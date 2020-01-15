«Мы – Россия, мы – сила!»

«В ОЛИМПИЙСКОЙ КОМАНДЕ РОССИИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАЗНЫХ РЕГИОНОВ»

За пять дней спортсмены олимпийской команды России завоевали 14 медалей, в среднем почти по три в день. Результаты – достойные, благодаря успехам в биатлоне, фигурном катании и конькобежном спорте наша Олимпийская команда на конец вчерашнего дня вышла на первое место в общекомандном зачете. Руководство делегации устроило для юных олимпийцев собственную торжественную церемонию с вручением памятных призов и ценных подарков

С ребятами тепло пообщался президент ОКР Станислав Поздняков.

– Фигуристы в очередной раз подтвердили высокий класс отечественной школы, – сказал глава Олимпийского комитета России, – Я был на соревнованиях и видел, как вам аплодировали трибуны. Признание зрителей – лучшая оценка для любого спортсмена! Спасибо вам за то, что продолжаете славные традиции российского фигурного катания!

А сколько положительных эмоций подарили нам за эти дни биатлонисты! Спринтерские гонки получились на редкость драматичными. Предсказать победителя было невозможно до самого конца. Алена Мохова, Анастасия Зенова, Денис Иродов – большие молодцы! Боролись до конца и заслуженно поднялись на пьедестал. Я бы еще хотел отметить Олега Домичека, который блестяще выступил в индивидуальной гонке. В Алтайском крае умеют готовить биатлонистов. Олег, твой земляк Сергей Тарасов в 1994 году на Олимпийских играх в Лиллехаммере тоже выиграл золотую медаль в индивидуальной гонке. Преемственность поколений – это самое главное в спорте.

Мне очень нравится, что Олимпийская команда России на этих Играх состоит из представителей самых разных регионов нашей страны. Надеюсь, что ваши успехи послужат толчком для развития спорта там, где вы сейчас тренируетесь и готовитесь к соревнованиям. Это очень важно, – подчеркнул Поздняков.

«ЖЕЛАЮ УДЕРЖАТЬСЯ НА ПОКОРЕННОЙ ВЕРШИНЕ»

Затем чемпионов и призеров поздравил исполнительный директор «Фонда поддержки олимпийцев России» Александр Катушев.

– Покорить высоту трудно, но всегда тяжелее на ней удержаться. О души желаю вам и впредь добиваться максимальных результатов, – начал свою речь Катушев. – Никогда не забывайте о том, какую страну вы представляете. Россия – великая спортивная держава, она стояла у истоков олимпийского движения. Это одна из немногих стран в мире, которая развивает абсолютно все олимпийские виды спорта.

Также Катушев сообщил, что 30 декабря на заседании Совета «Фонда поддержки олимпийцев России» было принято решение о материальном поощрении медалистов Игр в Лозанне.

Далее состоялась церемония награждения героев первой части Игр памятными медалями Олимпийского комитета России и талисманами Команды России – Мишками-неваляшками.

Награды получили 16 спортсменов: биатлонисты Алена Мохова, Анастасия Зенова, Денис Иродов, Олег Домичек, фигуристы Ксения Синицына, Анна Фролова, Ирина Хавронина, Дарио Чиризано, Софья Тютюнина, Александр Шустицкий, Аполлинария Панфилова, Дмитрий Рылов, Диана Мухаметзянова, Илья Миронов, Андрей Мозалев и Даниил Самсонов.

Сувениры от ОКР получили также тренеры наших ребят. В свою очередь, тренер биатлонной команды Юрий Векшин поблагодарил за помощь в подготовке к Играм.

– Хочу сказать большое спасибо Олимпийскому комитету России, который помог нам с организацией важнейшего сбора в Сочи. Мы готовились на высоте 1900 метров. Очень хорошо подготовились и поэтому в Лозанне ребята показали такие результаты.

От имени спортсменов с заключительным слово выступила двукратная чемпионка ЮОИ-2020 Алена Мохова.

– То, что произошло, было очень неожиданно для меня. За нашими медалями стоит труд огромного количества людей – наших тренеров, тех, кто организовывает сборы, кто нас спонсирует, нам помогает. Это наша общая победа, всей нашей команды. Мы – России, мы – сила! – завершила свою речь Мохова.