Виноватым в России назначат Гануса. И опять никто не уйдет в отставку - Советский спорт
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09 декабря 2019 13:56ОлимпиадаЯременко Николай

Виноватым в России назначат Гануса. И опять никто не уйдет в отставку

Главный редактор «Советского спорта» объясняет, что будет после сегодняшних решений исполкома WADA.

Исполком WADA стоит на страже чистоты мирового спорта (вершить свое черное дело, если ориентироваться на теорию политического заговора, которую прочно оккупировали наши политики из телевизора). В России тоже назначены пресс-конференции – они стартуют спустя полтора-два часа после пресс-конференции в Лозанне. Надо же сначала будет послушать «взрослых», а потом сориентироваться.

Это еще не точка. Сначала – апелляция. А дальше начнется публичная (а еще больше – закулисная) толкотня локтями между МОК и WADA. И снова – суды, суды, суды.

Из классики мы знаем, что у русской интеллигенции было два вопроса, на которые надо искать ответ – «Кто виноват?» и «Что делать?» Русской культуры того времени нет вместе с интеллигенцией. Но актуальность вопросы не утратили. Точнее, актуальна по-прежнему процедура их поиска. Вот так и спортивные функционеры наши вместе с чиновниками от политических структур не столько ищут ответы на эти вопросы, сколько озадачены, кого время от времени виноватым назначать. Что делать – это вообще давно не вопрос. У нас теперь всегда и на все случаи жизни общее правило – говорить «Вы всё врёте». Внутри нашей системы намного важнее назначать виноватого.

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И выбор этот, как правило, довольно случаен. По одной из версий, после понедельничного конфуза таким виноватым потихонечку начнут делать гендиректора РУСАДА Юрия Гануса. Кусочков, из которых у меня сложился этот пазл, уже огромное количество. Каждый день приносит что-то новое. То расскажут, что не гендир отражает позицию РУСАДА и может говорить от ее лица, а Наблюдательный совет. То вдруг телевизионщики, освещающие допинг-проблему, получают жесткий окрик: Гануса больше не должно быть в роли спикера на ТВ! На него теперь – жесткий бан.

Я подозреваю, что, как и многие из нас, огромного количества вещей не знаю. Но из того, что вижу, могу сделать один простой вывод: именно РУСАДА в последние месяцы и годы выполняла необходимую работу и выполняла в полном объеме.

Мне не все и в рекомендациях кажется разумным. Нельзя, как известно, быть беременным наполовину. Поэтому не очень понятно, почему чемпионаты и кубки мира вместе с олимпиадами будут для допингеров под запретами, а вот уже, к примеру, чемпионаты Европы – пожалуйста, you are welcome. Это как так? Половинчатость и компромиссы с теми, кто врет и изворачивается, - плохая политика.

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Но тут важным оказывается другое. Мы же не за чистоту спорта боремся. Мы считаем, что главное – хитрее прятать («мы» здесь, разумеется, не о нас с вами, а о нашем спортивном чиновничестве). Поэтому с коллегой Чикирисом, когда он говорит, что нам надо будет смириться или судиться, я тут категорически не согласен: потребуется категорическая зачистка всего, что связано с нашим допинговым спортом. Есть третий путь – жёсткое отстранение всех, кто был замазан. Тренирует Чегин до сих пор? Разберитесь, кто на это закрыл глаза? Получает обходными путями госфинансирование? Отстраните навеки из мира спорта того, кто эти пути формирует и финансовые краны открывает. И так далее, шаг за шагом. Понадобится отстранить тысячи подлецов и мерзавцев – значит, отстраним тысячи. Нужно сломать вообще весь каркас спортивной системы – значит, сломаем. Начнем строить с нуля, но будем чисты.

Да, и всех, кто сейчас сознательно подменяет понятия, кричит о том, что нам опять буржуины пробирки не так царапают – и их тоже наказать не мешает. Они ведь тоже знают правду, но сознательно запускают дезу. И вот тогда-то, когда мы это сделаем, вот тогда, годы спустя, потихонечку начнет наш спорт формироваться на честных принципах. А по-другому – никак.

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