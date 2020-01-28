Пять сборных пишем, еще четыре в уме. Что с отбором в Токио в командных играх?  - Советский спорт
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28 января 2020 21:53ОлимпиадаТигай Лев

Пять сборных пишем, еще четыре в уме. Что с отбором в Токио в командных играх? 

Российские ватерполистки, завоевав серебро чемпионата Европы, стали нашей пятой сборной по игровым видам спорта, попавшей на Олимпиаду-2020. 

Это уже на одну команду больше, чем было у нас в Рио-де-Жанейро четыре года назад. Правда, там в олимпийской программе отсутствовала «уличная» разновидность баскетбола «трое на трое», в котором россияне этим летом точно выступят в Токио, как в женском турнире, так и в мужском. И нынешними пятью сборными на Играх-2020 мы вряд ли ограничимся. Шансы попасть туда сохраняют еще несколько команд, которым весной и летом предстоят заключительные квалификационные соревнования. При их благоприятных исходах Россия может быть представлена в Японии аж в девяти (то есть, половине) подобных видов.

ЗАЧЕМ ПРЕРЫВАТЬ ТАЙМ-АУТОМ СВОЮ ЖЕ АТАКУ?

Ватерпольный ЧЕ, завершившийся в воскресенье в Будапеште, как раз дал пропуск в финальный раунд квалификации нашей мужской сборной, которая последний раз играла на Олимпиадах в 2004 году. Сейчас в Венгрии ключевым для россиян стал матч 1/8 финала против Грузии, завершившийся со счетом 14:13 в нашу пользу. И хотя три остальных встречи плей-офф сборная проиграла, ей хватило итогового восьмого места, чтобы забрать последнюю путевку в межконтинентальный квалификационный турнир в Роттердаме. Правда там россиянам придется непросто. Два билета в Токио, скорее всего, заберут сильные хорваты и черногорцы, а за третий ожидается жуткая рубка с участием наших, греков и хозяев бассейна голландцев.

Женской сборной по водному поло отборочную задачу слегка упростили испанки, попавшие на Олимпиаду еще с прошлогоднего ЧМ. Выйдя на наших в европейском финале-2020, они заранее обеспечили России пропуск в Токио. Тем не менее, матч за золото Будапешта получился упорным. В третьей четверти наша команда повела с разницей «+2», но затем долго не могла забить и пропустила пять мячей подряд. А на последней минуте при счете 11:13 главный тренер Александр Гайдуков зачем-то взял тайм аут в тот момент, когда его подопечные находились в контратаке и одна из них замахнулась для броска, будучи один на один с вратарем.

После перерыва россиянки все-таки забили, но до конца игры осталось только 22 секунды, а не 40, как перед тайм аутом. Поскольку в водном поло на атаку отводится полминуты, шансов сравнять счет уже не было. Такая вот курьезная история получилась.

КТО ДОБАВИТСЯ ЕЩЕ

Помимо водного поло олимпийские квалификации предстоят женским сборным по гандболу и регби, а также баскетболистам. Конкурентами последних будут немцы, бразильцы и хозяева скоротечного турнира хорваты. По отдельности все эти соперники нам по плечу, но, чтобы попасть на Игры, требуются две победы подряд в формате плей-офф, где, как известно, все может случиться.

Гандболистки являются действующими олимпийскими чемпионками и должны квалифицироваться в Токио без особых проблем. Зато их коллеги-мужчины, провалившись на только что завершившемся чемпионате Европы (три поражения в трех матчах и последнее место в группе), окончательно выпали из отборочной кампании. Главный тренер Эдуард Кокшаров уже подал в отставку.

Женская команда по регби-7, прошлым летом обидно проигравшая в Казани финал предыдущего квалификационного раунда англичанкам, в июне должна реабилитироваться на известном французском курорте под названием Биарриц. Местная сборная, с которой наши постоянно соперничают за статус сильнейших в Европе, по-настоящему опасна, но на наше счастье олимпийских путевок там будет разыгрываться сразу две.

ЗДЕСЬ WADA МОЖНО НЕ БОЯТЬСЯ

Из видов спорта, в которых Россия уже потеряла шансы на Токио, упоминания заслуживает хоккей на траве. Здесь обе наши команды дошли до последнего отборочного рубежа - стыкового раунда плей офф, где победители двухматчевых поединков выходили прямиком на Олимпиаду. К сожалению, из-за невысокого рейтинга сборные России получили слишком сильных соперников и были вынуждены проводить все игры в гостях. В первых матчах они еще как-то сопротивлялись австралийкам и индусам (по 2:4), но во вторых уже получили по разгрому - 0:5 у женщин и 1:7 у мужчин. Все-таки на льду у нас с клюшками лучше получается...

Напоследок хочу заметить вот что: именно в командных играх продолжающаяся допинг-атака со стороны WADA меньше всего угрожает участию России в Играх-2020. Трудно представить, чтобы какую-то из отобравшихся в Токио сборных не допустили туда целиком - в худшем случае выдернут одного-двух человек, не более. Здесь если уж мы попадем на Олимпиаду, то точно будем там играть. По-крупному.

19 СБОРНЫХ РОССИИ ПО КОМАНДНЫМ ИГРОВЫМ ВИДАМ СПОРТА В ОТБОРОЧНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ НА ОЛИМПИАДУ-2020

УЖЕ ПРОШЛИ ОТБОР - 5 КОМАНД

Волейбол. Мужчины

На Олимпиаде сыграют 12 команд, все они известны, уже прошла жеребьевка: группа А - Польша, Италия, Канада, Иран, Венесуэла, Япония, группа В - Бразилия, США, Россия, Аргентина, Франция, Тунис. По 4 команды из каждой группы выходят в плей-офф

Волейбол. Женщины

12 команд, все известны: группа А - Сербия, Бразилия, Корея, Доминиканская республика, Кения, Япония, группа В - Китай, США, Россия, Италия, Аргентина, Турция. По 4 команды из группы выходят в плей-офф

Водное поло. Женщины

10 команд, известны 6: США, Испания, Канада, Австралия, Россия, Япония.

Баскетбол 3х3. Мужчины

8 команд, известны 4: Сербия, Россия, Китай, Япония.

Баскетбол 3х3. Женщины

8 команд, известны 4: Россия, Китай, Монголия, Румыния.

ЕЩЕ МОГУТ ПРОЙТИ ОТБОР - 4 КОМАНДЫ

Баскетбол. Мужчины

12 команд, известны 8: Испания, Франция, Аргентина, США, Австралия, Нигерия, Иран, Япония.

Квалификационный турнир с участием России: сроки - 23-28.06.2020, место проведения - Сплит (Хорватия). Участвуют 6 команд: группа А - Россия, Германия, Мексика, группа В - Хорватия, Бразилия, Тунис. По 2 команды из группы выходят в плей-офф. 1 лучшая команда турнира выходит на Олимпиаду.

Шансы сборной России пройти отбор: 40%.

Гандбол. Женщины

12 команд, известны 6: Франция, Бразилия, Корея, Ангола, Голландия, Япония.

Квалификация с участием России: 20-22.03.20, Дьор (Венгрия). Участвуют 4 команды: Россия, Венгрия, Сербия, Китай. Играют в один круг, 2 лучших команды выходят на Олимпиаду.

Шансы сборной России пройти отбор: 80%.

Водное поло. Мужчины

12 команд, известны 7: Сербия, Италия, Испания, США, Австралия, Венгрия, ЮАР, Япония.

Квалификация с участием России: 29.03-5.04.2020, Роттердам (Голландия). Участвуют 12 команд, известны 8: Черногория, Хорватия, Греция, Россия, Голландия, Канада, Бразилия, Аргентина. 3 лучших команды турнира выходят на Олимпиаду.

Шансы сборной России пройти отбор: 30%.

Регби-7. Женщины

12 команд, известны 10: Новая Зеландия, Австралия, США, Канада, Бразилия, Великобритания, Фиджи, Кения, Китай, Япония.

Квалификация с участием России: 20-21.06.2020, Биарриц (Франция). Участвуют 12 команд: Россия, Франция, Папуа-Новая Гвинея, Самоа, Колумбия, Аргентина, Мексика, Ямайка, Гонконг, Казахстан, Мадагаскар, Тунис. Играют в трех группах по 4 команды, 8 команд (первые-вторые места и два из трех третьих) выходят в плей-офф. 2 лучших команды турнира выходят на Олимпиаду.

Шансы сборной России пройти отбор: 60%.

НЕ ПРОШЛИ ОТБОР - 9 КОМАНД

Футбол. Мужчины

Футбол. Женщины

Баскетбол. Женщины

Гандбол. Мужчины

Хоккей на траве. Мужчины

Хоккей на траве. Женщины

Регби-7. Мужчины

Бейсбол

Софтбол

Сборные России по командным игровым видам спорта на летних Олимпиадах 2016 и 2020 годов

Виды спорта

Место

в Рио-2016

Отбор

в Токио-2020

Волейбол. Женщины

6

+

Волейбол. Мужчины

4

+

Гандбол. Женщины

1

?

Гандбол. Мужчины

-

-

Водное поло. Женщины

3

+

Водное поло. Мужчины

-

?

Баскетбол. Женщины

-

-

Баскетбол. Мужчины

-

?

Баскетбол 3х3. Женщины

х

+

Баскетбол 3х3. Мужчины

х

+

Регби-7. Женщины

-

?

Регби-7. Мужчины

-

-

Футбол. Женщины

-

-

Футбол. Мужчины

-

-

Хоккей на траве. Женщины

-

-

Хоккей на траве. Мужчины

-

-

Софтбол

-

-

Бейсбол

-

-

Всего отобралось команд

4 из 16

5-9 из 18

«+» - прошли отбор, «-» - не прошли отбор, «?» - еще могут пройти отбор, «х» - вид не входил в программу Игр.

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