ не было ни программы, ни преподавателей, ни студентов, ни кампуса — ничего, мы с олимпийской скоростью ворвались в образовательное пространство спортивного менеджмента, - рассказал Белоусов. - И заняли там достойное место. Уже третий год подряд мы занимаем второе место в европейском рейтинге, а также вошли в десятку лучших в мире среди более чем 500 образовательных программ.

В завершении студенты и гости смогли пообщаться со спикерами, среди которых был знаменитый лыжник Александр Легков, по главной теме конференции.

СКАЗАНО!

Вот, что сказали на юбилее РМОУ почетные гости.

Александр ЖУКОВ, почетный президент ОКР

— 10 лет назад трудно было предположить, что РМОУ разовьется до такой степени, что станет номером два в Европе. Тогда у нас и олимпийские объекты были еще не готовы. Но считаю, что решение о создании университета было правильным и разумным. Он очень востребован, в том числе и среди спортсменов, заканчивающих выступления. Здесь они получают новую профессию, связанную со спортом.

Жан-Клод КИЛЛИ, почетный член МОК

- РМОУ дал образование четырем тысячам молодых людей, которым откроются новые дорогие в этой жизни, этот университет - уникальное и важнейшее наследие Олимпиады 2014 года, лучших Игр в истории.

Рене ФАЗЕЛЬ, президент IIHF

- Олимпийский университет является продуктом Игр в Сочи, их наследием. Это фантастическая, уникальная платформа для получения олимпийских знаний. Университет помогает нам собирать вместе людей из разных стран, которые получают здесь знания и возвращаются домой как послы РМОУ во всем мире.

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