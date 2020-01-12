Сборная России вышла на второе место на ЮОИ-2020

«УСПОКОИЛСЯ И ПРЕДСТАВИЛ, ЧТО НА ТРЕНИРОВКЕ»

В субботу, 11 января, биатлонист Олег Домичек выиграл индивидуальную гонку на 12,5 км. Результат чемпиона – 34:09,4. Триумф биатлонистов позволил российской сборной выйти на второе место в общем медальном зачете.

– На последней стрельбе был спокоен, поскольку после двух первых рубежей с двумя промахами вообще не думал, что буду лидировать, – рассказал Домичек. – Перед стартом было приличное волнение, а потом я просто успокоился и представил, что еду будто на тренировке. Только на финишном круге понял, что могу претендовать на высокое место. Трасса непростая, довольно много поворотов. На последнем я даже упал из-за парня, который ехал передо мной. Был вариант либо падать рядом с ним, либо улетать в кювет. Я выбрал первое и потерял в итоге немного – секунд восемь.

Олег родом из села Лесное Алтайского края. В биатлон пришел за компанию с другом и, по его собственному признанию, до прошлого лета в индивидуальных гонках не блистал – делал не меньше 11 промахов. За полгода усиленной подготовки стрельбу удалось подтянуть, а с ней пришел и результат.

– Честно говоря, выходя на старт, не представлял себе, что стану победителем. Знаю, что за меня весь Алтайский край болеет. Но пока ничего особенного не ощущаю – впереди еще много гонок, которые тоже нужно хорошо пробежать, – признался Домичек. – Стараюсь вообще не думать о значимости события, атмосфере вокруг этих Игр. Чем меньше думаешь, тем лучше будет результат.

«ПРОВЕЛИ ХОРОШИЙ СБОР В СОЧИ, С ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПОМОГ ОКР»

Стоит отметить, что все биатлонисты российской сборной показали в первый соревновательный день высокую скорость. За это стоит поблагодарить сервис-бригаду. А тренер биатлонной сборной Юрий Векшин отдельно выделил и подготовительный период, в который удалось заложить серьезный фундамент.

– Мы провели хороший сбор в Сочи, с организацией которого нам помог Олимпийский комитет России. На комплексе «Лаура» снега не было, и мы забрались на высоту 1900 метров, в местечко Хмелевские озера. Все хорошо подготовили и сегодняшним результатом, конечно, довольны.

А накануне первое золото сборной России принесла Алена Мохова. Она победила в индивидуальной гонке на 10 км. Результат россиянки – 32:26,7. Алена опередила серебряного призера француженку Жани Ришар на минуту и три секунды.

– Алена умеет здорово настроиться именно на гонку. Она настоящий боец – этого не отнять, – рассказал Векшин. – Во время отбора она выиграла масс-старт, без промахов отработав на четырех рубежах. Хотя до этого была на грани попадания в команду. Но собралась и опередила всех, в том числе старших.