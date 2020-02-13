Станислав Поздняков: Подготовка к играм в Токио идет в штатном режиме

«ЮНОШЕСКАЯ ОЛИМПИАДА ПОКАЗАЛА – У НАС ХОРОШИЙ РЕЗЕРВ»

С этого и начал свое общение с журналистами президент ОКР Станислав Поздняков.

– Мы обсудили с нашими партнерами, с представителями спортивных федераций целый комплекс вопросов, связанных с подготовкой Олимпийской команды России к Олимпийским играм в Токио. Подготовка идет в штатном режиме, несмотря на фон в медиа-среде, но этот фон никаким образом не влияет на график подготовительных мероприятий, – пояснил глава ОКР.

Второй вопрос, который обсуждался на Исполкоме ОКР, – выступление Олимпийкой юношеской команды России на ЮОИ-2020 в Лозанне.

– Наша юношеская команда впервые в истории российского спорта убедительно завоевала первое место в общекомандном зачете, – напомнил Станислав Поздняков. – Юношеская Олимпиада показала, что у нас есть очень хороший резерв, который мы должны использовать в будущем, чтобы достигать побед в зимних дисциплинах.

Один из вопросов, рассмотренных на Исполкоме ОКР, был посвящен международной деятельности Олимпийского комитета России в прошедшем году.

– По количеству представителей в международных спортивных организациях мы находимся на пятом месте среди всех стран. И у нас есть перспектива для движения вперед. В этом году и начале следующего пройдет большое количество выборных конгрессов, конференций международных федераций. Представители России будут претендовать на места в управляющих органах этих спортивных федераций. В минувшем году для нас было важно не само количество наших представителей, а уровень компетенции наших специалистов. Это нужно для того, чтобы мы могли участвовать в формировании международной спортивной повестки, – сказал Поздняков.

«РУКОВОДСТВО ВФЛА НЕ СПРАВИЛОСЬ СО СВОЕЙ ЗАДАЧЕЙ»

Затем Станислав Поздняков ответил на вопросы журналистов. Первый касался передачи президентом Международной федерации фехтования

Алишером Усмановым рукописи олимпийского манифеста в дар музею МОК в Лозанне.

– Может ли этот жест положительно повлиять на имидж России?

– Передача рукописи Пьера де Кубертена является важным вкладом России в международное олимпийское движение. Я бы не стал связывать это с имиджем нашей страны. Он достаточно высок и не подвергается сомнениям, в том числе и в спортивной сфере. Но когда подобные артефакты переходят из частной коллекции в публичный олимпийский музей, это, конечно же, жест, который вызывает глубокое уважение, – добавил президент ОКР.

Не обошли журналисты и важную тему – лишение аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики.

– Наш призыв к отставке прежнего руководства ВФЛА, который прозвучал в конце ноября прошлого года на заседании рабочей группы ОКР, был продиктован тем, что предыдущее руководство ВФЛА не справилось с задачей по восстановлению членства федерации в Международной ассоциации легкоатлетических федераций, – пояснил Станислав Поздняков.

– Более того, ряд действий руководителей Всероссийской федерации легкой атлетики привел к тому, что оказался заморожен механизм присвоения нейтрального статуса нашим спортсменам, – подчеркнул глава ОКР.