Сделайте так, чтобы наш гимн звучал как можно чаще». Олимпийскую команду России проводили в Лозанну - Советский спорт
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07 января 2020 13:17ОлимпиадаИванова Дарья

Сделайте так, чтобы наш гимн звучал как можно чаще». Олимпийскую команду России проводили в Лозанну

В понедельник на учебно-тренировочной базе «Новогорск» прошла  торжественная церемония проводов сборной России на III зимние юношеские Олимпийские игры.

Сами Игры пройдут с 9 по 22 января. Россию в Швейцарии представят 106 человек (общее количество участником – примерно 1900 спортсменов).

- Такие комплексные соревнования ― это немного другая атмосфера, на них как правило сложнее добиваться максимального результата по сравнению с другими международными турнирами. К тому же эти Игры - это не только спорт, но и обширная культурная программа, по сути фестиваль дружбы. Поэтому строить медальных планов мы не будем. Но надеемся, что вы сделаете максимум для того, чтобы российский гимн в честь ваших успехов звучал как можно чаще. Хотелось бы, чтобы игры запомнились вам только с положительной стороны, ― отметил руководитель главного управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях Олимпийского комитета России Андрей Конокотин.

Знаменосцем сборной России на ЮОИ-2020 в Лозанне станет Евгения Долженкова, которая поборется за медали в ски-альпинизме. Девушка выразила уверенность, что национальная команда привезет домой солидное количество наград. Ее боевой настрой разделяют и другие юные олимпийцы.

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- Наша подготовка к Играм проходила в Сочи. Нагрузка была сбалансированной, все перенесли ее отлично. Под конец сборов оттачивали скоростные навыки, ― рассказала биатлонистка Кристина Павлушина. ― Тренировались в горных условиях. Надеюсь, это принесет определенные плоды, и нам будет легче бежать. Конечно, есть определенные переживания, ведь у нас сильные соперники. Думаю, основными конкурентами будут норвежцы и немцы. Но мне довольно трудно выделять фаворитов, ведь на соревнования такого уровня еду впервые. Нужно проверить себя. Пока я спокойна. Волнение, наверное, придет непосредственно перед стартами. Главное, с ним справиться. Ставки высоки, и мы будем стараться, чтобы не разочаровать наших наставников и болельщиков.

Для капитана команды по керлингу Валерии Денисенко Игры в Лозанне ― уже вторые крупные соревнования. Однако до Олимпиады 2014 года 16-летний скип вообще ничего не знала о свое виде спорта. Девушка решила составить компанию своей бабушке, когда та смотрела керлинг по телевизору. Затем всерьез увлеклась этой дисциплиной и пошла по пути профессионального спортсмена.

- Отбор на игры в Лозанне проходили в Дмитрове. Право представлять Россию на соревнованиях разыгрывали пять команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Новосибирской и Иркутской областей. Последняя показала лучший результат. Приятно отметить, что в моей родной Иркутской области керлинг развивается так успешно!. Двухнедельный сбор перед соревнованиями проходил в Швейцарии. Мы работали над своими ошибками и убирали недостатки, ― поделилась Валерия. ― Исполнять роль скипа ― большая ответственность для меня. Нужно совладать со своими эмоциями, вести за собой команду, не показывая волнения. Едем только за победой, демонстрировать хорошую игру. О соперниках мне трудно что-то сказать. Они для нас ― пока «темные лошадки».

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Кроме церемонии проводов в Новогорске для участников юношеских игр Олимпийский комитет России провел образовательный антидопинговый семинар. Специалисты ОКР акцентировали внимание спортсменов на строгом соблюдении правил допинг-контроля, а также на своих правах и обязанностях. Ведь сейчас к россиянам в этом аспекте приковано особое внимание.

Напомним, Юношеские Олимпийские игры пройдут в Лозанне с 9 по 22 января. Юниоры из 70 стран возрастом от 15 по 18 лет будут бороться за 81 комплект медалей. Свое мастерство участники продемонстрируют в фигурном катании, хоккее, биатлоне, лыжных гонках, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, скелетоне, шорт-треке, конькобежном спорте, прыжках на лыжах с трамплина, сноуборде, бобслее, санном спорте, керлинге, фристайле и ски-альпинизме.

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