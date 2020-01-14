К россиянам претензий нет!

Первая часть отправилась в Швейцарию еще 7 января и уже вовсю феерит на турнире. Сейчас россияне идут на первом месте в медальном зачете.

Отправлять юношеские сборные на Игры двумя группами в Оргкомитете решили впервые. Спортсмены «второй волны» примут эстафету от партнеров по команде, а проявившие себя участники повезут свои заслуженные награды домой. Внедрение подобной практики позволило увеличить число участников почти в два раза по сравнению с предыдущими Играми.

Вторая группа спортсменов уже на низком старте: они прибудут в Лозанну 15 и 16 января. На соревнования едут представители таких видов спорта, как прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, сноуборд-кросс, лыжные гонки, шорт-трек, ски-кросс, сноуборд. Перед поездкой Олимпийский комитет России провел для ребят традиционный образовательный антидопинговый семинар.

Специалисты ОКР акцентировали внимание юных спортсменов на строгом соблюдении правил допинг-контроля, а также на их правах и обязанностях.

По словам заведующего сектором обеспечения чистоты спорта ОКР Максима Веревкина, безопасность юных спортсменов – превыше всего. Однако важной задачей является сохранение имиджа национальной сборной на фоне последних событий в антидопинговой сфере. Ведь даже одна положительная проба может печально отразиться на всей сборной.

– Мы проводили целый цикл образовательных мероприятий для наших спортсменов. Обучили их правилам, подробно рассказали обо всех нюансах. Всячески поддерживаем их и готовы в любое время ответить на вопросы, – рассказал Веревкин. – Эта работа принесла свои положительные плоды. Сейчас в Лозанне по части антидопинга все спокойно, никаких курьезов и прецедентов у россиян, к счастью, не возникало. Мы надеемся, что они и не появятся.

Начальник отдела антидопингового обеспечения и межведомственного взаимодействия Минспорта России Вероника Логинова подчеркнула, что нарушение правил чаще всего происходит из-за банального незнания простых рекомендаций.

– Всегда нужно внимательно следить за тем, что берете с собой. Любые препараты проверяйте, – обратилась Логинова к юниорам. – Кроме того, многие спортсмены часто вводят сами себя в заблуждение, когда берут с собой «безобидные препараты», например, капли для носа. Помните, что любое средство нужно согласовывать со спортивными врачами. Уточняйте, выясняйте, согласовывайте. Будьте внимательны к средствам, которые вы используете.

Позицию специалиста поддержала главный специалист отдела реализации образовательных программ РУСАДА Валерия Конова.

– Среди вас, ребята, много несовершеннолетних. У спортсменов, не достигших 18 лет, есть право проходить процедуру допинг-контроля в присутствии своего представителя, например, тренера. Настоятельно рекомендую не отказываться от этой возможности. Представитель проконтролирует, чтобы ваши права соблюдались, а нарушения или недочеты процедуры фиксировались, – отметила Конова.

Напомним, юношеские Олимпийские игры проходят с 9 по 22 января. Спортсмены из 70 стран возрастом от 15 по 18 лет разыгрывают 81 комплект медалей. Всего в Играх участвуют около 1900 юных дарований. Россию в Лозанне представляют 106 человек.