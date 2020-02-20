Олимпиады не будет?

Коронавирус, который выкашивает сейчас тысячами население Китая – тема грозная и пугающая. Очевидно, что мы находимся только в самом начале страшной эпидемии, которая, по прогнозам многих специалистов, в окончательном варианте затронет примерно две трети мирового сообщества. Кто-то просто переболеет, а кого-то ждет летальный исход. Когда появится эффективное лекарство, тоже непонятно. Те же специалисты говорят, что понадобится года полтора.

Иные организаторы крупных мероприятий удачно воспользовались паникой вокруг коронавируса для решения каких-то локальных вопросов. Сочинский инвестиционный форум, который должен был пройти на прошлой неделе, перенесли на неопределенное время из-за эпидемии в Китае. Сочи от Китая далековат – большинство комментаторов просто называет иную причину: форум курировал недавно отставленный глава правительства.

О других подобных отменах слышно не было. Переносятся матчи, в которых должны играть китайские команды или же недавно вернувшиеся из Китая спортсмены. Но потом истекает двухнедельный карантин – и все заканчивается.

Что будет с Олимпиадой? Три раза подряд Игры проходят в Юго-Восточной Азии – Корея (уже в прошлом), Япония (нынешние июль и август), Китай (менее чем через два года). Поэтому даже логично поставить вопрос иначе: что будет с Олимпиадами? Ясно, что коронавирус в ближайшие недели и месяцы на нет не сойдет.

И японский оргкомитет, и МОК уже неоднократно давали грозную отповедь тем, кто ставил под сомнение вопрос проведения Игр в установленные сроки. Между тем мы не знаем, что именно произойдет в оставшиеся до Игр месяцы (Я сознательно не говорю сейчас про ОКР – во-первых, мы пока не знаем, в каком формате поедут туда наши спортсмены, вопросы по флаг и гимн, а также про количество допущенных спортсменов решаются не в медицинских кабинетах, а в судебных залах Лозанны; а во-вторых, уверен, что ОКР примет разумное и взвешенное решение).

И вот тут как раз очень интересно узнать, просчитываются ли какие-то варианты решений в международных структурах. Условно говоря, вариант А, вариант В и так далее – в зависимости от того, как будет развиваться ситуация с эпидемией и ее последствиями. Это как в Генштабе: не важно, в каких отношениях сейчас твоя страна с соседями, но в Генштабе, наверняка, должны лежать под сукном планы захвата всех соседних столиц. Не потому что в этом есть необходимость, а просто потому что у Генштаба работа такая. Просто должно быть. Так и здесь: не хочу фантазировать, но может быть есть среди прочих вариантов версия с двухнедельным карантином всех китайских спортсменов? А если эпидемия станет пандемией и охватит к июлю все страны, есть ли вариант с переносом Игр вовсе? Есть ли вариантом с отменой?

И что делать с Пекином-2022, если не пойдет вирус на спад? Не рассматривается ли вариант с иной территорией, более эпидемиологически благополучной? Нет в моих словах кликушеских завываний и апокалиптичных прогнозов – по крайней мере, не надо к ним так относиться. Просто хочется услышать из международных структур, варианты-то рассматриваются?