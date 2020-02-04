Олимпийские выходные в Воронеже!

В рамках Всероссийского спортивно-образовательного проекта ОКР «Олимпийский патруль» 7 февраля, в 12:00, в спортивной Школе олимпийского резерва №24 по хоккею и фигурному катанию им. Владислава Третьяка, расположенной по адресу ул. Карла Маркса, 116, начнется «Олимпийский урок», который проведет Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова. Она познакомит детей с историей и основными ценностями олимпийского движения, расскажет о своих победах в составе Олимпийской команды России, а также примет участие в фото- и автограф-сессии.

В программу «Олимпийского патруля» в Воронеже войдут уже полюбившиеся всем участникам «Олимпийский квиз» и квест-игра «Олимпийские надежды».

В интеллектуальном соревновании нужно будет ответить на вопросы, посвященные предстоящим Играм в Токио, истории олимпийского движения и его главным ценностям: дружбе, уважению, стремлению к совершенству, честному соперничеству.

Квест-игра даст возможность попробовать свои силы в различных олимпийских дисциплинах - участники, разбитые на команды, посостязаются в керлинге, баскетболе, фехтовании, стрельбе, легкой атлетике и даже гольфе с серфингом!

А 8 февраля в столице Черноземья Олимпийский комитет России проведет День зимних видов спорта, посвященный очередной годовщине с момента проведения Олимпийских игр в Сочи. Грандиозный спортивный праздник является одним из ключевых мероприятий Программы ОКР содействия развитию массового спорта «Олимпийская страна».

Начиная с 10:00 и до позднего вечера, в центре города, на площади Ленина состоятся мастер-классы по керлингу и фигурному катанию с участием чемпионки мира Анастасии Брызгаловой и Олимпийской чемпионки Сочи Аделины Сотниковой, турниры по хоккею, конькобежному спорту и керлингу, а также многочисленные развлекательно-познавательные мероприятия.

В 12:00 на главной сцене состоится торжественная церемония открытия праздника, в которой примут участие Президент ОКР, четырехкратный Олимпийский чемпион Станислав Поздняков и Губернатор Воронежской области Александр Гусев. Они вручат памятные медали и призы победителям конкурса в социальных сетях, посвященного Дню зимних видов спорта.

Чуть раньше, в 9:30, на стадионе «Олимпик» стартует лыжная гонка. Участникам предстоит преодолеть дистанцию 2020 метров, как напоминание о предстоящих летних Олимпийских играх в Токио. Старт забегу даст популярный телекомментатор Дмитрий Губерниев. На финише всех участников ждут сувениры и ценные подарки.

Одним словом, предстоящие февральские выходные в Воронеже будут максимально олимпийскими и спортивными, зарядят всех энергией и подарят яркие впечатления!

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«Олимпийский патруль» – Всероссийский спортивно-образовательный проект Олимпийского комитета России, который является частью Программы содействия развитию массового спорта «Олимпийская страна».

Проект стартовал в июле 2014 года на территории крупнейших детских центров России, среди которых: ВДЦ «Орленок», ФДЦ «Смена» в Краснодарском крае; МДЦ «Артек» в Крыму, а также на базе 6 крупных лагерей Подмосковья, Ленинградской области и во Всероссийском спортивно-оздоровительном детском центре в г. Сочи. В сентябре 2014 года «Олимпийский патруль» начал работу в школах России и к маю 2015 года охватил 60 общеобразовательных школ 24 регионов России и более 45 000 новых участников.

Летом 2015 года к проекту присоединились еще более 19 000 детей и подростков, также в нем принял участие Президент Международного олимпийского комитета, Олимпийский чемпион по фехтованию Томас Бах.

В летней кампании 2016 года в проекте приняло участие более 5 000 новых участников (ДОЛ «Олимпиец» (г. Новосибирск), Международный детский центр «Артек» (Крым). С сентября по декабрь 2016 года проект охватил более 10 городов и 13 000 участников.

Летом 2017-2018 гг. проект посетил Всероссийский детский центр «Смена» (Анапа) и Международный детский центр «Артек» (Крым), где в «Олимпийских уроках» приняли участие более 5000 детей и подростков.

Таким образом, в период с 2014 по 2018 годы в проекте приняло участие уже более 160 000 человек и около 200 знаменитых спортсменов - Олимпийских чемпионов, чемпионов Европы и мира, среди которых:

- Анастасия Давыдова - пятикратная Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию;

- Виктор Ан – шестикратный Олимпийский чемпион по шорт-треку;

- Алексей Немов – четырехкратный Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике;

- Николай Зимятов – четырехкратный Олимпийский чемпион по лыжным гонкам;

- Владислав Третьяк – трёхкратный Олимпийский чемпион по хоккею с шайбой;

- Светлана Ромашина - пятикратная Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию;

- Наталья Ищенко - пятикратная Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию;

- Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев - Олимпийские чемпионы по фигурному катанию;

- Ирина Роднина – трёхкратная Олимпийская чемпионка по фигурному катанию;

- Александр Карелин – трёхкратный Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе;

- Мария Киселёва – трехкратная Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию;

- Елена Замолодчикова – двукратная Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике;

- Александр Лесун - Олимпийский чемпион в современном пятиборье;

- Софья Великая - Олимпийская чемпионка по фехтованию;

- Алла Шишкина - двукратная Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию и многие другие.