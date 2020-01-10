В Лозанне открылись III зимние юношеские Олимпийские игры - Советский спорт
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10 января 2020 14:00ОлимпиадаВолохов Юрий

В Лозанне открылись III зимние юношеские Олимпийские игры

Вчера Президент Швейцарии Симонетта Соммаруга объявила III зимние юношеские Олимпийские игры в Лозанне открытыми.

«ПРИОБРЕТАТЬ ДРУЗЕЙ И ОТКРЫВАТЬ ОЛИМПИЙСКИЕ ЦЕННОСТИ»

Церемония открытия ЮОИ-2020 прошла на льду арены Vaudoise, являющейся частью большого спортивного кластера. В него входят три катка, центр водных видов спорта, а также центры фехтования и настольного тенниса.

На Vaudoise Arena будут разыграны медали в хоккее, шорт-треке и фигурном катании. К слову, новый дворец в мае примет часть матчей взрослого чемпионата мира по хоккею.

После традиционного парада спортсменов, в котором приняла участие Олимпийская команда России, и театрализованного представления с элементами традиционной культуры Швейцарии настало время объявить III зимние юношеские Олимпийские игры открытыми. Открыла Игры президент Федерального совета Швейцарской Конфедерации Симонетте Соммаруга, а олимпийский огонь зажгла юная швейцарская фигуристка Джина Зендер.

С приветственной речью к участникам соревнований обратился глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, который призвал юных спортсменов «приобретать здесь новых друзей, открывать для себя олимпийские ценности и уважать их». Во время выступления он сделал совместную фотографию с пятью атлетами, представляющими различные континенты.

III зимние юношеские Олимпийские игры завершатся 22 января. В соревнованиях принимают участие спортсмены в возрасте от 14 до 18 лет. Всего будет разыгран 81 комплект медалей в 16 видах спорта.

МАТЧ ОТКРЫТИЯ: РОССИЯ - КАНАДА

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Сразу несколько спортивных дисциплин дебютируют на комплексных мультиспортивных соревнованиях: это хоккей 3х3, лыжное двоеборье (девушки), ски-альпинизм, биг-эйр (фристайл и сноуборд) и двухместные сани.

Еще одной особенностью ЮОИ-2020 является увеличение видов спорта, участие в которых примут девушки. Таким образом, на Играх в Лозанне будет соблюден принцип гендерного равенства.

В состав Олимпийской команды России вошли 104 спортсмена. Российский флаг на церемонии открытия несла Евгения Долженкова, выступающая в новой олимпийской дисциплине – ски-альпинизм. Уже 10 января ей предстоит выступить в индивидуальной гонке, которая откроет медальную программу соревнований.

Под российским флагом в Лозанне, Санкт-Морице и французском местечке Ле Тюфф выступят 10 мастеров спорта и 57 кандидатов в мастера спорта. Средний возраст команды — 16 лет. Самому старшему ее члену, Илье Миронову, 18 лет, самому младшему, Даниилу Самсонову, всего 14. Оба заявлены в мужском одиночном фигурном катании.

Одним из главных украшений юношеских Игр-2020 станет хоккейный турнир. В матче открытия встретятся сборные России и Канады. Соперником россиян на групповом этапе станет сборная Дании. В случае выхода в плей-офф наша команда сыграет с кем-то из трио - США, Финляндия, Швейцария.

В женском одиночном фигурном катании Россию представят участницы финала юниорского Гран-при этого сезона Ксения Синицына и Виктория Васильева, а также Андрей Мозалев и Даниил Самсонов, завоевавшие «серебро» и «бронзу» этого престижного турнира.

В соревнованиях спортивных пар россияне также вправе рассчитывать на медали, ведь на швейцарский лед выйдут победители финала Гран-при среди юниоров Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, а также серебряные призеры Диана Мухаметзянова и Илья Миронов.

В прыжках на лыжах с трамплина наши надежды связаны с чемпионкой мира среди юниоров Анной Шпыневой. Молодая спортсменка уже выступает на этапах Кубка мира, где иногда попадает в десятку сильнейших.

Свою олимпийскую историю в Швейцарии начнет писать Дарья Непряева — младшая сестра бронзового призера Олимпийских игр в Пхенчхане и обладательницы серебряной награды «Тур де Ски» Наталии Непряевой.

На предыдущих зимних юношеских Олимпийских играх в норвежском Лиллехаммере четыре года назад Олимпийская команда России завоевала больше всех медалей — 24 (7 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых). Выше нашей команды в условной таблице расположились только команды США и Южной Кореи, в активе которых было по 10 наград высшего достоинства.

«ВЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ НАШУ ЛЮБИМУЮ РОССИЮ»

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Незадолго до церемонии открытия III зимних юношеских Олимпийских игр Президент ОКР Станислав Поздняков побывал в Олимпийской деревне Лозанны. В неформальной обстановке он пообщался с участниками ЮОИ-2020, их тренерами и штабом российской команды.

В Лозанне все атлеты размещаются в большом круглом здании, которое называется Vortex или «Вихрь», что в переводе на русский означает «Вихрь». Российскую часть здания найти несложно – все балконы четвертого этажа украшены большими триколорами.

— Добро пожаловать к себе домой! Олимпийская деревня — это наш общий дом, а вы являетесь настоящими олимпийцами и представляете свою страну, нашу любимую Россию, — поприветствовал спортсменов Станислав Поздняков.

Глава ОКР расспросил ребят, как они устроились в Лозанне и насколько комфортно себя чувствуют.

— Все отлично, условия хорошие, — рапортовали олимпийцы.

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На вопрос, кто стартует 10 января, первыми откликнулись фигуристки.

— Фигурное катание – визитная карточка России. У вас перед глазами немало достойных примеров для подражания, тянитесь за ними, —ответил П резидент ОКР.

— Ски-альпинизм тоже завтра стартует, — вступил в разговор представитель новой олимпийской дисциплины Никита Филиппов.

— Добро пожаловать в олимпийскую семью и удачи! Ски-альпинисты открывают программу Игр в Лозанне, поэтому от вас во многом будет зависеть, насколько интересными и зрелищными получатся соревнования, — подчеркнул Станислав Поздняков.

Президент Олимпийского комитета России не ставил перед спортсменами никаких задач, а просто пожелал им быть самими собой, получать удовольствие от соревнований и показать свои максимальные возможности.

— Уверен, что на протяжении многих лет вы будете помнить об этом событии, поскольку первый опыт больших соревнований является самым запоминающимся.

— А где у нас тренеры? У спортсменов всё хорошо. Может быть, вы покритикуете? — обратился руководитель ОКР к наставникам команд.

— До Франции, где у нас будут соревнования, нужно добираться, в среднем, полтора часа, это единственный негативный момент, — заметил тренер биатлонистов Юрий Векшин. – Ну, и поскольку у нас оружие, то контроль очень строгий. Хотя, с точки зрения безопасности, это даже хорошо.

— Для меня было очень важно узнать, как наши олимпийцы здесь устроились, — рассказал Станислав Поздняков чуть позже в беседе с журналистами. — Спортсмены в юном возрасте очень восприимчивы к деталям, и было очень приятно услышать, что им ничего не мешает готовиться к соревнованиям.

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