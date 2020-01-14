К россиянам претензий нет! - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
14 января 2020 21:00ОлимпиадаИванова Дарья

К россиянам претензий нет!

На учебно-тренировочной базе «Новогорск» 14 января прошли последние приготовления второй группы олимпийской команды России к III зимним юношеским Играм.

Первая часть отправилась в Швейцарию еще 7 января и уже вовсю феерит на турнире. Сейчас россияне идут на первом месте в медальном зачете.

Отправлять юношеские сборные на Игры двумя группами в Оргкомитете решили впервые. Спортсмены «второй волны» примут эстафету от партнеров по команде, а проявившие себя участники повезут свои заслуженные награды домой. Внедрение подобной практики позволило увеличить число участников почти в два раза по сравнению с предыдущими Играми.

Вторая группа спортсменов уже на низком старте: они прибудут в Лозанну 15 и 16 января. На соревнования едут представители таких видов спорта, как прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, сноуборд-кросс, лыжные гонки, шорт-трек, ски-кросс, сноуборд. Перед поездкой Олимпийский комитет России провел для ребят традиционный образовательный антидопинговый семинар.

Специалисты ОКР акцентировали внимание юных спортсменов на строгом соблюдении правил допинг-контроля, а также на их правах и обязанностях.

По словам заведующего сектором обеспечения чистоты спорта ОКР Максима Веревкина, безопасность юных спортсменов – превыше всего. Однако важной задачей является сохранение имиджа национальной сборной на фоне последних событий в антидопинговой сфере. Ведь даже одна положительная проба может печально отразиться на всей сборной.

– Мы проводили целый цикл образовательных мероприятий для наших спортсменов. Обучили их правилам, подробно рассказали обо всех нюансах. Всячески поддерживаем их и готовы в любое время ответить на вопросы, – рассказал Веревкин. – Эта работа принесла свои положительные плоды. Сейчас в Лозанне по части антидопинга все спокойно, никаких курьезов и прецедентов у россиян, к счастью, не возникало. Мы надеемся, что они и не появятся.

Начальник отдела антидопингового обеспечения и межведомственного взаимодействия Минспорта России Вероника Логинова подчеркнула, что нарушение правил чаще всего происходит из-за банального незнания простых рекомендаций.

– Всегда нужно внимательно следить за тем, что берете с собой. Любые препараты проверяйте, – обратилась Логинова к юниорам. – Кроме того, многие спортсмены часто вводят сами себя в заблуждение, когда берут с собой «безобидные препараты», например, капли для носа. Помните, что любое средство нужно согласовывать со спортивными врачами. Уточняйте, выясняйте, согласовывайте. Будьте внимательны к средствам, которые вы используете.

Позицию специалиста поддержала главный специалист отдела реализации образовательных программ РУСАДА Валерия Конова.

– Среди вас, ребята, много несовершеннолетних. У спортсменов, не достигших 18 лет, есть право проходить процедуру допинг-контроля в присутствии своего представителя, например, тренера. Настоятельно рекомендую не отказываться от этой возможности. Представитель проконтролирует, чтобы ваши права соблюдались, а нарушения или недочеты процедуры фиксировались, – отметила Конова.

Напомним, юношеские Олимпийские игры проходят с 9 по 22 января. Спортсмены из 70 стран возрастом от 15 по 18 лет разыгрывают 81 комплект медалей. Всего в Играх участвуют около 1900 юных дарований. Россию в Лозанне представляют 106 человек.

Медведев – лучший по победам. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 04.12.2019 10:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Андрей Чесноков: Возможно, к середине года Медведев станет первой ракеткой мира Медведев вернулся на 4-е место в рейтинге ATP, Рублев снова в топ-20 Сборная Сербии одержала победу на ATP Cup
Рублев – бесценен. Россия повела в матче с Испанией и почти обеспечила выход в плей-офф Андрей Рублев в сложнейшем матче, на тай-брейке третьей партии, вырвал победу у 9-й ракетки планеты Роберто Баутиста-Агута. И почти гарантировал нашей команде путевку в четвертьфинал. 19.11.2019 23:00 Теннис Мысин Николай
Растворились в тумане. Россиянки провалили спринт в Оберхофе В первой гонке 2020 года лишь одна наша девушка сумела пробиться в топ-20. Светлана Миронова с двумя промахами стала 19-й в спринте. 09.01.2020 19:30 Биатлон Мысин Николай
Убийца Кубка Дэвиса. Почему Кубок ATP оказался успешнее старейшего турнира сборных Первый в истории Кубок ATP, прошедший в Австралии, принес победу в Сербии, солидный доход – организаторам, и много ярких матчей – зрителям. «Советский спорт» о том, почему этот турнир в ближайшие годы поставит крест на более привычном Кубке Дэвиса. 14.01.2020 09:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Андрей Чесноков: Возможно, к середине года Медведев станет первой ракеткой мира Медведев вернулся на 4-е место в рейтинге ATP, Рублев снова в топ-20 Сборная Сербии одержала победу на ATP Cup
Сергей Шахрай: Где судьи нашли недочеты у Косторной? Обозреватель «Советского спорта» подвел итоги второго дня чемпионата России по фигурному катанию. 28.12.2019 08:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Лучший боксер, бой и нокаут. Все герои бокса в прошедшем году «Советский спорт» подвел итоги бокса в 2019 году и называет имена главных героев предыдущих 12 месяцев. 07.01.2020 12:30 Бокс Усачев Владислав
Два титула и полуфинал сборной. Россияне шикарно начали новый сезон Начало нового сезона принесло России сразу два титула – отличились Андрей Рублев и Екатерина Александрова. А также уверенное выступление сборной в новом командном турнире – Кубке ATP. «Советский спорт» – о том, чем запомнились первые недели 2020 года. 12.01.2020 19:00 Теннис Мысин Николай
Без Медведева, но с надеждой на титул. Что ждать от Кубка Дэвиса в новом формате Сегодня в Мадриде стартует финальный турнир Кубка Дэвиса – первый в истории в обновленном формате. 18.11.2019 08:30 Теннис Мысин Николай
В другой галактике. Откуда взялись гигантские оценки Щербаковой в Красноярске? На чемпионате России Анна Щербакова с огромным запасом превзошла мировые рекорды по сумме и в произвольной программе, а Алена Косторная – в короткой. 30.12.2019 15:30 Фигурное катание Тигай Лев
С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» – о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии. 21.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
Новости
22:57 Хоккей Мартемьянов – о поражении от «Северстали»: Мы решили поиграть красиво, а в хоккее это наказывается
22:29 Футбол «Лацио» разгромил «Кремонезе» и вышел в четвертьфинал Кубка Италии
22:25 Хоккей Советский спор: Продолжит ли Брагин работу с молодежной сборной?
22:20 Футбол СМИ: Смолов сделал предложение 17-летней внучке Елицина
22:02 Хоккей «Витязь» дома проиграл «Йокериту»
22:00 Футбол Прядкин побывал на допросе по делу о договорняках (видео)
21:57 Баскетбол 18 очков Шведа не спасли «Химки» от поражения в матче с «Валенсией»
21:48 Хоккей СКА «всухую» обыграл рижское «Динамо» и вышел на второе место Западной конференции
21:44 Баскетбол УНИКС проиграл «Монако» в матче Кубка Европы
21:40 Хоккей «Сочи» уступил «Торпедо» в овертайме
21:39 Хоккей ЦСКА одолел минское «Динамо», выиграв три из четырех последних матчей
21:31 Хоккей «Северсталь» победила «Автомобилист» в матче КХЛ
21:16 Футбол Источник: «МЮ» согласовал трансфер Кулибали за 75 млн евро
21:12 Футбол Футбольная ассоциации Англии признала Хендерсона лучшим игроком 2019 года
20:58 Водное поло Мужская сборная России стартовала на чемпионате Европы с поражения от Сербии
20:35 Футбол Вальверде – после ухода из «Барселоны»: Я пережил радостные мгновения и непростые ситуации
20:24 Футбол Тарасов о сборах с «Рубином»: Получаю удовольствие от всего
20:11 Биатлон Стали известны стартовые номера россиянок на спринтерскую гонку в Рупольдинге
20:06 Футбол Увольнение Сульшера обойдется «Манчестер Юнайтед» в 5 миллионов фунтов
19:50 ММА Экс-чемпион UFC Лидделл: Фергюсон – фаворит боя с Нурмагомедовым
Расследование "НИ": сколько деревьев останется в московских дворах после реновации
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Прокуратура прислала первую «чёрную метку» новому экологическому оператору Приморья
Омская область не освоила 750 млн по нацпроектам из 10 млрд рублей
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
СМИ: экс-жена хоккеиста Зайцева обвиняет его родных в похищении детей
Нападающий ФК «Тамбов» признан лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября
Газзаев прокомментировал призыв главы USADA по отстранению РФ от ОИ-2020
«Локомотив» уступил «Байеру» в матче пятого тура Лиги Чемпионов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика