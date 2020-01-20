Лозанна-2020. Бах поздравил россиян с чистой победой

Но успехами на хоккейной площадке наши олимпийцы не ограничились: российские саночники выиграли золото в эстафете.

ПО ТРИ ШАЙБЫ В КАЖДОМ ПЕРИОДЕ

Хотя в первой встрече россияне разгромили канадцев (6:2), некая тревога за результат матча с датчанами присутствовала. Все-таки играют 16-летние пацаны (ИААФ ограничила возраст участников Игр 16 годами), а юноши – это прежде всего нестабильность. Да и Дания на взрослом уровне способна потрепать нервы любому фавориту. Но тревога была напрасной: юные датские хоккеисты оказались по сравнению с нашими парнями, словно из другой лиги.

Сборная России открыла счет уже на 25-й секунде – отличился капитан Иван Мирошниченко. Через три минуты в ворота датчан забросил шайбу лучший снайпер нашей команды Матвей Мичков. За две минуты до первого перерыва счет стал 3:0.

Наши ребята особо не напрягались, берегли силы перед полуфиналом, который состоится уже сегодня. Итоговые девять шайб в матче с датчанами распределились строго поровну – по три в каждом периоде.

Вратарь Сергей Мурашов, сменивший Сергея Иванова, игравшего с Канадой, явно скучал.

– Скучно ли без работы? В таких матчах важно быть предельно сконцентрированным, чуть расслабишься – жди беды, – сказал Мурашов после матча. – Да, датчане меня почти не беспокоили, но ведь все равно играешь в хоккей, получаешь от этого кайф. Старался почаще кататься вдоль ворот, делал растяжку, надо как-то держать себя в тонусе.

– Тут коллеги фантазировали – лучше б вас поставили в ворота сборной Дании, было бы полезнее для вас и голов меньше.

– Хочу отдать должное датскому вратарю, он старался, выручал, где мог. Но у наших ребят мастерство повыше.

В ПОЛУФИНАЛЕ – ФИНЛЯНДИЯ ИЛИ ШВЕЙЦАРИЯ

Наш вратарь был одним из трех игроков, которые пообщались с журналистами в микст-зоне. Остальные дружно и организованно проследовали в раздевалку.

– Ребята, а поговорить? – воскликнули журналисты, обращаясь к Мичкову.

– Извините, но завтра важнейший матч, нам надо начинать к нему готовиться, – ответил за всех Матвей.

Главный тренер сборной России Владимир Филатов отдувался за всех. Он рассказал, что один из этапов подготовки к полуфиналу – коллективный просмотр матча Финляндия – Швейцария (игра завершилась поздно вечером по московскому времени. – Прим. ред.). Кто-то из этой пары станет соперником россиян в полуфинале.

– Тренерский штаб поедет во дворец в полном составе, кто-то из ребят отправится с нами, кто-то, может быть, посмотрит игру по телевизору, мы пока не решили, – пояснил Филатов.

– Первая пятерка забросила в ворота датчан восемь шайб из девяти. Этот факт вас тревожит в плане игры других пятерок?

– В России во все времена появлялись таланты. Я рад за игроков первой пятерки, но мы строим командную игру, и это успех всей команды.

– Получается, что в первой пятерке собраны будущие звезды…

– Ребятам по 15 лет, трудно сказать, кто из них станет в будущем звездой.

– С кем удобнее играть в полуфинале – с финнами или швейцарцами?

– Все известна сила финских сборных всех возрастов, они регулярно побеждают или бывают в призерах на юниорских и молодежных чемпионатах. Относимся к финнам самым серьезным образом.

Что касается швейцарцев, то их взрослая сборная в позапрошлом году стала вице-чемпионом мира. Плюс – швейцарцы хозяева, а с хозяевами всегда играть непросто.

«ВСЕ ПРОШЛО ПО ПЛАНУ»

Российские саночники на легендарной трассе в Санкт-Морице продолжают добывать медали в общую копилку. Вчера Диана Логинова, Павел Репилов, Михаил Карнаухов и Юрий Чирва стали чемпионами в командной гонке.

Россияне преодолели дистанцию за 2:54,072, опередив немецкую команду на 0,550 секунды. Бронза у саночников из Латвии, которые отстали от россиян на 0,882 секунды.

– Нас поздравил президент МОК Томас Бах, – рассказала Логинова. – Сказал, что у нас большой отрыв от ближайших соперников, поэтому наша победа чистая и уверенная. В эстафете большая ответственность за всю команду, поэтому старалась отвлечься перед стартом, чтобы сильно не переживать, так как это дополнительный стресс. Самый сложный момент в этой дисциплине – передача эстафеты. Если ты не попал в специальное устройство на финише, то команду дисквалифицируют. Сегодня все прошло по плану, и мы свою задачу выполнили.

Соревнования по санному спорту в рамках ЮОИ-2020 завершены. Представители олимпийской команды России на санно-бобслейной трассе в Санкт-Морице завоевали золотую, серебряную и две бронзовых награды.

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Групповой этап

Россия – Дания – 9:0 (3:0, 3:0, 3:0)

Голы: Мичков (4), Мирошниченко (3), Квочко (1), Долженков (1)