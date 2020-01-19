Россия нацелилась на золото в хоккее

«ЗАДАЧА – ИГРАТЬ С ПОЗИЦИИ СИЛЫ»

Эта победа практически обеспечила россиянам выход в полуфинал. В советские времена считалось: хоккеисты не взяли золото – Олимпиада не слишком удалась. Сейчас все по-другому: в новейшей российской истории наша взрослая команда выиграла только однажды – в Пхенчхане-2018. Уверенная субботняя победа юниорской сборной над канадцами дала надежду, что в Россию отправится еще одно хоккейное олимпийское золото – юношеских Игр.

Россияне сразу взялись за дело – и уже к первому перерыву повели 4:0. Каждый гол нашей команды переполненная арена Vaudoise встречала скандированием «Россия! Россия!», а на трибунах тут и там появлялись триколоры. Интересно, что одну шайбу россияне забросили в меньшинстве. Не дожидаясь перерыва, тренеры соперников заменили вратаря. В начале второго периода счет стал 5:0. Правда, канадцы не сдались и сумели отыграть две шайбы, но на большее их не хватило.

– Основная задача сборных команд России всех возрастов – действовать с позиции силы, первым номером, – рассказал после матча главный тренер сборной России Владимир Филатов. – Мы настраивали ребят только на активную игру. Сегодня нам очень хотелось продемонстрировать ее именно канадцам. Это получилось, но мы не обольщаемся и хотим продолжать побеждать.

– Вашей команде Олимпийский комитет России выделил отдельный автобус.

– Да, Олимпийский комитет совместно с Федерацией хоккея России. Конечно, это очень удобно. Насколько нам это помогает? Как видите, уже помогло.

Одним из главных героев матча стал форвард сборной России Матвей Мичков, забросивший две шайбы.

– Настраивались на эту игру, как на последний бой. И нам удалось задавить их в первом периоде. Создали задел в четыре шайбы, стало полегче, – отметил Матвей.

На групповом турнире шесть команд разбиты на две группы. По две лучших сборных выходят в полуфинал. В понедельник наши ребята сыграют второй матч группового турнира с датчанами.

«БРАТ – ПРИМЕР ВО ВСЕМ»

Саночники соревнуются в Санкт-Морице на старейшей и единственной натуральной санно-бобслейной трассе. В 1928 и 1948 годах здесь проходили соревнования зимних Олимпийских игр, сейчас в Санкт-Морице проводятся этапы Кубка мира.

В течение двух дней российские олимпийцы на этой легендарной трассе завоевали четыре медали: Диана Логинова в одиночных санях, Михаил Карнаухов и Юрий Чирва в двухместных добыли бронзовые медали. Все трое занимаются в Братске у одного тренера – Дмитрия Смирнова.

– Мне понравилось, что девочки поборолись за призовое место, а Диана смогла навязать борьбу немкам, – цитирует тренера команды саночников Михаила Кузмича служба новостей ОКР. – А вот ребят в двойке преследовали неудачи с самого начала. У нас были проблемы с санями, поэтому парни героически выбирались из этой ситуации. Спасибо старшему тренеру, который привез другие сани из Сигулды.

В субботу в турнире одиночников серебряным призером стал Павел Репилов, младший брат обладателя Кубка мира-2016/17 Романа Репилова.

Павел рассказал, что трасса в Санкт-Морице ему знакома, он здесь соревнуется уже в третий раз.

– Часто обращаетесь к брату за советом?

– Постоянно. Он пример для меня во всем, – рассказал Павел. – Созванивались и перед стартом. Рома старался отвлечь меня, чтобы снять лишнее напряжение.

РОССИЯ – ШВЕЙЦАРИЯ: БОРЬБА ЗА ПЕРВОЕ МЕСТО

Кроме борьбы на аренах и трассах, идет активное соперничество за победу в медальном зачете. На вечер субботы у швейцарцев было 13 медалей, но из них 6 золотых, у россиян – 21, однако золотых – 5. Благодаря этому Швейцария обошла долго лидировавшую в общекомандном зачете Россию.

В воскресенье мы надеялись на медали в спринте в лыжных гонках и в прыжках с трамплина. Лыжникам взойти на пьедестал не удалось, а вот Анна Шпынева победила в прыжках с трамплина. По итогам первой попытки Аня улетела дальше всех – на 85 метров. Но лидерство захватила француженка Жозефин Панье, чей прыжок на 82 метра судьи оценили выше.

Стоит отметить, что комплекс Les Tuffes расположен на территории Франции. До прыгунов с трамплина здесь соревновались биатлонисты, и все дни на стадионе явно преобладали французские болельщики. Но решение судей не выбило россиянку из колеи – во второй попытке Шпынева улетела на 84 метра – лучший результат среди 33 участниц. И это, несмотря на приличный боковой ветер, из-за чего вторая попытка растянулась. Организаторы периодически приостанавливали прыжки.

По сумме двух попыток Анна набрала 229,6 балла, у Панье – 222,8 балла и второе место. Бронза у Стефанки Птачковой из Чехии.

– Если человек хорошо прыгает, то он в любую погоду должен прыгнуть далеко. Конечно, ветер мешает, но надо собираться. На Кубках мира тоже бывает сильный ветер, – сказала Шпынева после победы. – Я счастлива. Перед стартом немного волновалась, но еще вчера на тренировке поверила, что могу здесь победить. Мне здорово помогала поддержка моей семьи, которая приехала из Петербурга и болела здесь за меня.

В воскресенье вообще здорово порадовало российских болельщиков. За золотом Шпыневой Анастасия Цыганова в Санкт-Морицем одержала победу в скелетоне – и мы в режиме онлайн опережали на тот момент хозяев в медальном зачете. Затем наши юные мастера фристайла выиграли три медали в ски-кроссе! У Артема Бажина – серебро, Андрей Горбачев и Владислава Балюкина стали бронзовыми призерами. Однако хозяева «накатили» на финиш, взяв еще два золота, и вернули себе первенство в медальном зачете. У Швейцарии – 8 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые (всего – 17), у России – 7 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых (всего – 25).

Впереди еще три дня Игр – борьба продолжается.