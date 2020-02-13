Олег Матыцин: Наша задача – здоровые люди

Новый глава Минспорта Олег Матыцин довольно активно включился в работу. Я не сотрудник его пресс-службы, поэтому просто делюсь своими первыми впечатлениями. Только за эту неделю я стал свидетелями нескольких его встреч, которые были насыщены не только разговорами, а уже конкретными решениями. О лишении ВФЛА госаккредитации говорилось уже довольно много – министр сразу стал разгребать авгиевы конюшни, доставшиеся ему в наследство в неспокойном хозяйстве спорта высших достижений. Теперь – на недавней встрече с главными редакторами спортивных изданий, на сегодняшнем заседании профильного комитета Госдумы – удалось выяснить его позицию и по ряду других вопросов.

– За последние дни виделся и довольно подробно общался с семью губернаторами, только что из одной поездки вернулся. Знакомлюсь с проблемами, – рассказал накануне министр спорта на заседании в Госдуме, где был представлен членам комитета по спорту председателем профильного комитета Михаилом Дегтяревым. – Очень много было неформального общения с людьми, и это радует.

По словам министра, для него сейчас главное – грамотно выстроить атмосферу открытости и взаимодействия, не принимать решения кулуарно.

– Мы планируем сделать так, чтобы все решения, которые готовятся в рамках министерства, были абсолютно понятны населению. Главной же задачей мы видим создание условий для массовых занятий спортом и, конечно, подготовки резерва в регионах, – говорит Олег Матыцин.

Министру пришлось посетовать, что не все понимают, в чем состоит основной функционал Министерства спорта как государственного ведомства. Большая часть вопросов сейчас, к примеру, от журналистов, заключается в просьбе прокомментировать (или вмешаться) в ситуацию с легкой атлетикой, допингом и прочими скандалами.

– Минспорта не является участником тех процессов, которые сейчас проходят в CAS. Наша задача – здоровые люди, места занятия спортом в шаговой доступности для людей.

Глава комитета по спорту Михаил Дегтярев сообщил о поддержанной Олегом Матыциным идее проводить регулярные («один раз в сессию») совместные заседания Коллегии Минспорта и Комитета по спорту, физкультуре и молодежной политике Госдумы.

– Это позволит более эффективно исполнять указы президента и повысит открытость Министерства спорта. Министр сможет получить информацию, которую он никогда не получит от чиновников. Например, о низких зарплатах молодых тренеров, которые после института устраиваются на работу, сельских и школьных тренеров. Этот и другие социальные вопросы мы будем обсуждать на совместных заседаниях, – сказал Дегтярев.