Нашему спорту дали «четверочку». WADA утвердило санкции против России - Советский спорт
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09 декабря 2019 14:41ОлимпиадаТигай Лев

Нашему спорту дали «четверочку». WADA утвердило санкции против России

Исполком Всемирного антидопингового агентства единогласно поддержал предложение на 4 года лишить Россию права выступать под своим флагом на Олимпиадах и ЧМ.

Заседание исполкома проходит сегодня в Лозанне, и еще до него все понимали: шансов на помилование у нашего спорта нет. После того, как WADA обнаружило исправления в базе данных московской допинг-лаборатории, не удовлетворилось объяснениями на сей счет российской стороны, и комитет по соответствию сформулировал предлагаемые санкции, оставалась надежда разве что на сокращение срока наказания – скажем, с четырех лет до двух. Увы, никаких послаблений России делать не стали.

Что же дальше?

У нас есть возможность в течение трех недель оспорить решение исполкома, подав иск в Спортивный арбитражный суд. Если так и произойдет, CAS должен вынести вердикт в течение трех месяцев, и это последняя инстанция. Ее решение будет обязательным для всех, включая Международный олимпийский комитет.

Теперь перечислим, о каких именно санкциях идет речь:

Россию на четыре года лишают флага, гимна и привычного названия на Олимпийских, Паралимпийских играх и чемпионатах мира по всем видам спорта. К менее значимым соревнованиям (ЧЕ, Кубки мира и т.д.) это ограничение, судя по всему, не относится,

в течение этого же срока Россия не может принимать у себя крупные международные соревнования – кроме тех, которые нам уже отдали и которые не представляется возможным перенести в другое место. Здесь в каждом конкретном случае (например, с футбольным ЧЕ-2020 или волейбольным ЧМ-2022) решение, видимо, будет принимать федерация по соответствующему виду спорта,

наше антидопинговое агентство РУСАДА уже вторично «лишается статуса соответствия», что означает его дисквалификацию,

представители России не могут избираться на руководящие посты в международных спортивных федерациях,

российские официальные лица на время санкций не могут посещать Олимпийские и Паралимпийские игры,

российские спортсмены могут участвовать в Олимпийских, Паралимпийских играх и чемпионатах мира только в нейтральном статусе и только получив персональное разрешение. В рекомендациях комитета по соответствию говорилось, что наши атлеты должны будут доказать свою непричастность к допинг-нарушениям.

…Процедура этого допуска – самый главный вопрос на данный момент. Ее должно определить WADA и, возможно, затем скорректирует CAS. От этого и будет зависеть, насколько глобальным получится отстранение спортсменов России от двух ближайших Олимпиад – летней 2020 года в Токио и зимней 2022-го в Пекине, а также от чемпионатов мира.

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