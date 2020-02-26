Олимпиада, Евро, Серия А. Крупные турниры под угрозой срыва из-за коронавируса

Новая опасная болезнь, разразившаяся в китайском Ухане в декабре 2019 года, продолжает уносить жизни людей. По последним данным, коронавирус диагностирован у 81 250 человек, более 2770 скончались, а около 30 200 - вылечились. Всего случаи заражения зафиксированы в 30 странах.

Как заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, эпидемия может перерасти в пандемию. Опасения на этот счет вызвали недавние случаи заражения в Иране, Италии и Южной Корее. В понедельник стало известно о первых заболевших в Ираке, Афганистане, Омане и Бахрейне. Все это не могло не отразиться и на спортивной жизни. Организаторы крупных международных соревнований, таких как Олимпиада Токио или Чемпионат Европы по футболу пока не бьет тревогу. Но не исключают возможности, что первенства в назначенное время не состоятся. А счет менее масштабных отмененных и перенесенных турниров уже идет на десятки.

Токио-2020

Сразу нескольких олимпийских квалификаций планирующихся в городах Поднебесной отменили. Так в Ухане не состоялся отборочный турнир среди стран Азии и Океании по боксу. Мероприятие перенесли на март, его организуют в Иордании. Плюс к тому, квалификационные соревнования по баскетболу среди женщин в китайском Фошане перенесли в Белград.

Игры группы В финального этапа азиатского отборочного турнира по футболу среди женщин тоже переносили, причем не один раз. С 3 по 9 февраля их должен был принимать город Ухань. Однако азиатская футбольная конфедерация решила, что матчи нужно проводить в Нанкине. А через неделю турнир вообще перенесли за пределы Китая — в Сидней. А прибывших в новое место соревнований китайских футболисток помещали в карантин.

Скорее всего перенесут в другое место азиатский отборочный турнир по вольной, греко-римской и женской борьбе. Он должен пройти с 27 по 29 марта. Проводить его намеревались в Сиане.

А в конце февраля в Международном Олимпийском комитете серьезно задумались: безопасно ли проводить Олимпиаду в Токио этим летом? 25 февраля член МОК Дик Паунд заявил, что есть еще время для принятия окончательного решения.

- Если будет нужно, то решение по поводу проведения Олимпиады можно будет принять за два месяца до начала Игр. После этой даты нужно начинать многие вещи. Необходимо будет усиливать меры безопасности, закупать продукты, открывать олимпийскую деревню, готовить отели. СМИ будут готовить свои студии. Перенос Игр в другую страну? В таком случае это, скорее, будет отмена соревнований. Это новая война, и нам нужно быть готовыми к ней. Примерно в этой время нас начнут спрашивать: Достаточно ли ситуация под контролем, чтобы мы могли быть уверенными, что отправимся в Токио? - отмечал Дик Паунд.

Окончательное решение примут не раньше мая.

Чемпионат Европы-2020

Европейский праздник футбола планировали провести с 12 июня по 12 июля. Турнир должен был стать беспрецедентным: к первенству готовятся не в одной-двух странах, а в 12 городах Старого Света – Санкт-Петербурге, Будапеште, Амстердаме, Баку, Бильбао, Бухаресте, Глазго, Дублине, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене и Риме. Однако Вице-президент УЕФА Мишель Ува 25 февраля заявил, что чемпионат Европы отменят или перенесут на другое время.

- Сейчас мы следим за развитием событий. Футбол должен подстраиваться под ситуацию в странах. Мы стараемся не приостанавливать турниры. Соревнования будут прерваны, если ситуация ухудшится, - говорил Мишель Ува в эфире радиостанции Rai Radio 1 Sport.

Серия А

Италия всего за пару дней стала эпицентром вспышки коронавируса в Европе. За несколько дней число заразившихся более 300 человек, зафиксированы десять смертельных случаев. Впервые в европейской стране введен карантин, который затронул более 50 тысяч человек. Жителям 11 муниципалитетов ограничили свободу передвижения. Власти установили контрольно-пропускные пункты, нарушителям грозит арест до трех месяцев.

Стало известно, что коронавирусом заразился 38-летний игрок любительского клуба «Кодоньо». В итоге из-за вспышки опасной болезни 22 февраля в Италии отменили около 40 матчей в низших дивизионах. На следующий день меры коснулись Серии А. Премьер-министр Джузеппе Конте сообщил об отмене всех спортивных мероприятий в регионах Ломбардия и Венето (север Италии, главные города– Милан и Венеция). В итоге не состоялись матчи «Интер» – «Сампдория», «Верона» – «Кальяри», «Аталанта» – «Сассуоло» и «Торино» – «Парма». Помимо этого, игры 26-го тура Серии А клубы проведут без зрителей. При пустых трибунах пройдут матчи «Удинезе» – «Фиорентина» , «Милан» – «Дженоа», «Сассуоло» – «Брешия», «Парма» – СПАЛ, «Сампдория» – «Верона» и центральное противостояние «Ювентус» - «Интер».

- Сейчас охрана здоровья населения – приоритет для страны. Идет постоянный диалог, но мы примем любое решение в интересах общественного здравоохранения. Если нам скажут играть без зрителей, так мы и сделаем. Полностью останавливать спорт трудно. Календарь загружен. Мы поздно начали чемпионат и не играли во время рождественского перерыва. Но первое – это защита общественного здоровья, - прокомментировал президент «Ювентуса» Андреа Аньелли.

Кроме того, по решению УЕФА ответный матч Лиги Европы «Интер» - «Лудогорец» 27 февраля на стадионе «Сан-Сиро» в Милане пройдет без зрителей. Остальные встречи турнира пройдут в обычном порядке.

Азиатская ЛЧ, Чемпионаты Китая, Японии и Кореи

Азиатская футбольная конфедерация заявила, что матчи восточной зоны Кубка АФК будут отложены до апреля. Кроме того, футбольные клубы из Южной Кореи проведут домашние матчи азиатской Лиги чемпионов без зрителей. В Лиге чемпионов Азии принимают участие четыре команды из Южной Кореи: «Сеул», «Ульсан», «Сувон» и «Чонбук». Ближайшие игры ЛЧ в Корее пройдут 3 и 4 марта.

А матчи китайских команд «Гуанчжоу Эвергранд», «Шанхай Шенхуа» и «Шанхай СИПГ» перенесены на конец весны. Клуб «Бэйцзин» получил разрешение участвовать в играх с 18 февраля.

В самой Поднебесной внутренний чемпионат должен был стартовать 22 февраля. Но начало нового сезона перенесли до середины весны. Даты возобновления Суперлиги пока неизвестны. Не состоялся и Кубок Китая, который должен был пройти 5 февраля.

Начало чемпионата Южной Кореи по футболу также перенесли на неопределенный срок. Стартовать первенство должно было 29 февраля.

Плюс к тому национальный турнир приостановили в Японии. До 15 марта в Стране восходящего солнца матчи проводится не будут.

КХЛ, ВХЛ, Юниорский ЧМ

Китайские клубы хоккейных КХЛ и ВХЛ временно прекратили проводить домашние матчи. Например пекинский клуб «Куньлунь Ред Стар» проводил тренировки в Москве. Два последних матча команды были перенесены из Китая в Россию.

Плюс к тому, матчи группы В второго дивизиона юниорского чемпионата мира по хоккею должны были пройти в китайском Тяньцзине с 21 по 27 марта. Но соревнования перенесли в Болгарию. Однако первенство было перенесено во второй раз, так как и восточноевропейская страна отказалась проводить турнир. Новое место пока не определили.

Теннис

Международная федерация настольного тенниса (ITTF) приняла решение перенести проведение командного чемпионата мира в Пусане на июнь из-за распространения нового вируса. Турнир должен был пройти в Южной Корее с 22 по 29 марта. Но теперь командный чемпионат мира по настольному теннису планируют провести с 21 по 28 июня 2020 года. Ранее отложили жеребьевку первого этапа чемпионата мира, которая должна была состоятся 22 февраля.

Ранее из Китая в Казахстан была перенесена азиатская группа Кубка Федераций по теннису. Игры должен был принимать Дунгуань с 4 по 8 февраля.

Кроме того, WTA отменила 125-тысячник в китайском городе Сиань. Его планировали проводить 13-19 апреля.

Плюс к тому, ATP отменила в Китае четыре «Челленджера», которые должны были пройти в марте в китайских городах в Цюйцзине, Чжухае, Шэньчжэне и Чжанцзягане в марте. Есть вероятность, что не состоятся старты, намеченные и на апрель в Аннине, Тайбэе, Наньчане и Чанше.

Вслед за этим ассоциация решила не проводить финал «челленджера» в итальянском Бергамо. На корте должны были встретиться украинский теннисист Илья Марченко и француз Энцо Коко. Оба они получат очки и призовые за выход в финал.

- Наш финал в Бергамо был отменен из-за печальных обстоятельств. Мы оба получим деньги и очки, как будто проиграли в финале. Как думаете, это справедливо? - написал в своем Твиттере Илья Марченко.

Его несостоявшийся соперник также был недоволен решением.

- Мы попросили сыграть матч за закрытыми дверями. Нам отказали. Я отчасти разочарован. Я понимаю, они не хотят скопления людей, чтобы не было возможности заразиться. Это нормально. Но отказаться от игры за закрытыми дверями с судьей и двумя игроками. В этом случае риски по-прежнему малы, - отмечал Энцо Коко.

Легкая атлетика

Эта дисциплина также потеряла мировое первенство из-за коронавируса. Чемпионат мира по легкой атлетике в помещении, запланированный с 13 по 15 марта в китайском Нанкине, перенесли на следующий год.

Кроме того, Азиатская ассоциация легкой атлетики вводила запрет на проведение зимнего чемпионата 12-13 февраля в китайском Ханчжоу.

Отменили и традиционные марафоны в Гонконге (9 февраля) и Уси (22 марта).

Формула-1 и Формула-Е

«Формула-1» из-за коронавируса решили убрать из календаря этого сезона один из самых дорогостоящих этапов - «Гран-при Китая». Он должен был пройти с 17 по 19 апреля. Этап королевской серии отменили впервые за 9 лет. В 2011 году гонка должна была пройти в Бахрейне. Но революционные волны в арабских странах помешали этому спортивному событию. Гонку в Шанхае думали поменять местами с «Гран-при России», который изначально планировали провести в Сочи 27 сентября. Был еще вариант: провести этап между «Гран-при Бразилии» и гонкой в Абу-Даби. Однако три гонки за три недели на трех разных континентах организовать крайне сложно. Можно было бы назначить этап на 9 августа, сократив летний перерыв пилотов на неделю. Однако и эту идею решили не воплощать жизнь.

Кроме того, организаторы гонки Формулы Е отменили соревнования в Поднебесной из-за бушующей эпидемии. Гонка должна была пройти в городе Санье 21 марта. Руководство Формулы Е приняло решение отменить заезды. Наиболее вероятно, что организаторы проведут сдвоенный уик-энд во время этапа в Нью-Йорке.

Шорт-трек

С 13 по 15 марта в Южной Корее планировали провести Чемпионат мира по шорт-треку. Но из-за распространяющегося в стране вируса, власти решили отменить состязания. В Сеуле распорядились закрыть каток Mok-dong и отменить все запланированные на нем соревнования.

Прыжки в воду и синхронное плавание

Китайский этап Мировой серии Этапы Мировой серии по прыжкам в воду Международная федерация водных видов спорта (ФИНА) также решила отменить. Старты хотели проводить с 7 по 9 марта в Пекине. Этап по синхронному плаванию с 23 по 25 апреля в городе Сучжоу также под угрозой срыва.

Горнолыжный спорт

В китайском Яньцине не прошел этап Кубка мира по горнолыжному спорту. Его планировали организовать с 12 по 16 февраля. Соревнования намеревались сделать первыми официальными тестами для Игр-2022. Однако Международная федерация лыжных видов спорта (ФИС) приняла решения об их отмене.