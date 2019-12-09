На Олимпиаду поедут трое. Комментарий Николая Яременко

- Сегодня за полдня дал, наверное, уже два десятка комментариев различным СМИ. Юрий Ганус у многих под баном (почему, об этом мы сегодня уже подробно рассказывали). Звонить главам федераций или депутатам – в большинстве случаев, это цирк (извините, что опять про Запашных вспоминаю). Поэтому звонят в «Советский спорт», так как знают нашу честную и последовательную позицию в вопросах о допинге.

Главный вопрос, который теперь точно встанет перед нами – что дальше? Ясно, что дальше все перейдет в юридическую плоскость. Юристы будут готовить документы для апелляции. Обсуждать, где ВАДА перешла грань и зашла на территорию, где она принимать решения не может, можно очень долго. Решение можно корректировать, чуточку подправлять, оспаривать, но сути это уже не поменяет. Решение принято. России как сборной больше нет. И надо не кричать про политический заговор, а с этим жить. Государству полностью выходить из сферы спорта высших достижений, а спортивным функционерам – искать деньги спонсоров на жизнь федерации, а не ждать потоков денег от федерации.

Что касается Олимпиады, кое-кого все-таки допустят. Лично я полагаю, что Кучину (она же – Ласицкене), Шубенкову и Клишину. Без флага, гимна и уж точно без желания со стороны спортсменов сказать что-то доброе о спортивных функционерах, которые довели ситуацию до ручки.