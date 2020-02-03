Стандарты обуви для легкоатлетов изменят из-за Nike

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) изменит стандарты изготовления обуви для профессиональных легкоатлетов. Такое решение было принято после проведенного исследования, результаты которого в декабре 2019 года опубликовано New York Times. Эксперты обнаружили, что марафонцы, выбравшие для соревнований кроссовки фирмы Nike последних моделей, пробежали на 4-5 % лучше, чем спортсмены в обуви других производителей.

В кроссовках фирмы есть специальная подошва, которая создает эффект пружины и позволяет быстрее бежать. Отмечается, что в этой обуви бегунья из Кении Бриджит Косгей на марафонской дистанции побила державшийся 16 лет рекорд Полы Рэдклифф. А спортсмен Элиуд Кипчоге менее чем за два часа добежал до финиша. Такой результат достигнут впервые в истории.

Комментируя решение о внесение поправок, президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу отметил, что изменение нормативов даст возможность спортсменам соревноваться на равных условиях.

― Наша задача не регулировать рынок спортивной обуви, а сохранить целостность соревнований элитных спортсменов. Мы должны гарантировать им, что обувь не дает несправедливого преимущества, ― сказал заявил Себастьян Коу. ― Считаю, что новые правила обеспечат баланс, придадут уверенность спортсменам и производителям в их подготовке к Олимпийским играм в Токио. Если появится необходимость еще большего ужесточения правил, то мы сделаем это ради нашего вида спорта».

В новых правилах прописано, что обувь для соревнований должна быть доступна всем. Модели нужно запускать в розничную продажу минимум за четыре месяца до старта турниров. Если конкретные модели обуви будут доступны для покупателей, их признают прототипами и запретят для использования на соревнованиях.

Сами кроссовки должны соответствовать заданным параметрам. Толщина подошвы обуви без шипов ― не более 40 мм. При этом в самой подошве не может быть более одной пластины из любого материала, которая проходит частично или по всей длине обуви. Пластина должна состоять из нескольких частей, но их нужно располагать в одной плоскости.Для обуви с шипами допускается дополнительная пластина для крепления шипов, при этом подошва не должна быть толще 30 мм.

Если во время соревнований у судей появятся подозрения, что эти правила нарушены, они могут проверить обувь спортсменов после финиша.

Вообще, в легкой атлетике какие-либо нововведения, в том числе технические, довольно редки. Одной из значимых последних технологий, внедренных в легкой атлетике, стал цифровой фотофиниш в 1991 году.

Изменения происходили в основном в программах. Так, 15 лет назад, произошли корректировки в программе чемпионатов мира ― добавился женский стипльчез (бег на 3000 метров с препятствиями). Также появилась женская ходьба на 50 км. Потом в 2008 в беге на средние, длинные дистанции и стипльчезе стали снимать три худших по времени спортсменов. В гладком беге на три тысячи метров и стипльчезе ― последовательно за 5, 4 и 3 круга до финиша. В беге на пять тысяч метров также снимают трех спортсменов с низшими показателями ― за 7, 5 и 3 круга соответственно.