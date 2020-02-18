В ОКР состоялась торжественная церемония вручения призов Федерации спортивных журналистов России - Советский спорт
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18 февраля 2020 20:09Олимпиада

В ОКР состоялась торжественная церемония вручения призов Федерации спортивных журналистов России

18 февраля в Олимпийском комитете России состоялась торжественная церемония вручения призов Федерации спортивных журналистов России (ФСЖР) «Серебряная лань» лучшим спортсменам, тренеру и команде 2019 года.

Лауреатами конкурса стали Анастасия Войнова и Дарья Шмелева (велоспорт), Артур Далалоян (гимнастика), Инна Дериглазова (фехтование), Юлия Ефимова (плавание), Алена Косторная (фигурное катание), Вячеслав Красильников и Олег Стояновский (пляжный волейбол), Даниил Медведев (теннис), Никита Нагорный (спортивная гимнастика), Анжелика Сидорова (легкая атлетика), Владимир Балынец (паралимпийский спорт — пауэрлифтинг). Лучший тренер – Юрий Семин (ФК «Локомотив» Москва), лучшая команда – сборная России по пляжному футболу.

Мероприятие по традиции прошло при поддержке Олимпийского комитета России.

Президент ОКР, четырехкратный Олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков, вручая «Серебряную лань» чемпионке Европы по фигурному катанию Алене Косторной, вспомнил, что сам дважды становился лауреатом этой престижной премии в 2003-м и 2008-м годах. Поэтому участие в сегодняшней церемонии вызвало у него самые теплые и приятные воспоминания.

— История «Серебряной лани» насчитывает уже два десятилетия. На эту сцену поднималось большое количество спортсменов, завоевывавших награды для нашей страны — Олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы. Сегодня мы чествуем наших лучших атлетов с безупречной репутацией, которые своими достижениями в минувшем году прославили Россию на международной арене. Глядя на них, я спокоен за будущее нашего спорта.

— Отдельные слова благодарности хотел бы адресовать Федерации спортивных журналистов за то, что она не забывает ветеранов своего цеха. Чтить и помнить заслуги более опытных коллег нужно всегда, — добавил Станислав Поздняков.

Алена Косторная, выигравшая в минувшем сезоне финал Гран-при с мировым рекордом, выразила отдельную благодарность журналистам, принимавшим участие в голосовании.

— Спасибо всем, кто помог мне достичь высоких спортивных результатов. Отдельная благодарность журналистам, отдавшим за меня свой голос в конкурсе. Без вашей поддержки я сейчас не стояла бы на этой сцене.

«Серебряную лань» чемпионке мира в прыжках с шестом Анжелике Сидоровой вручил министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

— Спорт и журналистика всегда идут рука об руку. Министерство спорта и Олимпийский комитет России заинтересованы в том, чтобы решения, принимаемые нашими организациями, были понятны как вам, уважаемые представители СМИ, так и вашей аудитории — болельщикам, которые поддерживают спортсменов. «Серебряная лань» делает успехи наших звезд достоянием всей страны, привлекает к спортсменам дополнительное внимание, — заявил глава Минспорта.

Анжелика Сидорова, которой в конце февраля предстоит выступить на чемпионате России в Москве, вышла получать награду в сопровождении личного тренера Светланы Абрамовой.

— «Серебряная лань» — это своего рода благодарность журналистов в адрес спортсменов за проделанную работу. Церемония поможет мне зарядиться позитивными эмоциями и в следующем году выступить еще успешнее. С вашей поддержкой мои результаты станут гораздо выше, — отметила действующая чемпионка мира.

Никита Нагорный, завоевавший на прошлогоднем чемпионате мира по спортивной гимнастике сразу три медали высшей пробы, получил две статуэтки. Дело в том, что его товарищ по команде Артур Далалоян, тоже обладатель «Серебряной лани», не смог присутствовать на награждении.

— Артур просил передать слова благодарности всем, кто за него проголосовал. У его дочери сегодня крестины, поэтому он никак не мог пропустить столь важное событие. Что касается меня, это первая и, надеюсь, не последняя «Серебряная лань». Без людей, которые рассказывают о наших победах, спорт не был бы так интересен миллионам людей по всему миру.

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За действующих чемпионов мира по пляжному волейболу Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского награду получила двукратный серебряный призер Олимпийских игр по волейболу, член Комиссии спортсменов ОКР Екатерина Гамова.

— Раньше бытовало мнение, что в пляжный волейбол играют те, кто не смог достичь больших высот в классическом волейболе. К счастью, восприятие уже давно изменилось. Этот вид спорта самодостаточен и приносит нам медали с чемпионскими титулами. Желаю всем волейболистам-пляжникам удачи на Олимпийских играх в Токио!

Отметим, что Екатерина Гамова сегодня сама была награждена дипломом Международного комитета Фэйр Плей в номинации «За благородство на протяжении всей спортивной карьеры». В борьбе за главный приз прославленная волейболистка уступила лишь экс-президенту МОК Жаку Рогге.

Приз «Серебряное перо» от Международной федерации самбо за лучшее освещение соревнований был вручен руководителю спортивного департамента русской редакции телеканала Russia Today Льву Савари.

Кроме того, в рамках церемонии специальными призами были отмечены журналисты-юбиляры — Георгий Морозов, Владимир Голиков и Александр Бармин.

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